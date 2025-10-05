    Najlepšie béčko malo na predzápasovom tréningu 35 hráčov. Jeho súper iba ôsmich

    Momentka zo zápasu Banská Bystrica B - Rimavská Sobota.
    Momentka zo zápasu Banská Bystrica B - Rimavská Sobota. (Autor: Titanilla Bőd)
    Titanilla Bőd|5. okt 2025 o 18:32
    Rezerva Dukly zdolala Rimavskú Sobotu 5:1.

    KREMNIČKA. Od aktuálnej sezóny figurujú v tretích ligách aj rezervy ligových tímov a klubov so štatútom akadémie.

    V skupinách Východ a Stred majú za sebou mužstvá deväť kôl, v skupine Západ už desať.

    Spomedzi siedmich B-tímov má zatiaľ najviac získaných bodov a najlepšie tabuľkové postavenie béčko banskobystrickej Dukly.

    V deviatich zápasoch získalo 20 bodov a patrí mu druhé miesto v skupine Stred.

    Zverenci Štefana Rusnáka v 9. kole zdolali Rimavskú Sobotu vysoko 5:1.

    Vydarený úvod

    V základnej zostave Dukly boli traja hráči z áčka: Adam Kopas, Oliver Reiter a Oliver Klimpl.

    Mladí Bystričania spravili s Rimavskou Sobotou krátky proces, už po dvadsiatich minútach hry bol stav 3:0.

    V 6. minúte sa presadil z priameho kopu Kopas, dve minúty na to zvýšil utešenou strelou do ľavého vinkľa Patrik Kuruc a tretí gól pridal po prihrávke z ľavej strany Milan Mikušiak.

    Brankár hostí Matúš Zúzik má za sebou náročný týždeň, v stredu v pohári inkasoval od Zvolena šesť gólov, avšak v zápase s banskobystrickým béčkom chytil minimálne šesť vyložených šancí.

    „Úvod nám vyšiel a potom počas celého zápasu sme boli lepší,“ zhrnul dianie na ihrisku tréner Štefan Rusnák.

    V druhom polčase pridalo jeho mužstvo dva ďalšie góly. Po faule Kalmára v pokutovom území premenil penaltu Reiter. Hostia od tohto momentu hrali v oslabení, keďže Kalmár dostal druhú žltú kartu.

    V 83. minúte zblízka skóroval aj striedajúci Nigérijčan Emersons Okechukwu.

    Výsledok za hostí korigoval strelou z diaľky Esteiller Abas Cortes.

    Facebook príspevok

    Veľa zranených

    Brazílsky stopér nastupuje so sebazaprením, lebo ešte v prvom zápase si zranil brušný sval. Neskôr sa k tomu pridal výron členka.

    Cortes nedohral ani pohárové stretnutie so Zvolenom, dokáže hrať iba na 50 percent.

    Rimavskosoboťanov trápia zranenia, v zápase so Zvolenom striedali pre zranenie až traja, okrem spomínaného Cortesa aj Peter Petrán, Ján Ferleťák a Ruam Kevin Almeida Valentim.

    V Kremničke hral z nich len Petrán, nakoniec vydržal celých 90 minút, no po zápase kríval.

    Ďalší stopér Hugo Ciprus je dlhodobo zranený, operovali mu krížny väz a v ostatnom ligovom kole vypadol aj záložník Matej Vargic.

    Aj preto mal Jozef Pisár na predzápasovom tréningu iba osem hráčov…

    A pred derby s Lučencom to bude mať ešte ťažšie, keďže v Kremničke musel striedať pre zranenie ďalší Brazílčan Cadu.

    Áčkari prinesú skúsenosť

    V béčku Dukly je situácia opačná, na tréningoch býva až 35 futbalistov. Banská Bystrica si totiž zvolila model, že béčko a dorast trénuje spolu.

    „Aj keď nás je veľa, dá sa to zvládnuť v skupinách, Mladí hráči, ktorí končia v doraste, dostávajú viac šancí ako predtým, baví ich to a aj výkony tímu sú dobré,“ poznamenal Štefan Rusnák.

    Rezerva Banskej Bystrice zatiaľ prehrala len raz, ešte v druhom kole doma s Lučencom 0:2.

    Proti Rimavskej Soboty otvoril skóre Adam Kopas, pre ktorého to bol druhý presný zásah za béčko.

