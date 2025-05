Obec vyzve krajské mesto. Znepríjemníme im život, znie z kabíny malého klubu

„Súper o nás hovorí v superlatívoch, ale my ideme do finále s rešpektom a pokorou. Toto nie je dlhodobá súťaž, ale pohár, v ktorých nám finálové zápasy nevychádzajú,“ prezradil funkcionár AC Nitra a predseda ObFZ Nitra Štefan Korman.

V malej obci si uvedomujú, že favorit je na druhej strane. Nič mu však nedarujú zadarmo.

„Nitre ideme znepríjemniť život. Po futbalovej stránke to pre mnohých našich hráčov bude vrchol kariéry, ktorý si ideme užiť.

Áno, vieme proti komu hráme, no vždy je to 11 na 11 a vo futbale je možné všetko,“ dodal s tým, že na oslavy výročia dokázali odohrať vyrovnaný polčas so Spišskou Novou Vsou, tak prečo by nemohli potrápiť Nitru.

Mladí hráči Prakoviec sa tešia, že si na ihrisku budú môcť zmerať sily s bývalými ligovými hráčmi ako Miloš Šimončič či Martin Tóth.

„Takéto zápasy nehráte každý deň, preto dáme do toho všetko. Nech to dopadne akokoľvek, my sme už teraz víťazi,“ vyhlásil Oravec.