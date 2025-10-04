Gratulovali mu pred zápasom i po ňom. Výhru treťoligistu z východu zariadil oslávenec

LIPANY. Pred zápasom mu gratulovali k životnému jubileu, po ňom k dobrému výkonu aj ku gólu.
Marcel Vysočan z ŠK Odeva Lipany pred niekoľkými dňami dovŕšil 30 rokov.
V 9. kole III. ligy Východ mal veľkú zásluhu na výhre 2:1 svojho tímu v zápase s MFK Vranov nad Topľou. Prvý gól sám dal a druhý padol z penalty, ktorú vybojoval.
Nevymýšľal, strieľal
Oslávenec mohol skórovať už po piatich minútach hry, kedy ho našiel dobrý center, no jeho strelu z prvej brankár Vranova Tomáš Dráb reflexívne vyrazil.
V drese hostí mala náznaky šancí nová akvizícia Mory Thierry Karamoko, ale francúzsky legionár ich nevyužil. Ďalekonosnú strelu Jozefa Kandalu zase zlikvidoval brankár Peter Bartoš.
Gól nepadol ani po strele domáceho Patrika Rindoša, ktorý trafil brvno.
Skóre otvoril až v 37. minúte Marcel Vysočan.
"Je to chémia medzi hráčmi. V tréningu hráme veľa malých hier, krátke narážačky v šestnástke sú našou výhodou. Prvá myšlienka bola, že stopéra položím, ale videl som, že cúval, asi ma prečítal. Takže som nevymýšľal a vystrelil na prvú," opísal svoj gól Vysočan.
Bol to jeho piaty presný zásah v aktuálnej sezóne. Pred troma týždňami na Regions Cupe po hlavičkovom súboji utrpel zranenie nosa, museli mu ho naprávať, takže nastupuje v maske.
Vranov v druhom polčase vyrovnal, v 52. minúte skóroval po štandardnej situácii Michal Krajňak.
"Druhý polčas sme začali kostrbato, súper sa dostal na koňa. Dostávame veľa gólov zo štandardiek, nevieme si pokryť hráčov. Aj teraz tam hráč hostí hlavičkoval úplne sám," poznamenal tréner Lipian Štefan Jacko.
Stret brankára s útočníkom
Domáci stupňovali tlak. Približne desať minút pred koncom dostal Marcel Vysočan výbornú prihrávku.
"Videl som dieru medzi ľavým obrancom a ľavým stopérom. Zakričal som Matúšovi Perháčovi, dal mi loptu fantasticky. Vošiel som do šestnástky, snažil som sa prehadzovať brankára a vlastne ma zobral," opísal inkriminovaný moment krídelník Lipian.
Lopta po jeho oblúku smerovala do bránky, ale ešte ju dobehol obranca hostí a vykopol spred bránkovej čiary.
"To som ja už, žiaľ, nevidel, ležal som na trávniku," poznamenal Vysočan.
Nariadený pokutový kop s istotou premenil Mário Jacko.
"Mohli sme definitívne rozhodnúť a dať gól na 3:1, ale trochu máme problém s efektivitou," vravel domáci kouč.
Vranov si však už v závere nevypracoval žiadnu výraznú šancu na vyrovnanie.
Dôležité sú tri body
"Nebol to náš najlepší výkon, ale tri body sú doma, to je dôležité," podčiarkol po zápase Marcel Vysočan.
"Keď si zoberiem zápas v globále, určite sme si zaslúžili vyhrať," vyhlásil tréner Lipian Štefan Jacko.
Podobne to videl aj tréner Vranova Roman Lazúr.
"Išli sme do toho zápasu neprehrať, ale žiaľ, body ušli. Domáci mali dve čisté šance a my nevieme využiť dobré prechodové fázy. To nás stojí body. Vzadu totiž vždy urobíme dve-tri chyby a záleží na tom, či ich súper využije. Dnes ich domáci využili," vravel vranovský kouč.
Pred začiatkom sezóny mu z kádra odišlo viacero kľúčových hráčov, prakticky musel nanovo budovať tím, navyše so zníženým rozpočtom.
"Učíme sa, zlepšujeme sa. Je to v hernom prejave vidieť, ale po poľovačke sa počítajú zajace a my ideme domov s nulou," povzdychol si Lazúr.
Mladí sa majú od koho učiť
Lipany si vďaka víťazstvu upevnili postavenie v prvej polovici tabuľky, aktuálne sú na štvrtom mieste.
"Škoda, že predchádzajúci formát súťaže sa zmenil, trochu tam boli atraktívnejší súperi. Ale nováčikovia nehrajú zle, nie je to až taký krok dozadu," myslí si Vysočan.
Ani tréner Jacko nebol za zmenu formátu s dvoma skupinami tretej ligy. "Teraz je v súťaži len 14 účastníkov, predtým bolo 16. Končíme súťaž prvého novembra, štyri mesiace sa nič nedeje," poukázal na jedno z negatív.
"V našej skupine je veľa kvalitných mužstiev, ale tá reorganizácia tretích líg bolo asi nešťastné riešenie," uviedol Štefan Jacko.
Teší ho však, že má v tíme mnohých odchovancov. "V zápase s Humenným som napočítal v našom mužstve desať odchovancov. Svedčí to o kvalite práce. Je tu kvalita starších hráčov a mladí sa pri nich chytajú, majú sa od koho učiť," zdôraznil tréner Lipian.