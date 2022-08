Prečo Krompachy skončili? Hráči i tréner reagujú: Klamstvo a nonsens

KROMPACHY. Seniorský futbal v Krompachoch sa tak skoro hrať nebude. Klub zo Spiša síce prihlásil svoje A-mužstvo, ktoré v uplynulej sezóne účinkovalo v III. lige Východ, do šiestej najvyššej súťaže, ale neskôr svoje rozhodnutie zmenil.

„Prihlášku do súťaže bolo potrebné podať do 26. júna do polnoci. V ten istý deň sa začalo letné registračné obdobie prestupov bez obmedzenia a skončilo sa 15. júla. V tomto období odišlo z klubu v kategórii dospelých 19 hráčov, takže pokračovať v akejkoľvek súťaži nebolo s kým,“ vysvetľoval manažér FK Pokrok SEZ Krompachy František Jochman.