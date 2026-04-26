    Na jeseň dostali osem. Treťoligista prvýkrát vyhral na jar a ide sa pobiť o zázrak

    Momentka zo zápasu Bánová - Rimavská Sobota. (Autor: Titanilla Bőd)
    Titanilla Bőd|26. apr 2026 o 23:17
    Bánová zdolala Rimavskú Sobotu 2:0.

    Situácia TJ Jednota Bánová v III. lige Stred nevyzerala príliš nádejne. Mužstvo v dvadsiatich zápasoch získalo iba sedem bodov.

    Posledný tím tabuľky však v 21. kole zdolal MŠK Rimavská Sobota 2:0 a svitla mu nádej v boji o záchranu.

    Na predposledný Dolný Kubín aktuálne stráca už len šesť bodov a do konca súťaže sa hrá ešte o pätnásť.

    Bánová navyše v ďalšom kole nastúpi práve v Dolnom Kubíne a ešte ju čaká aj vzájomný zápas s Kysuckým Novým Mestom, ktorý má o bod viac ako Dolný Kubín.

    Vyrovnané partie

    Bánová počas celej sezóny vyhrala len dvakrát. Prvé víťazstvo zaknihovala ešte na jeseň doma s Kysuckým Novým Mestom, ktoré zdolala 4:0.

    Druhé prišlo proti tej Rimavskej Sobote, ktorá súperovi uštedrila najvyššiu prehru v ročníku: na jeseň na Gemeri vyhrali domáci 8:1.

    „Vtedy sme boli v oklieštenej zostave, ešte aj ja som musel nastúpiť ako tréner. Teraz je to úplne iná situácia. Mužstvo je dlhšie pohromade a dokazujeme celú jar, že máme na to, aby sme hrali vyrovnanú partiu s každým,“ vravel po zápase tréner domácich Daniel Labuda.

    Bánová prednedávnom senzačne remizovala s Bytčou a ďalšie štyri jarné zápasy prehrala len o gól.

    „Bolo to vždy len kvôli nejakým hlúpym chybám. Z mladých chlapcov vždy niekto urobí chybu a to nás stálo body,“ doplnil Labuda.

    Podľa neho jeho mužstvo podalo najlepší výkon práve s Bytčou, s ktorou uhrala bezgólovú remízu a v závere mohlo strhnúť víťazstvo na svoju stranu.

    „Hostia strelili dva góly, ktoré neboli uznané, ale na konci sme sa dostali do prečíslenia, išli sme traja na dvoch. Mohli sme z toho vyťažiť ešte viac,“ myslí si Labuda.

    „Mali sme viac z hry“

    Proti Rimavskej Sobote získala Bánová zlaté body. V úvode druhého polčasu poslal domácich do vedenia Róbert Kašša, keď po centri z ľavej strany usmernil loptu do prázdnej bránky.

    Gólovú poistku pridal v samom závere z pokutového kopu Ľuboš Šeroň.

    „Boli sme od začiatku aktívni, mali sme viac z hry. Keď sme dali gól, súper trochu prevzal iniciatívu, ale iba medzi šestnástkami. Myslím si, že sme to veľmi dobre zvládli vzadu, hoci máme mladý tím,“ zhodnotil stretnutie domáci tréner.

    Soboťania na jar nedokážu nadviazať na jesenné výkony a najmä výsledky. V jarnej časti získali len šesť bodov a vyhrali len raz, zdolali paradoxne práve aktuálneho lídra z Námestova.

    V Bánovej mali hostia zopár príležitostí, najbližšie ku gólu bol Csaba Juhász, no hra celého mužstva bola ďaleko od ideálu.

    „Nemôžem uveriť, že sa toto stalo. Je to katastrofa,“ lamentoval brazílsky stopér Esteiller Abas Cortes.

    „Bolo to slabé“

    „Ani náznakom sme nehrali tak ako proti Námestovu či vo Fiľakove. Súper sa trochu stiahol a nedokázali sme nič vymyslieť. Bolo to veľmi slabé,“ krútil hlavou športový riaditeľ hostí Jozef Pisár.

