Nitra, ako favorit súťaže, sa doma trápila napriek početnej výhode. Jej tréner sa ohradil

NITRA. Kto potrebuje k sledovaniu futbalového zápasu aspoň aké-také výsledkové napätie a v boji o postup ešte aj lídra tabuľky bez jasného náskoku, v tejto sezóne západniarskej štvrtej ligy nemôže dlho váhať s výberom.
Dlhý zoznam zvučných letných posíl FC Nitra dal totiž všetkým súperom dopredu vedieť, kto bude v jeho stretnutiach favoritom, a kto by mal mať v očakávanom úniku zo 16-členného pelotónu najlepšie nohy.
Odhliadnuc od zahrievacieho víťazstva FC Nitra v prvom kole Slovnaft Cupu v piatoligovom Bešeňove (5:0), úvodné dve výhry, doma s nováčikom Hornou Krupou (2:0) a v Novom Meste nad Váhom (6:0), iba zdupľovali, že vlaňajší nikéligisti Lukáš Štetina a Róbert Pich, alebo dobre známy Lukáš Greššák či vynikajúce duo ofenzívnych hráčov z treťoligovej majstrovskej Serede Marek Michalička a Marek Výbošťok budú v štvrtej najvyššej slovenskej súťaži vyčnievať.
Ale pozor, ani majitelia Ondriš a Bucha nebudú donekonečna liať peniaze na záchranu inými pošliapaného mena 116-ročnej značky.
Piešťany išli do jamy levovej
V treťom kole poslal žreb do jamy levovej pod kopec Zobor predvlaňajšieho nováčika Piešťany, ktorý mal za sebou úspešný šesťbodový úvod tiež a už len pohľad na predzápasovú tabuľku mu dával istú nádej, aspoň vyrušiť veľkého favorita na postup do tretej ligy a diváka zaujať pútavejším duelom.
Hostia z kúpeľného mesta mohli v dobrom rozpoložení donútiť nový FC Nitra vôbec po prvýkrát aspoň siahnuť hlbšie do zásobárne síl exligistov.
Stalo sa! Duel FC Nitra – PFK Piešťany nebol iba ďalšou povinnou jazdou novej Nitričky s vytrvalou podporou nitrianskych Trogárov 1909 a hoci klub burcoval celý týždeň k prekonaniu hranice tisíc divákov, nestalo sa tak. Na parádny bielo-modrý štadión pod Pribinovým hradom prišlo nakoniec iba 560 divákov.
Kouč FC dostal do rúk káder, v ktorom neustále rotuje aj takých hráčov, ktorí by mali v iných švrtoligových jedenástkach neotrasiteľné miesto v základnej zostave s „povinnosťou“ hrať aj cez bolesť.
Slezákov káder sa mení
Po domácich víťazstvách s Patou (3:1) a Trenčianskymi Stankovcami (2:0) figurovali Piešťany pred lákavým duelom na štvrtom mieste o skóre za vedúcou Nitrou, preto išlo v sobotu minimálne matematicky o prvú priečku Majstrovstiev regiónu.
Za Nitru nastúpil v druhom kole v Novom Meste nad Váhom po prvýkrát od začiatku aj člen Klubu ligových kanonierov Róbert Pich a tiež 18-ročný Nigérijčan Abdullahi Haruna Adamu, ktorého oficiálny prestup z FC Slavia Karlove Vary-mládež sa naťahoval až do konca júla.
Na Považí naskočil v 69. minúte aj 23-ročný neokukaný Ishmael Dumbuya zo Sierra Leone, ktorý však nútene striedal už o desať minút a v sobotu nefiguroval ani medzi náhradníkmi.
Nepredať kožu lacno
Od leta nový hlavný tréner PFK Piešťany, 46-ročný Jaroslav Prekop prichádzal so svojím tímom tiež na víťaznej vlne.
Po úspešnom súťažnom debute, keď v prvom kole Slovnaft Cupu zvíťazili Piešťanci v piatoligových Topoľčanoch (2:1), nasledovali dva spomínané trojbodové štvrtoligové zápisy a žlto-modrí nešli predať kožu lacno ani do krajského mesta.
V streleckej forme prichádzal najmä ich 21-ročný Alex Ferenčík, ktorý dal z piatich úvodných gólov PFK tri a ktorý v lete predĺžil hosťovanie zo Spartaka Trnava.
Piešťany išli do nabitej Nitry iba s dvomi letnými posilami. Z českého treťoligového FC Stráni prišiel 23-ročný vysoký stopér Filip Kičin a z trnavského Spartaka ešte 18-ročný Samuel Hesko.
Na vážnu skúšku zobral Prekop na lavičku aj 16-ročného zdravo sebavedomého odchovanca Denisa Seka, ktorý si odbil štvorminútový debut medzi mužmi pred týždňom doma proti Trenčianskym Stankovciam.
