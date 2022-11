Gerlachov ťahá srbský útočník. Strieľa góly a venuje sa aj mladým

GERLACHOV. Dvadsaťpäťročný srbský legionár Alexandar Stošič z FK Gerlachov strelil v tejto sezóne v 15 zápasoch 15 gólov.

„S futbalom som začínal v rodnom meste Vranje. To sa nachádza úplne na juhu Srbska, blízko hranice so Severným Macedónskom. S tímom Vranje sme vyhrali 3. ligu. Následne som prestúpil do treťoligovej FK Bačka 1901 Subotica,“ opisoval svoje futbalové začiatky.

Keď sa rozhodol skúsiť šťastie v zahraničí, jeho voľba padla na Slovensko.

Zahral si aj proti Slovanu

Veľký podiel má na tom jeho priateľ Dragan Andrič, na Slovensku známy z pôsobenia v Partizáne Bardejov, Tatrane Liptovský Mikuláš, FK Poprad, dnes hráč Tatrana Prešov.