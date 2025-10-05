Najlepšie béčko malo na predzápasovom tréningu 35 hráčov. Jeho súper iba ôsmich

KREMNIČKA. Od aktuálnej sezóny figurujú v tretích ligách aj rezervy ligových tímov a klubov so štatútom akadémie.
V skupinách Východ a Stred majú za sebou mužstvá deväť kôl, v skupine Západ už desať.
Spomedzi siedmich B-tímov má zatiaľ najviac získaných bodov a najlepšie tabuľkové postavenie béčko banskobystrickej Dukly.
V deviatich zápasoch získalo 20 bodov a patrí mu druhé miesto v skupine Stred.
Zverenci Štefana Rusnáka v 9. kole zdolali Rimavskú Sobotu vysoko 5:1.
Vydarený úvod
V základnej zostave Dukly boli traja hráči z áčka: Adam Kopas, Oliver Reiter a Oliver Klimpl.
Mladí Bystričania spravili s Rimavskou Sobotou krátky proces, už po dvadsiatich minútach hry bol stav 3:0.
V 6. minúte sa presadil z priameho kopu Kopas, dve minúty na to zvýšil utešenou strelou do ľavého vinkľa Patrik Kuruc a tretí gól pridal po prihrávke z ľavej strany Milan Mikušiak.
Brankár hostí Matúš Zúzik má za sebou náročný týždeň, v stredu v pohári inkasoval od Zvolena šesť gólov, avšak v zápase s banskobystrickým béčkom chytil minimálne šesť vyložených šancí.
„Úvod nám vyšiel a potom počas celého zápasu sme boli lepší,“ zhrnul dianie na ihrisku tréner Štefan Rusnák.
V druhom polčase pridalo jeho mužstvo dva ďalšie góly. Po faule Kalmára v pokutovom území premenil penaltu Reiter. Hostia od tohto momentu hrali v oslabení, keďže Kalmár dostal druhú žltú kartu.
V 83. minúte zblízka skóroval aj striedajúci Nigérijčan Emersons Okechukwu.
Výsledok za hostí korigoval strelou z diaľky Esteiller Abas Cortes.
Veľa zranených
Brazílsky stopér nastupuje so sebazaprením, lebo ešte v prvom zápase si zranil brušný sval. Neskôr sa k tomu pridal výron členka.
Cortes nedohral ani pohárové stretnutie so Zvolenom, dokáže hrať iba na 50 percent.
Rimavskosoboťanov trápia zranenia, v zápase so Zvolenom striedali pre zranenie až traja, okrem spomínaného Cortesa aj Peter Petrán, Ján Ferleťák a Ruam Kevin Almeida Valentim.
V Kremničke hral z nich len Petrán, nakoniec vydržal celých 90 minút, no po zápase kríval.
Ďalší stopér Hugo Ciprus je dlhodobo zranený, operovali mu krížny väz a v ostatnom ligovom kole vypadol aj záložník Matej Vargic.
Aj preto mal Jozef Pisár na predzápasovom tréningu iba osem hráčov…
A pred derby s Lučencom to bude mať ešte ťažšie, keďže v Kremničke musel striedať pre zranenie ďalší Brazílčan Cadu.
Áčkari prinesú skúsenosť
V béčku Dukly je situácia opačná, na tréningoch býva až 35 futbalistov. Banská Bystrica si totiž zvolila model, že béčko a dorast trénuje spolu.
„Aj keď nás je veľa, dá sa to zvládnuť v skupinách, Mladí hráči, ktorí končia v doraste, dostávajú viac šancí ako predtým, baví ich to a aj výkony tímu sú dobré,“ poznamenal Štefan Rusnák.
Rezerva Banskej Bystrice zatiaľ prehrala len raz, ešte v druhom kole doma s Lučencom 0:2.
Proti Rimavskej Soboty otvoril skóre Adam Kopas, pre ktorého to bol druhý presný zásah za béčko.
Kopas je bývalý hráč Žiliny, v minulej sezóne pôsobil v Skalici. Do Banskej Bystrice prestúpil v lete a momentálne sa rozohráva v B-mužstve.
„Hráči z áčka prinesú skúsenosti a mladí hráči sa majú od koho učiť. Pred týmto zápasom to bol Lukáš Migaľa. Je dobré, že vidia zblízka hráčov, ktorí hrali ligu a môžu si od nich zobrať do pozitívne,“ vyzdvihol tréner Dukly.
Majú aj B-dorasty
Dobré výsledky bystrickej rezervy v porovnaní s inými béčkami pripisuje aj tomu, že v Dukle majú B-tímy aj dorasty.
„Keď niektorí hráči nehrávajú v A-dorastoch, tak dostanú príležitosť v béčkach a takto to kombinujeme,“ uviedol Rusnák.
Jeho tím nie je odkázaný len na dorastencov, v mužstve má sedem vyslovených béčkarov.
„Sú to mladí hráči, ktorí končili v doraste vlani a chceme im dať ešte rok-dva, aby sa prepracovali do mužského futbalu,“ vysvetľoval.
Niektorí futbalisti už dostali príležitosť aj v A-tíme. „Tomáš Kajsin a Milan Mikušiak si už zahrali za áčko v pohári. Spoľahlivo sa ukazuje aj brankár Branko Maruniak. Je tam veľa mladých, ktorí sa za rok môžu uplatniť aj v našom áčku,“ podčiarkol Rusnák.
Postup neriešia
Bystrické béčko stráca na vedúce Námestovo štyri body. Keďže áčko Dukly vedie tabuľku II. ligy, núka sa otázka, či má postupové ambície aj B-tím.
„Takáto úloha tu nikdy nebola, postup neriešime. To, že sme na druhom mieste je fajn, možno na jar tým pádom vieme dať viac príležitosti hráčom, ktorí sú momentálne v devätnástke. Teda môžeme hrať s ešte mladším mužstvom,“ uviedol kouč B-tímu.
V klube je priorita návrat áčka do najvyššej súťaže. „V našich podmienkach by bolo finančne náročné uhrať prvú a druhú ligu. Bola by to veľká záťaž, navyše, tretia liga je ideálna pre hráčov vo veku osemnásť, devätnásť a dvadsať rokov,“ uzavrel Štefan Rusnák.