Rozhodol 18-ročný Nigérijčan
Nenápadní hostia prišli takticky dobre pripravení, a hoci sa začalo zväčša na ich polovici, z miery ich nevyviedol ani rýchly gól domáceho favorita, keď v 8. minúte vyzval Lukáš Greššák krásnym pasom Adriána Mokoša, ktorý z uhla nachytal brankára Dominika Kolenu na hruškách, keď trafil k vzdialenejšej žrdi.
Domácich gól upokojil až priveľmi, hostia hrozili najskôr len po štandardných situáciách, ale postupne stále viac vystrkovali rožky. Už v 16. minúte hlavičke Alexa Ferančíka pri ľavej žrdi Reného Žákecha veľa nechýbalo, no vyrovnať sa húževnatým Piešťancom predsa len podarilo po akcii skúseného Karima Guemache, ktorý sprava naviedol loptu pozdĺž pokutového územia, ideálne našiel Denisa Štefanku, ktorý nemohol nedať – 1:1.
Po vyrovnaní dostal zápas ozajstné grády, ale po zákroku autora vyrovnávajúceho gólu na Frederika Domastu sa strhla veľká mela. Domáci Lukáš Štetina i Frederik Domasta a aj hosťujúci Karim Guemache z nej vyviazli so žltou kartou, no zriedkavo trestaný Denis Štefanka po dlhom radení sa rozhodcov bol napokon v 38. minúte vylúčený.
Po vzhliadnutí videozáznamu treba dodať, že arbitri vyhodnotili celú situáciu správne, vylúčený strelec úvodného gólu sa nechal vyprovokovať protihráčom.
Kto čakal po zmene strán oheň a síru smerom na bránu oslabených hostí, mýlil sa. Tí poslali na hrot skúseného Ľuboša Mikloviča po zranení, a ten vpredu vedel, ako zamestnať defenzívu domácich. V 56. minúte však zakončil vo forme hrajúci Adrián Mokoš rýchlu kombinačnú akciu, keď nezadržateľne vnikol až na roh malého vápna a FC dostal druhýkrát do tesného vedenia.
To však vydržalo len štyri minúty, pretože desať statočných Piešťancov dokázalo Martinom Strelecom zblízka po predchádzajúcom vyhratom hlavičkovom súboji urasteného Mikloviča aj po druhýkrát vyrovnať.
Nitranom zostávala ešte stále celá polhodina hry, slučku postupne sťahovali a deväť minút pred koncom hry striedajúci 18-ročný rýchlik z Nigérie Adamu, ktorý doslova vtrhol pomedzi dvoch obrancov do pokutového územia, sa nenechal odtlačiť a vytrhol lídrovi tŕň z päty – 3:2.
V dramatickom stretnutí mali viac z hry domáci, preto si body zaslúžili, kvalitní hostia doplatili na vylúčenie po nezmyselnom zákroku v strede poľa.
Slezák: Stále to nie je ono
Hlavný tréner FC Nitra Igor Slezák začal hneď po tesnom víťazstve kuť plány na nasledujúci nahustený týždeň, v mix zóne sa však pri novinároch pristavil.
„Kvalitného súpera tréner hostí na nás pripravil naozaj dobre, bolo nesmierne ťažké sa presadiť proti tak organizovanému obrannému bloku.
Na prekonávanie podobne húževnatej defenzívy bude potrebných ešte niekoľko nácvikov a aj návykov našich hráčov, a keďže nie sme pokope stále dostatočne dlho, nejaký čas ešte potrvá, kým všetko vyladíme k spokojnosti,“ potvrdil Slezák svoje slová z Bešeňova po pohárovom zápase, že ešte minimálne dva týždne budú niektorí jeho zverenci potrebovať po štarte ligy na dohnanie restov.
„Pri útočení do sústredenej obrany súpera budeme musieť byť ešte viac koncentrovaní, pretože po strate lopty sa Piešťany dostali do brejkovej situácie zakončenej vyrovnávajúcim gólom na 1:1.
Niektorí naši hráči majú napríklad kvalitu rýchlostnú, ale problém im robí dôsledne dodržiavať aj obranný systém. Trápia ma aj iné súvislosti, ktoré si však nechám zatiaľ pre seba.“
Na Piešťany sa nebude nik pýtať
Jeho mužstvo hralo vyše polčas v prevahe o jedného hráča, dlho to však bolo herné a najmä výsledkové trápenie. Po otázke Sportnetu sa kouč lídra ohradil, ale svoju myšlienku vzápätí rozvinul.
„Za stavu 2:2 sme sa naozaj čiastočne aj trápili, my sme však zameraní v prvom rade na náš hlavný cieľ sezóny. Ak ten dosiahneme, o necelý rok sa nikto nebude pýtať na zápas proti Piešťanom. Médiá nevidia naše problémy v týždni, isté veci potrebujú jednoducho svoj čas,“ zdôraznil Slezák, ktorý vyrotoval zo základnej zostavy naslepo hrajúcu vynikajúcu dvojicu Marek Michalička a Marek Výbošťok, ktorý nastúpil v 72. minúte.
