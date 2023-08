Má iba 18 rokov, ale žiadnu trému. Jednu jedenástku zneškodnil, ďalšiu premenil

Potom však ako striedajúci hráč prišiel na ihrisko Kristián Kókai, ktorý mohol vyrovnať hneď z prvého dotyku. Vtedy ešte minul, no o šesť minút neskôr už hlavou skóroval.

„Futbal bol vyrovnaný, my sme boli lepší po hernej stránke, ale domáci nás tlačili po štandardkách. Využili to, že mali vyšších hráčov, my sme to po štandardných situáciách neustáli,“ vravel po stretnutí tréner Slovenskej Ľupče Matúš Holécy.