Nováčik súťaže je iba bod za lídrom tabuľky. Sme nadmieru spokojní, hovorí odchovanec klubu

Najvyššou regionálnou súťažou pod patronátom VsFZ sú Majstrovstvá regiónu – 4. liga Východ. Pod ňou sú dve piate ligy a päť šiestych. Celkovo v nich pôsobí 110 mužstiev.
Jednou z týchto súťaží je aj piata liga Sever dospelých VsFZ. V nej účinkuje 14 mužstiev a po skončení jesennej časti sú na čele Vysoké Tatry s 31 bodmi.
Na druhom mieste je nováčik súťaže TJ Družstevník Čirč. Na nováčika si mužstvo počína veľmi dobre – jeseň absolvovalo s bilanciou deviatich víťazstiev, troch remíz a jednej prehry. Dosiahlo pozoruhodné skóre 41:15.
Viac gólov nedal nikto, menej (13) inkasovali len Vysoké Tatry. Najlepšími strelcami mužstva sú Erik Rabatin (10) a Matej Hovančík (9).
O tom, ako sú v Čirči spokojní s priebehom jesene a aké sú plány do odvetnej časti súťaže, sme sa rozprávali s 27-ročným univerzálom Lukášom Didikom.
Didik začínal s futbalom v Čirči. Postupne prechádzal cez Starú Ľubovňu, Bardejov, anglický Hitchin Town FC a Lipany. V roku 2020 sa vrátil späť do Čirča.
O účinkovaní TJ Družstevník v prvej polovici súťaže hovorí: „Jesenná časť nám vyšla nad všetky naše očakávania, preto sme nadmieru spokojní – či už my hráči, a myslím si, že aj fanúšikovia, keďže sme jeseň zakončili na 2. mieste.
Išli sme do súťaže s pokorou a hovorilo sa niekde o strede tabuľky, ale podarilo sa nám umiestniť len pár bodov za prvým mužstvom.“
Všetky zápasy sú najmä pre nováčika náročné. Dnes už skúsený futbalista to hodnotí takto:
"Ak by som si mal vybrať náš najlepší zápas z môjho pohľadu, vybral by som duel s Breznicou. Hrajú podobný štýl ako my, často útočili a hra bola útočná z oboch strán. Behali sme hore-dole.
V tomto zápase chcem vyzdvihnúť aj hráčov súpera, ktorí podľa mňa podali najlepší výkon spomedzi všetkých mužstiev v lige, aj keď bol výsledok pre nich veľmi krutý.
My sme však ukázali silu nášho mužstva a aj silu čirčianskeho štadióna, kde nás hnali diváci dopredu.“
Najťažšie sú zápasy vonku – tam je podľa hráča jasne cítiť rozdiel medzi 6. a 5. ligou. Druhé miesto hneď po postupe určite teší a potvrdzuje jednotu a silu kolektívu.
V kabíne Čirča to podľa Didika vnímajú takto: „Nálada v kabíne musí byť dobrá, keď sa pozrieme na naše umiestnenie, počet strelených aj inkasovaných gólov.
Ale nie, smejem sa – v kabíne je to najmä o partii a súdržnosti, kde ťaháme všetci za jeden koniec. Čo sa týka nálady, sme veľmi spokojní.“
Po jeseni je ukončená prvá polovica súťaže. Všetkých čaká odvetná časť. Zdanlivo rovnakí súperi, rovnaké mužstvá, no počas zimnej prestávky sa môže veľa zmeniť, a preto je potrebné sa dobre pripraviť.
„Do odvetnej časti pôjdeme znovu s pokorou a chceme sa umiestniť čo najlepšie, získať čo najviac bodov. Ostatné sa uvidí.
Máme zaužívané, že ideme od zápasu k zápasu a nepozeráme ďaleko dopredu, takže budeme pokračovať v nastavenom tempe.
Zimnú prípravu by sme mali začať niekedy koncom januára – presný dátum ešte nie je známy, ale nejaké prípravné zápasy už sú naplánované.
Určite budeme hrať každý víkend, a ako po minulé roky možno aj niečo cez týždeň,“ uzavrel Lukáš Didik svoje rozprávanie.