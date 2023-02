Trebišov trápia dve veci. Odchovanec klubu chce pomôcť a vrátiť sa do ligy

S jedlom rastie chuť, a to platí aj v prípade Zemplínčanov, hoci v príprave sa boria hneď s dvoma problémami. Sú nimi zranenia hráčov a absencia produktívneho hrotového útočníka.

Nebyť niektorých zaváhaní, mohlo to byť dokonca ešte lepšie, na tretiu priečku strácajú jediný bod.

TREBIŠOV. Je to strop alebo môžu ísť ešte vyššie? Futbalistom Slavoja Trebišov patrí v tabuľke II. ligy po jeseni piate miesto.

„Mužstvo si vybudovalo veľmi dobrú východiskovú pozíciu pre jarnú časť. Postavenie v tabuľke by sme chceli minimálne udržať a ďalej baviť našich divákov dobrou hrou i výsledkami,“ vraví tréner Slavoja Trebišov Branislav Sokoli, ktorý sa funkcie ujal skraja zimnej prípravy.

Jeho predchodca Gergely Geri odišiel do fortunaligových Zlatých Moravciach, kde sa stal asistentom hlavného trénera Ivana Galáda.

Hoci súčasný kouč Slavoja pôsobil naposledy ako šéftréner mládeže v českom Varnsdorfe, po návrate na východ Slovenska sa zorientoval veľmi rýchlo. Trebišovské prostredie pre neho nebolo neznámou.

„Viacerých hráčov som viedol v doraste Michaloviec, poznal som viac-menej celý káder. Potrebujeme, aby pochopili moju filozofiu a to, čím by sme sa chceli v zápasoch prezentovať, takže skôr oni musia spoznať mňa. Náročnosť bude vyššia, ale chlapci to zatiaľ zvládajú,“ skonštatoval Sokoli.