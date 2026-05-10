Na jeseň ho odpísali, chcel im ukázať, že sa mýlili. Bývalému klubu strelil v derby dôležitý gól

Na jeseň prakticky neodohral nič. V zime zmenil klub a postupne dostával väčšiu minutáž.
V zápase proti svojmu bývalému klubu mal o motiváciu postarané a na suverénnom víťazstve sa podieľal gólom a asistenciou.
V 23. kole III. ligy Stred zvíťazil MŠK Novohrad Lučenec nad MŠK Rimavská Sobota 4:1 a jedným z najšťastnejších hráčov po zápase bol mladý Nikolas Ádám.
Bral to ako výzvu
19-ročný hráč vlani v lete prestúpil z Fiľakova do Rimavskej Soboty, tam však nedostával príležitosť.
V Lučenci je spokojný a v novohradsko-gemerskom derby dal dôležitý druhý gól do siete svojho bývalého klubu.
„Bral som to ako výzvu. Mal som motiváciu dať gól a ukázať im, že sa mýlili,“ vravel po stretnutí Ádám.
Skóroval tesne pred koncom prvého polčasu, keď sa lopta po strele Kulicha odrazila od žrde presne pred mladého záložníka. „Už som ju len doťukol do prázdnej brány,“ opisoval situáciu Ádám.
Keďže predtým sa už z jedenástky presadil aj Joachim Jashari, v polčase vyhrávali Lučenčania nad veľkým rivalom už 2:0.
V úvode druhého polčasu hostia znížili po góle Esteillera Cortesa po rohovom kope a v priebehu minúty mohli aj vyrovnať, ale ďalší Brazílčan, Ruam Kevin Almeida, prezývaný Lukaku, nevyužil dve vyložené šance.
Domáci sa otriasli a gólovo sa presadil aj Marko Ševčík, ku ktorému sa lopta dostala po výborne načasovanej prihrávke Ádáma na Jashariho. V závere zápasu stanovil konečný výsledok Jashari.
„Po prestávke prvých pätnásť minút sme ako keby ostali v šatni, ale potom sme sa zase chytili. Sme mladý tím, ešte nemáme také skúsenosti, ale zvládli sme to,“ skonštatoval Ádám.
Pripravoval ho na tento zápas
Z jeho výkonu sa tešil aj tréner Lučenca Andrej Kamendy. „Som za neho strašne rád. Pre mladého chlapca nie je príjemná situácia, keď pol roka nehrá futbal, len vysedáva na lavičke,“ poznamenal.
„Keď prišiel v zime, nebol v takom fyzickom, ale asi ani v mentálnom stave, ako sme si predstavovali my a určite ani on. Vedel som, že to bude chcieť nejaký čas.
Ja som ho pripravoval na tento zápas. Nebál som sa ho tam dať.
Vedel som, že sa bude extrémne snažiť, aby ukázal jednak trénerovi, ale aj ľuďom v Rimavskej Sobote, že možno si zaslúžil dostať viac priestoru. Som rád, že nám pomohol k výhre,“ doplnil Kamendy.
Chápal, že mladý hráč možno chcel hrať viac hneď od začiatku jarnej časti, ale vysvetlil mu, že bude postupne dostávať väčšiu minutáž.
Ádám nastúpil piaty raz v základnej zostave Lučenca a dal prvý gól. „Hovoril som mu, nech mi verí. V domácich zápasoch dostáva šancu, ale pred týždňom v Podkoniciach nehral ani minútu.
Vedel som, že tam to bude veľmi súbojové, je tam ťažký terén. Nevidel som význam ho tam dať, on je skôr technický hráč, ktorý je tvorivý a má dobrú prihrávku.
Povedal som mu, nech sa pripraví na derby a odmakal to najlepšie ako vedel,“ vravel Kamendy.
Najlepší jarný výkon
Lučenec na jar získal zatiaľ 18 bodov, celkovo ich má na konte 39. Do konca súťaže ešte ostávajú tri kolá. Mužstvo trénera Andreja Kamendyho sa v tabuľke vyšplhalo na štvrté miesto.
Tri body v derby znamenajú aj to, že Lučenec už s určitosťou skončí v tabuľke na lepšej priečke ako Rimavská Sobota.
„Konečne sme vyhrali aj väčším rozdielom. Myslím si, že futbal sa divákom páčil,“ poznamenal Kamendy.
„Asi to bol náš najlepší jarný výkon. Úvod nám nevyšiel, ale dokázali sme sa dostať do zápasu,“ doplnil.
Prvých desať-pätnásť minút boli aktívnejší hostia, ale skúseného Tomáša Jenča neprekonali. Po rýchlej akcii domácich fauloval Kulicha hosťujúci stopér Venturim a Lučenec sa z penalty ujal vedenia. „Bol to kľúčový gól,“ myslel si Kamendy.
„V tretej lige nemôže spraviť takúto sprostosť vo vlastnej šestnástke,“ hromžil športový riaditeľ Rimavskej Soboty Jozef Pisár.
Jeho mužstvu sa na jar nedarí, získalo iba sedem bodov. „Je to bieda. V útoku sme jaloví, strašne sa nadrieme na gól. Vzadu často úplne nezmyselne otvoríme priestory. Neviem, čím to je. Stále veríme, že už sa to otočí, ale nejako sa to neotáča,“ trpko poznamenal Pisár.
Výnimočná dochádzka
Lučenčania uspeli už v druhom jarnom regionálnom derby. Pred pár týždňami vyhrali v Kalinove gólom v samom závere.
„Teším sa z mužstva. Zažil som veľakrát, že mužstvu na konci sezóny dochádza para, ale tentoraz mám pocit, že sa chlapci pozerajú na to, kam sa môžeme ešte posunúť,“ vyzdvihol Kamendy.
„Pred sezónou som nečakal, že si rozdáme takýto zápas s Rimavskou Sobotou, keďže sme vedeli aká je tam individuálna kvalita,“ dodal.
Na jeseň prehral Lučenec na Gemeri 1:2 gólom z posledného útoku. „Aj to bola pre nás motivácia. Teší ma, že vidím posun na mužstve, že dokážeme odohrať vyrovnané zápasy aj s Kalinovom, aj s Rimavskou Sobotou. V príprave sme totiž za nimi zaostávali ,“ skonštatoval tréner.
„Dôležité je, že chalani chodia na tréningy. Momentálne mám výnimočnú dochádzku, chalani sú zdraví, trénujeme v dostatočnom množstve. Vtedy je možnosť ich aj posúvať,“ uzavrel Kamendy.