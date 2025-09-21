Východniari sa presadili proti bývalému klubu. Herne však máme na viac, vravel tréner

STROPKOV. Straka, Castrillón, Košuda, Sabol, Košuda, Tadeáš Leško. Pred niekoľkými mesiacmi by takýto zoznam strelcov gólov znamenal, že Vranov nad Topľou vysoko zdolal Stropkov.
V súčasnosti je to však inak, Jakub Straka aj Patrik Košuda sú od leta hráčmi Stropkova a proti svojmu bývalému klubu sa uviedli gólom.
Aj ich zásluhou zvíťazil MŠK Tesla Stropkov nad MFK Vranov nad Topľou 4:2.
Tiger v areáli
V Stropkove má futbalový zápas svoju dôležitosť.
Pri nástupe tímov držia deti v stredovom klubu veľkú plachtu so znakom klubu ako na Lige majstrov, tie najšťastnejšie z nich mávajú obrími vlajkami. Hlavný usporiadateľ pán Juraj Fiľarský sa chová ako džentlmen, o každého sa vzorne stará a vyrieši každý problém.
V polčase sa žrebuje bohatá tombola a fanklub povzbudzuje počas celého zápasu.
No a nech nikoho neprekvapí, že v areáli štadióna sa voľne pohybuje mohutný tiger. Volá sa Dany a najväčšiu radosť z neho majú najmenší fanúšikovia. Samozrejme, nejde o ozajstného tigra, ale o maskota, ktorý si s každým ochotne ťapne alebo sa odfotí.
Straka premenil penaltu
V derby s Vranovom si prišli na svoje všetci diváci. Videli šesť gólov, medzi nimi aj ozajstné skvosty.
Stropkov vyhrával 3:0 už po polhodine hry, ale napokon sa debakel nekonal.
"Predpokladal som, že po tých góloch sa dostaneme na koňa, ale opak bol pravdou. Strácali sme veľa ľahkých lôpt a strašne veľa sme sa nabehali. Herne máme na viac ako sme predviedli v tomto zápase," vravel tréner Stropkova Ján Šafranko.
Domácich poslal do vedenia Jakub Straka. Bývalý hráč Vranova premenil pokutový kop.
"Bolo to špecifické, brankár vedel, kde to budem kopať, ale dal som gól a som rád, že som pomohol mužstvu," vravel Straka.
"Od začiatku týždňa boli nejaké podpichovačky, ale zápas je zápas, pristúpili sme k tomu zodpovedne. Teším sa z troch bodov," doplnil.
Parádna bomba Sabola
Druhý gól domácich pridal najlepší hráč minulej sezóny v III. lige Východ, Kevin Daniel Castrillón Gomez, keď po prihrávke Leška využil samostatný nájazd.
Tretí gól Stropkova strelil ďalší bývalý Vranovčan Košuda.
"Chceli sme blokovo brániť, ale hneď v úvode sme inkasovali po prísne nariadenom pokutovom kope. To ovplyvnilo naše plány, postavili sme sa trochu vyššie, ale domáci to hneď využili, náš stredný obranca zle vystúpil. Pri treťom góle nesadla Strakovi strela a zhodou okolností bola z toho dobrá prihrávka na Košudu," zhodnotil zápas tréner hostí Roman Lazúr.
Stretnutie s bývalými zverencami bral profesionálne a pragmaticky.
"Išli za oveľa lepšími podmienkami, my sme ich finančne nevedeli uspokojiť," poznamenal.
Vranov v aktuálnej sezóne pracuje so zníženým rozpočtom, čo sa odzrkadľuje na kvalite hráčskeho kádra i na výsledkoch.
Fanúšikov hostí mohla potešiť aspoň parádna bomba Martina Sabola, čím hostia znížili.
"Dostali sme gól z veľkej diaľky, čo by sa nám nemalo stávať," skonštatoval tréner Stropkova Ján Šafranko.
Stropkov potvrdil kvalitu
V úvode druhého polčasu pridali domáci štvrtý gól, po rohovom kope sa hlavou presadil Košuda.
"Bol to zaujímavý zápas. Všetkých hráčov súpera poznám, stretávame sa, s niektorými som vo veľmi dobrom kontakte. Súper hrýzol do konca, ale potvrdili sme, že máme lepšiu kvalitu," uviedol dvojgólový strelec Košuda.
Výsledok skorigoval v závere po peknej akcii tiež hlavou Tadeáš Leško.
"Treba pogratulovať Stropkovu, zaslúžene vyhrali. U nás sa striedali veľmi dobré úseky hry s hroznými úsekmi. Sme mladé mužstvo, musíme sa učiť. Je to proces," zdôraznil vranovský tréner Lazúr.
"Potešili ma štyri strelené góly, ale trápi ma, že dostávame veľa gólov. Víťazstvo teší, ale hra mohla byť kvalitnejšia," poznamenal domáci tréner Šafranko.
Vyrovnaná súťaž
Stropkov sa aktuálne nachádza na piatom mieste tabuľky s 13 bodmi. Na lídra z Humenného stráca 6 bodov.
"Súťaž je vyrovnaná, každý môže s každým vyhrať ale aj zakopnúť," vyzdvihol Jakub Straka.
"Podľa mňa je súťaž kvalitnejšia oproti minulému roku. Je viac vyrovnaných mužstiev a viac ašpirantov na postup," doplnil Patrik Košuda.
Ján Šafranko to vidí trochu inak. "Štyri-päť mužstiev chce hrať o špicu, sú to kvalitné mužstvá, nováčikovia sú nevyspytateľní. Ale musím povedať, že súťaž nemá takú úroveň ako minulý rok," myslí si tréner Stropkova.
Na lavičku klubu sa vrátil po druhom kole, keď mužstvu pod vedením trénera Ondreja Desiatnika nevyšiel úvod súťaže podľa predstáv.
"Verím, že budeme hrať o špicu. Uvidíme, ako skončíme po jesennej časti. Vtedy môžeme naše ciele vyhodnotiť a prehodnotiť," vravel Šafranko.