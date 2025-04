Historické víťazstvo zapili vodkou. Nitra? My nie sme Slovan, odkazujú pod Zobor

BRATISLAVA. Do zápasu nastúpili opatrne, netušili, čo od neznámeho súpera môžu čakať. Postupom času však ovládli dianie na ihrisku a rozhodli o svojom pohodlnom víťazstve. Futbalisti FK Prakovce zdolali v semifinále Prezidentského pohára Jakubany rozdielom triedy 3:0 a postúpili do veľkého finále. „Sme totálne nadšení. Je to náš najväčší úspech v histórii. Ani neviem, čo by som na to viac povedal,“ neskrýval nadšenie prezident FK Prakovce Michal Oravec.

Podali disciplinovaný výkon Prakovce sú trojtisícová obec z okresu Gelnica na Dolnom Spiši. Účasť vo finále bude pre celú dedinu historická udalosť.

„Nevedeli sme, čo od súpera čakať. Ukázali sme však, že sme skúsenejšie mužstvo a postupujeme zaslúžene,“ dodal. Domáci od úvodu pozorne bránili a dodržiavali systém hry. O ich presné zásahy sa postarali Silvester Molčák a dvakrát Šimon Silla. „Dôležité bolo, že sme využili svoje šance. Chalani si za svoj disciplinovaný výkon zaslúžia veľkú pochvalu,“ tešil sa Oravec.

Majú nahlásené dovolenky Šéf klubu bol po veľkom víťazstve hrdý a šťastný. Na štadióne sa krátko po konečnom hvizde oslavovalo. „Chalani majú na zajtra nahlásené dovolenky, pije sa tu vodka. Ja som šofér autobusu, takže takisto zajtra nebudem môcť ísť do práce,“ žartoval. Prakovce vo finále vyzvú AC Nitra, lídra šiestej ligy Stred, ktorý v semifinále deklasoval Svätý Peter zo šiestej ligy Východ 8:0. „Mám tam kamaráta Martina Mikulu, ktorého som roky nevidel. Už sme si spolu volali a na zápas sa tešíme,“ prezradil.

Odkaz do Nitry AC Nitra má vo svojom kádri bývalých ligistov ako Martin Tóth, Miloš Šimončič či Matúš Paukner. Na jeseň ukázala svoje kvality aj proti Slovanu Bratislava, ktorému v Slovnaft Cupe síce podľahla 0:5, no zanechala sympatický dojem. „Ale my nie sme Slovan. Keď im dal Slovan päť, tak my im dáme šesť,“ uštipačne so smiechom odkázal pod Zobor Oravec. „Samozrejme, že žartujem. Uvedomujeme si obrovskú kvalitu súpera. Bude to pre nás veľký sviatok, ale vieme, že s najväčšou pravdepodobnosťou skončíme druhí. Na Nitru kvalitu nemáme, ale budeme sa snažiť dobre brániť, aby sme nedostali veľa gólov. Pre nás už účasť vo finále je víťazstvo,“ dodal.

Víťaz Prezidentského pohára získa 5 000 eur a porazený 2 500 eur. Pre malý klub by aj nižšia čiastka bola výborná injekcia. „Konečne si budeme môcť dovoliť veci, ktoré sme si odopierali. Navyše, miestny podnikateľ dáva chlapcom za postup do kabíny tisíc eur, takže je to skvelé,“ pousmial sa prezident FK Prakovce Michal Oravec.

FK Prakovce. (Autor: FK - facebook)

Ukázal sa rozdiel v kvalite Nitra sa na pôde Svätého Petra ujala vedenia v 17. minúte. Potom sa rozbehol jej stroj a súpera totálne zdemolovala. „Dobre sme vstúpili do zápasu a potom to bola len otázka skóre. Nečakali sme, že to bude také jednoduché, pretože sme súpera nepoznali. Nastúpili sme však s plnou vážnosťou a zaslúžene sme zvíťazili,“ vravel autor prvého gólu AC Nitra Matúš Paukner. Podľa jedného z lídrov mužstva podali všetci hráči AC disciplinovaný výkon. „Zápas priniesol veľký rozdiel v kvalite. Za nás sa ukázali aj chalani z lavičky, čo je dobré,“ dodal.

Nitra aj v predchádzajúcom kole deklasovala Cífer 5:0. Jej výsledky značia, že je veľkým favoritom na zisk trofeje. „Na čele sme aj v šiestej lige. Máme to dobre rozbehnuté, preto chceme získať double. Záleží iba na nás, ako pristúpime k zápasom,“ uviedol kanonier Paukner.

(Autor: AC Nitra - facebook)

Kde sa bude hrať? Úplne prvým šampiónom Prezidentského pohára, teda súťaže, ktorú hrajú víťazi oblastných futbalových zväzov sa stali futbalisti Bytče, ktorých k triumfu doviedol bývalý reprezentant Viktor Pečovský. Minulý rok sa z víťazstva tešili futbalisti TJ Družstevník Látky, ktorých zas potiahol bývalý ligový hráč Mário Kurák. Oba finálové zápasy sa hrali v Poprade, miesto tretieho finálového duelu však zatiaľ známe nie je. „Budeme sa ním zaoberať po stredajších stretnutiach semifinále,“ informoval Miroslav Richtárik, riaditeľ súťaží SFZ.

Zápas na peknom štadióne Slovenský futbalový zväz vníma projekt Prezidentského pohára ako dobré spestrenie sezóny. V amatérskych kluboch má súťaž mimoriadnu popularitu. „Myslím si, že pohár splnil svoj účel. Veď ide o určitú konfrontáciu klubov z oblastných súťaží. Samotné finále sa hrá na peknom štadióne (doteraz to bolo v Poprade), ktorý má svoje čaro. V oboch prípadoch tento zápas navštívilo okolo tisíc divákov, čo je slušná návšteva. Fanúšikovia vytvorili výbornú atmosféru a všetci to vnímali ako oslavu futbalu. Zápas rozhodujú ligoví rozhodcovia, čo je ďalšia pridaná hodnota,“ opísal. Prezidentský pohár je futbalovou verejnosťou vnímaný ako pohárová súťaž číslo dva. Čoraz viac sa hovorí aj o Slovnaft Cupe, ktorý si získava popularitu najmä vďaka zápasom malých tímov s veľkými. Keď malá dedina privíta na svojom trávniku ligistu, vždy je to futbalový sviatok.