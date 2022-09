Pod Šarišským hradom sa zišla elitná spoločnosť. Zvíťazili zahraničné tímy

„Som na nich hrdý, podali veľmi dobré výkony. V tréningoch idú na sto percent, je to dobrý ročník, ktorý môže byť úspešný. Pred týždňom sme skončili na turnaji v Budapešti na štvrtom mieste, teraz to bolo ešte o čosi lepšie,“ doplnil košický kouč.

Výsledok je len čerešnička

Medzi o rok mladšími futbalistami a futbalistkami si najlepšie počínal ukrajinský Užhorod. Na šiestom mieste skončil AS Trenčín.

„Bolo to veľmi zaujímavé podujatie, na východ Slovenska s týmito kategóriami často nechodíme. Príjemné spestrenie, zaujímaví súperi, super prostredie,“ vyratúval plusy tréner Trenčína U9 Jaroslav Švajka.

Z konečného umiestnenia svojho tímu sklamaný nebol.

„U detí nikdy neviete, niekedy je to lepšie, inokedy horšie. Výsledok však nie je podstatný, je to taká čerešnička na torte. Dôležité je to, čo sa naučia a prenesú do zápasov,“ zdôraznil.