„Marek Michalička nehral pre zranenie, Marek Výbošťok nebol tiež úplne fit, ale na dvadsať minút išiel pomôcť.“
Klub burcoval od začiatku týždňa k prekonaniu hranice tisíc divákov, nakoniec prišlo 560.
„Bola to sympatická iniciatíva nášho klubu, divák však potrebuje dostať väčší impulz, než dve víťazstvá v prvých dvoch kolách.“
O to väčšiu poklonu treba zrejme zložiť nitrianskym Trogárom, ktorých povzbudzovanie má stále „ligové“ parametre a zachránilo aj slabšie úseky hry. „Určite áno, našim Trogárom patrí obrovské poďakovanie, pretože bez nich by sme mali teraz asi problémy,“ zakončil nitriansky tréner.
Jeho tím silní Piešťanci v sobotu naozaj potrápili, už túto stredu však preverí Nitranov snáď ešte onakvejší súper. 20. augusta príde pod Zobor na druhé kolo Slovnaft Cupu rozbehnutý nováčik tretej ligy Stred MFK Bytča, ktorý dokázal v úvodnom kole dlhodobej súťaže remizovať v premiére v Rimavskej Sobote (2:2), doma potom zdolať predvlaňajšieho druholigistu Dolný Kubín (4:2), keď po hetriku Daniela Hudáka bolo po hodine hry už 3:0 a až v treťom kole vo vedúcom Námestove zaplatil tradičnú nováčikovskú daň, keď prehral 0:6.
Štvrtú ligu vedie Nitra aktuálne o skóre pred Bolerázom, ktorého tréner Lukáš Vido pre Sportnet v strede leta povedal, že vzhľadom na investície, aké vkladá FC do nákupu posíl, sa majiteľ Slavoja Boleráz rozhodol v tejto sezóne káder omladiť a napríklad exligistov Matúša Čonku a Olivera Jansa pustil do Jaslovských Bohuníc, kým exreprezentačný gólman Ľuboš Kamenár mal zavesiť rukavice na klinec a venovať sa mladým brankárom.
Vtedy to vyzeralo tak, že jedného rivala sa bielo-modrí zbavili bez boja. Boleráz príde pod Zobor až v štrnástom kole, no v jedenástom ide Nitra do Dubnice nad Váhom.
Prekop: Nebyť vylúčenia...
Hlavný tréner PFK Piešťany Jaroslav Prekop hodnotil zápas triezvo. „My sme nemali dobrý vstup do zápasu a inkasovali prakticky z prvej šance domácich, čo nás zaskočilo a aj pribrzdilo. Keď sme však vyrovnali stav a postupne aj hru, úplne zbytočne sme sa oslabili o vylúčeného hráča za zákrok v strede ihriska.“
Kľúčový moment dramatického zápasu sa odohral v 38. minúte a autora vyrovnávajúceho gólu Denisa Štefanku, ktorý dostával v uplynulých sezónach minimum aj žltých kariet, rozhodca vylúčil až po dlhej porade s asistentom číslo 1, ktorý musel vidieť jeho zákrok od postrannej čiary pod hlavou tribúnou najlepšie.
„Denis Štefanka naozaj nezvykne často a už vôbec nie zákerne faulovať, ten protihráč údajne na neho padal a nohou ho chcel zo seba odtlačiť. Podstatné však bolo, že hrať s Nitrou bez vylúčeného hráča nebolo vôbec jednoduché.“
Reprezentantom futbalového mesta sa to však dlho darilo. „Hráči odviedli naozaj dobrý výkon, aj v oslabení dokázali vyrovnať a ešte desať minút pred koncom sme držali nerozhodný stav 2:2. Zopakujem, veľká škoda tej zbytočnej červenej karty. Aj pre divákov by to bol určite ešte oveľa zaujímavejší zápas,“ krútil hlavou v útrobách štadióna bývalý prvoligový stredopoliar Trenčína, Prešova a českého Olomouca, ktorý ušil na favorita účinnú taktiku.
„Proti kvalitnému súperovi sme potrebovali eliminovať niektoré jeho najsilnejšie stránky, ak by sme neprišli o jedného hráča tak skoro, dovolím si povedať, že výsledok by bol iný,“ zakončil veľavravne kouč prvého mužstva klubu, ktorý si prešiel nedávno tiež poriadne strastiplnou cestou.
Pred 10 rokmi boli na dne
Pred desiatimi rokmi sa totiž v 26-tisícovom meste na Váhu mužský futbal jeden a pol sezóny vôbec nehral a potom začínal od najnižšej súťaže.
Po rokoch slávy známeho Marata Marafova a jeho povestnom domácom víťaznom zápase o postup do druhej ligy proti Novým Zámkom pred 30 rokmi sa dostal k futbalu pri Sĺňave istý sponzor z Alžírska, po ére ktorého nasledovalo zimné vystúpenie z tretej ligy a spomínaný pád.
Najkrajšia hra však Piešťancov opäť zabáva, ich súčasné štvrtoligové mužstvo ešte zrejme nepovedalo posledné slovo.