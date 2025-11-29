Facka ich prebrala, odvtedy vyhrávajú. Už teraz majú viac bodov, ako vlani za celú sezónu

V minulej sezóne bojovali o záchranu, po jesennej časti sú na čele tabuľky. Futbalisti FK Čadca majú za sebou zaujímavý rok.
Sú jesenným lídrom IV. ligy Stred a netaja sa postupovými ambíciami.
Vytvorili dobrú partiu
Čadca v uplynulom ročníku skončilo na predposlednom, trinástom mieste súťaže. Za celú sezónu získala 26 bodov.
Túto métu teraz prekonala už po jeseni. Aktuálne vedie tabuľku so ziskom 29 bodov a pred druhou Bešeňovou má dvojbodový náskok.
„Sám som to nečakal. V lete odišlo veľa chalanov a narýchlo sme skladali tím. Postupne sme však vytvorili dobrú partiu, všetci chodili na tréningy. To bol hlavný rozdiel oproti minulej sezóne, lebo vtedy sme sa ani na zápasy nevedeli poskladať,“ vravel pre Sportnet kapitán mužstva Andrej Štrba.
Platilo to najmä pred rokom v jesennej časti. V nej získala Čadca iba 7 bodov.
„Na jar s tým istým kádrom to začalo nejako fungovať. Vyzeralo to už úplne inak a vďaka tomu sme sa aj zachránili,“ zdôraznil Štrba.
Zvykal si na nový život
27-ročný skúsený futbalista sa vrátil do rodného mesta pred rokom a pol. V druhej najvyššej súťaži hrával za bratislavský Inter a za Liptovský Mikuláš, v drese Pohronia hral aj prvú ligu.
Zranenia mu však neumožňovali pokračovať v profesionálnej kariére.
„Mal som problémy s kolenami. Som odchovancom Čadce, takže som sa rád vrátil. Dlho som nad tým nerozmýšľal,“ vravel stredný obranca.
Prechod do amatérskeho futbalu však nebol jednoduchý. Musel sa naučiť skĺbiť civilné zamestnanie s futbalom. Najprv pracoval v automobilke Kia, vtedy robil na zmeny a niektoré tréningy musel vynechať. Od leta sa venuje programovaniu a pracuje z domu, stíha tak všetky tréningy.
„Zvykal som si na nový život. Celkom dosť mi to trvalo. Pomohlo mi však, že bolo menej tréningov, zranenia ma už neobmedzovali tak, ako keď som hrával profesionálne,“ vysvetľoval.
Facka prišla v pravý čas
Klub má za sebou turbulentné leto. Odišlo jedenásť hráčov a prišlo deväť nových.
„Zo začiatku to bolo ťažké. Zvykali sme si na seba. Bol som až prekvapený, ako sa nám darilo. Zachytili sme však úvod, čo bolo veľmi dôležité,“ zdôraznil Štrba.
Letnú prípravu začala trénerská dvojica Pavol Šuhaj – Miroslav Barčík, no nakoniec pri tíme strávili iba dva týždne.
„Bolo to nečakané. Nakoniec to však nebol pre nás nijaký problém. Dopadlo to najlepšie ako mohlo,“ uviedol kapitán mužstva.
Tréningový proces viedol manažér Pavol Bugáň.
Čadca vyhrala prvé dva zápasy, doma so Zubrohlavou a na pôde Stráňav. Veľký zlom v sezóne však znamenala prehra 1:4 v 8. kole v Bešeňovej.
„Paradoxne sme odohrali jeden z najlepších polčasov, no prehrali sme. V kabíne sme si vtedy povedali, že to musí byť taká facka pre nás, čo nás zobudí. Vnímame, že tento rok sa vážne dá postúpiť a odvtedy sme všetky zápasy vyhrali,“ podčiarkol Štrba.
V nasledujúcich piatich kolách strelila Čadca 22 gólov. „Celkovo sa nám darilo, nielen gólovo, ale aj herne. Odrazilo sa to aj na výsledkoch,“ doplnil kapitán mužstva.
Majú top strelca
Líder má po jeseni najlepšiu ofenzívu, dal 36 gólov a tretiu najlepšiu defenzívu so 16 inkasovanými gólmi.
„Ako obranca musím povedať, že si myslím, že sme dostali veľa gólov,“ vravel so smiechom Štrba.
Opäť vyzdvihol tímový duch. „Našou najsilnejšou stránkou je partia. Rozumieme si a keď sa to skĺbi aj s kvalitou, tak sa to ukáže aj v zápasoch,“ uviedol.
Čadca má vo svojich radoch najlepšieho strelca súťaže Ľubomíra Gorelčíka. Má na konte 13 presných zásahov.
„Je to silový, šestnástkový útočník. Vie zakryť loptu a vie pomôcť celému tímu. Spomenul by som aj Josefa Celbu. Hrá v strede zálohy a keď bolo treba, vedel zahrať aj inde. On bol taký motor mužstva,“ vyzdvihol kapitán.
Bola by škoda to nevyužiť
Čadca vypadla z tretej najvyššej súťaže na konci sezóny 2021/2022. Teraz má reálnu šancu vrátiť sa.
„Ak sa pozrieme na to, aké mestá sú aj v druhej lige, Čadca ako okresné mesto by si zaslúžila minimálne tú tretiu ligu,“ myslí si Štrba.
V minulej sezóne pre reorganizáciu postúpili až tri mužstvá, Bytča, Oravské Veselé a Kysucké Nové Mesto. Konkurencia teda nie je až taká silná.
„Súťaž je oproti minulému roku trochu menej kvalitná. Aj preto si myslíme, že by sa patrilo postúpiť,“ vravel kapitán.
„V lete prišli noví sponzori. Bavili sme sa o tom, čo by chceli časom vybudovať v Čadci. Nikto z nás však nečakal, že sa nám tak bude dariť hneď od začiatku. No ako sme zachytili úvod, už to išlo samo. Bola by škoda nevyužiť, že sa nám darí,“ prízvukoval Štrba.