    Hnevalo ho vylúčenie Ivana Šteinigera tesne pred koncom, keď zmaril šancu domácich. „Bola to veľká nedisciplinovanosť,“ poznamenal Pisár.

    Už po štvrťhodine hry musel striedať Jána Ferleťáka pre problémy s achilovkou. „Je to veľká strata, lebo akcie sa väčšinou ťahajú cez pravú stranu,“ vravel kouč hostí.

    Na ihrisko poslal 18-ročného Nikolasa Vaculčiaka. „Ostatní náhradníci mali rôzne problémy, tak som dal šancu Nikimu. Chcel som ho vidieť. Nesklamal, zrážal sa, vybojoval veľa lôpt. Ak bude na sebe naďalej pracovať, o pol roka či o rok môže hrať oveľa častejšie,“ myslí si Pisár.

    Skorý ranný budíček

    Bánová hrá svoje domáce zápasy o 10.30 a pre súperov z iných regiónov to znamená veľmi skorý budíček. Rimavskosoboťania vyrážali ráno o šiestej, na čo najmä brazílski legionári nie sú zvyknutí.

    „Upozorňoval som hráčov, že súper je síce na poslednom mieste, ale nehrajú zle. Aj v tomto zápase to vedeli s loptou, dostupovali, dobre sa vracali. Nebolo veľa priestoru a kombinačnú hru sťažil aj zlý terén. Ale nechceme sa na to vyhovárať,“ skonštatoval Pisár.

    Boj o záchranu ostáva stále otvorený a v Bánovej si to uvedomujú. „Ideme sa pobiť o zázrak. Nie je to len o Dolnom Kubíne, zakopnúť môže aj Kysucké Nové Mesto. Zatiaľ máme najhoršie karty my, ale urobíme všetko pre to, aby sme sa zachránili,“ zdôraznil tréner Daniel Labuda.

    Tabuľka III. ligy Stred

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MŠK NámestovoMŠK NámestovoMŠK Námestovo
    21
    15
    2
    4
    58:20
    47
    V
    V
    V
    V
    P
    2
    MFK BytčaMFK BytčaMFK Bytča
    21
    13
    5
    3
    47:29
    44
    V
    R
    R
    V
    V
    3
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    21
    12
    6
    3
    37:22
    42
    V
    R
    R
    V
    R
    4
    FTC FiľakovoFTC FiľakovoFTC Fiľakovo
    21
    11
    3
    7
    39:36
    36
    P
    P
    R
    R
    P
    5
    Futbalový klub PodkoniceFutbalový klub PodkoniceFutbalový klub Podkonice
    21
    10
    4
    7
    39:32
    34
    P
    V
    R
    P
    R
    6
    MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
    21
    9
    6
    6
    47:32
    33
    V
    R
    R
    V
    R
    7
    MŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD LučenecMŠK NOVOHRAD Lučenec
    21
    9
    6
    6
    30:27
    33
    P
    V
    R
    P
    V
    8
    MŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská SobotaMŠK Rimavská Sobota
    21
    8
    4
    9
    45:50
    28
    P
    R
    R
    V
    R
    9
    MŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT MartinMŠK FOMAT Martin
    21
    7
    7
    7
    37:30
    28
    V
    R
    R
    P
    V
    10
    TJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské VeseléTJ Tatran Oravské Veselé
    21
    6
    4
    11
    29:34
    22
    V
    R
    R
    P
    V
    11
    TJ Baník KalinovoTJ Baník KalinovoTJ Baník Kalinovo
    21
    6
    2
    13
    23:39
    20
    P
    P
    R
    V
    P
    12
    MŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové MestoMŠK Kysucké Nové Mesto
    21
    4
    5
    12
    18:43
    17
    P
    P
    R
    R
    P
    13
    MFK Dolný KubínMFK Dolný KubínMFK Dolný Kubín
    21
    4
    4
    13
    34:57
    16
    P
    V
    P
    R
    R
    14
    Telovýchovná jednota JEDNOTA BánováTelovýchovná jednota JEDNOTA BánováTelovýchovná jednota JEDNOTA Bánová
    21
    2
    4
    15
    21:53
    10
    V
    P
    R
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
