Bývalí kolegovia proti sebe hrajú aj hokej. Treťoligista chce v pohári potrápiť favorita

BRATISLAVA. V lige ich zaskočilo mužstvo bez bodu. Futbalisti FK Podkonice v 7. kole III. ligy Stred prekvapujúco iba remizovali s Bánovou 1:1.
„Ešte doteraz sa z toho neviem spamätať,“ poznamenal tréner Marcel Turňa.
„Možno za tým bolo podcenenie súpera zo strany niektorých hráčov, slabé nasadenie. Bolo to odzrkadlenie celého týždňa, niektorí chalani netrénovali takou intenzitou, ako si tretia liga vyžaduje,“ doplnil.
Na lamentovanie však nemajú v Podkoniciach veľa času, lebo už v stredu ich čaká 3. kolo Slovnaft Cupu a v ňom ligový súper: Podbrezová.
Prestávka im neprospela
„Musíme sa vrátiť na zem, lebo sa mi zdá, že niektorí hráči trochu uleteli v hlavách. Treba začať znova poctivým futbalom a postupne naberať hernú istotu,“ podčiarkol kouč.
Podkonice začali aktuálnu sezónu III. ligy Stred výborne, vyhrali štyri zápasy v rade. Potom síce prehrali v divokej prestrelke vo Fiľakove 3:4, no zdolali Martin 2:1 a zdalo sa, že sa vrátili na víťaznú cestu.
Týždňová prestávka však očividne mužstvu neprospela, hráči vypadli zo zápasového rytmu.
„V stredu niektorí hráči boli hrať za B-tím, ale tiež tam nepredviedli nejaké super výkony. To sa potom prenieslo aj do nedeľného zápasu,“ poznamenal tréner Podkoníc.
Strata dvoch bodov v Bánovej je o to prekvapivejšie, že súper dovtedy nezískal ani bod.
Nezaslúžili sme si viac
„Prvých desať minút sa nám darilo využívať krajné vertikály, prišli aj tri-štyri dobré centre do šestnástky. Pohodlnosťou, slabou aktivitou a nedôrazom sme však šance premárnili. Domáci vycítili šancu, opadlo tempo, často sa prerušovalo, čo vyhovovalo Bánovej,“ zhodnotil zápas Marcel Turňa.
„Začali sme byť nervózni, nevychádzali nám kombinácie a na začiatku druhého polčasu sme dostali gól. Našťastie sme vzápätí vyrovnali šťastným gólom z priameho kopu. V závere zápasu sme mali optickú prevahu, ale boli sme nepresní, nervózni, nedôrazní v šestnástke,“ skonštatoval tréner Podkoníc.
V závere zápasu síce mali hostia ešte jednu veľkú šancu, ale domáci si udržali remízový stav.
„Na náš výkon sme viac ako bod sme si ani nezaslúžili, to musím športovo uznať,“ vravel Turňa.
Súperi aj na ľade
V stredu budú Podkonice v opačnej pozícii, v pohárovom súboji bude jednoznačne favoritom ligista z Podbrezovej.
Pre Marcela Turňu to bude špecifický zápas, v Podbrezovej totiž 13 rokov pôsobil pri mládeži a dobre sa pozná aj s trénerom Štefanom Markulíkom.
Dokonca proti sebe hrávajú hokej s partiou kamarátov.
„Sme bývalí kolegovia aj kamaráti. Dobré vzťahy mám aj s vedením. Bude to pre mňa taká motivácia navyše, chcieť ich poraziť,“ vravel s úsmevom Turňa.
Nepochybuje, že pred týmto stretnutím bude jeho mužstvo správne nabudené.
„Väčšiu motiváciu hráči nemôžu potrebovať, než hrať proti ligovému klubu. Každý musí ísť na maximum, na krv a odovzdať všetko. Môžu sa aj ukázať, môžu si ich všimnúť ligové kluby,“ vyzdvihol tréner Podkoníc.
Pohár prináša prekvapenia
Pred rokom treťoligista v 3. kole pohára privítal Ružomberok a po prvom polčase viedol 2:1. Favorit nakoniec dal víťazný gól na 2:3 až päť minút pred koncom.
„Pre mňa ako pre trénera to bude veľmi poučný zápas. Verím, že budeme dobrým protivníkom a potrápime súpera, tak ako vlani,“ doplnil.
Podkonice hrajú systémom 3-4-3, podobne ako Podbrezová. Bude to zaujímavý súboj aj z taktického hľadiska.
Tréner Turňa chodí pravidelne na zápasy Podbrezovej, jej štýl má odpozorovaný.
„Samozrejme, hráčska individuálna kvalita je na strane súpera, ale bojovnosťou, vôľou, ale verím, že aj kvalitou čo najviac potrápime súpera,“ poznamenal.
„Futbal je nevyspytateľný, pohárové zápasy prinášajú kopec prekvapení. Samozrejme, potrebujete k tomu aj trochu šťastia, ale určite neodovzdáme kožu lacno,“ uzavrel Marcel Turňa.