    Kopas je bývalý hráč Žiliny, v minulej sezóne pôsobil v Skalici. Do Banskej Bystrice prestúpil v lete a momentálne sa rozohráva v B-mužstve.

    „Hráči z áčka prinesú skúsenosti a mladí hráči sa majú od koho učiť. Pred týmto zápasom to bol Lukáš Migaľa. Je dobré, že vidia zblízka hráčov, ktorí hrali ligu a môžu si od nich zobrať do pozitívne,“ vyzdvihol tréner Dukly.

    Majú aj B-dorasty

    Dobré výsledky bystrickej rezervy v porovnaní s inými béčkami pripisuje aj tomu, že v Dukle majú B-tímy aj dorasty.

    „Keď niektorí hráči nehrávajú v A-dorastoch, tak dostanú príležitosť v béčkach a takto to kombinujeme,“ uviedol Rusnák.

    Jeho tím nie je odkázaný len na dorastencov, v mužstve má sedem vyslovených béčkarov.

    „Sú to mladí hráči, ktorí končili v doraste vlani a chceme im dať ešte rok-dva, aby sa prepracovali do mužského futbalu,“ vysvetľoval.

    Niektorí futbalisti už dostali príležitosť aj v A-tíme. „Tomáš Kajsin a Milan Mikušiak si už zahrali za áčko v pohári. Spoľahlivo sa ukazuje aj brankár Branko Maruniak. Je tam veľa mladých, ktorí sa za rok môžu uplatniť aj v našom áčku,“ podčiarkol Rusnák.

    Postup neriešia

    Bystrické béčko stráca na vedúce Námestovo štyri body. Keďže áčko Dukly vedie tabuľku II. ligy, núka sa otázka, či má postupové ambície aj B-tím.

    „Takáto úloha tu nikdy nebola, postup neriešime. To, že sme na druhom mieste je fajn, možno na jar tým pádom vieme dať viac príležitosti hráčom, ktorí sú momentálne v devätnástke. Teda môžeme hrať s ešte mladším mužstvom,“ uviedol kouč B-tímu.

    V klube je priorita návrat áčka do najvyššej súťaže. „V našich podmienkach by bolo finančne náročné uhrať prvú a druhú ligu. Bola by to veľká záťaž, navyše, tretia liga je ideálna pre hráčov vo veku osemnásť, devätnásť a dvadsať rokov,“ uzavrel Štefan Rusnák. 

    Tabuľka III. ligy Stred

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MŠK NámestovoMŠK NámestovoMŠK Námestovo
    9
    8
    0
    1
    31:7
    24
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    9
    6
    2
    1
    19:8
    20
    V
    V
    V
    R
    V
    3
    FTC FiľakovoFTC FiľakovoFTC Fiľakovo
    9
    6
    1
    2
    23:20
    19
    V
    P
    V
    P
    V
    4
    MŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD Lučenec
    9
    5
    2
    2
    16:10
    17
    V
    P
    V
    R
    V
    5
    Futbalový klub PodkoniceFutbalový klub PodkoniceFutbalový klub Podkonice
    9
    5
    1
    3
    20:17
    16
    P
    P
    R
    V
    P
    6
    MŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská Sobota
    9
    5
    1
    3
    27:21
    16
    P
    V
    V
    V
    P
    7
    MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
    9
    4
    2
    3
    16:19
    14
    P
    V
    P
    V
    V
    8
    TJ Baník KalinovoTJ Baník KalinovoTJ Baník Kalinovo
    9
    4
    1
    4
    14:13
    13
    P
    V
    P
    R
    V
    9
    MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
    9
    3
    2
    4
    18:12
    11
    V
    P
    R
    V
    P
    10
    MŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT Martin
    9
    2
    2
    5
    11:13
    8
    P
    R
    P
    P
    P
    11
    MŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové Mesto
    9
    2
    2
    5
    8:14
    8
    P
    V
    P
    P
    V
    12
    TJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské Veselé
    9
    2
    2
    5
    13:19
    8
    V
    P
    R
    R
    P
    13
    MFK Dolný KubínMFK Dolný KubínMFK Dolný Kubín
    9
    1
    1
    7
    13:29
    4
    V
    R
    P
    P
    P
    14
    Telovýchovná jednota JEDNOTA BánováTelovýchovná jednota JEDNOTA BánováTelovýchovná jednota JEDNOTA Bánová
    9
    0
    1
    8
    5:32
    1
    P
    P
    R
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

