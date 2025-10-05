Béčko Slovana si doma poradilo so Zvolenom. Pomohla mu červená karta

MONACObet liga - 11. kolo
Slovan Bratislava B - MFK Zvolen 2:0 (0:0)
Góly: 55. Maroš, 95. Mateáš
Rozhodcovia: Gregorec – Poruban, Krivošík
ŽK: Marušin - Nosko, Gono, Jendrek, Šuvalija
ČK: 69. Nosko (Zvolen)
BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B zdolali v zápase 11. kola MONACObet ligy na domácej pôde MFK Zvolen 2:0.
Prvý polčas góly nepriniesol, no skóre zmenil v 55. minúte domáci Alexej Maroš. Hostia si zápas skomplikovali, keď 69. minúte videl červenú kartu Ján Nosko.
Ďalší gól pridali Slovanisti v nadstavení druhého polčasu, presadil sa Maxim Mateáš.
Rezervný tím „belasých“ sa posunul v tabuľke na 10. miesto so ziskom 12 bodov, Zvolenu patrí so 16 bodmi priebežná 5. priečka.
Tabuľka MONACObet ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
8
3
0
24:8
27
R
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
6
4
1
28:18
22
V
R
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
6
2
3
21:16
20
V
P
P
V
V
4
FC PetržalkaFC Petržalka
11
5
3
3
17:11
18
P
P
V
V
V
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
4
3
4
19:15
15
R
V
P
P
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
3
4
12:11
15
R
P
V
P
V
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
9
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
4
2
5
16:22
14
R
V
P
P
P
10
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
11
3
3
5
12:16
12
P
P
P
R
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
3
3
4
11:13
12
V
P
R
P
V
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
3
3
5
17:20
12
P
R
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
10
2
4
4
16:21
10
R
V
R
V
P
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
1
7
14:23
10
V
P
V
R
V
15
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
9
2
3
4
9:15
9
R
V
P
R
P
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body