    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    MS v hokeji 2026
    31.05.2026, Playoff, Finále
    0 - 1
    0:0, 0:0, 0:0, 0:1
    Po predĺžení
    Hráči Švajčiarska po prehre vo finále MS 2026.
    Najväčšie sklamanie v histórii švajčiarskeho športu. Nestratili zápas, ale príležitosť
    Švajčiarsky brankár Leonardo Genoni krátko po góle Konstu Heleniusa vo finále MS 2026 v hokeji. Švajčiarsko prehralo s Fínskom 0:1 po predĺžení.
    Deň 15 na MS: Fíni opäť obkľúčili sochu nahej ženy a Švajčiari bučali na trénera Nórov
    Hokejisti Fínska oslavujú zisk titulu majstrov sveta
    Fínsko na MS nikdy nemalo silnejší tím. K titulu gratuloval aj legendárny Selänne
    Hokejisti Fínska oslavujú zisk zlatých medailí
    Fínsko má nového hrdinu aj člena Mount Rushmore. Na Švajčiarsko spadla kliatba
    Švajčiarsky kapitán Roman Josi počas finále MS v hokeji 2026.
    Švajčiari ovládli individuálne ocenenia na MS. Najlepším hráčom šampionátu sa stal ich kapitán
    Patrick Thoresen a Sven Andrighetto.
    Prvenstvo nepustil ani po základnej časti. Švajčiarsky útočník ovládol kanadské bodovanie
    Fínsko na MS nikdy nemalo silnejší tím. K titulu gratuloval aj legendárny Selänne

    Hokejisti Fínska oslavujú zisk titulu majstrov sveta
    Hokejisti Fínska oslavujú zisk titulu majstrov sveta
    TASR|1. jún 2026 o 09:07
    ﻿Obrana bola ako zo železa, vraví ikona Fínov.

    Hokejistom Fínska gratuloval k 5. zisku titulu majstrov sveta aj legendárny útočník Teemu Selänne.

    Podľa neho ide o najsilnejší fínsky tím, aký videl na MS. „Boli to ťažké zápasy proti silným súperom, no naše mužstvo si s tým poradilo,“ uviedol Selänne na sociálnych sieťach.

    Počas kariéry štartoval na piatich MS, z ktorých si odniesol jedno striebro a jeden bronz. Na zlatý úspech s fínskym národným tímom nedosiahol ani na ZOH, na ktorých štartoval až šesťkrát.

    Dianie na šampionáte vo Švajčiarsku pozorne sledoval. Jeho krajania sa po troch štvrťfinálových vypadnutiach po sebe vrátili na pomyselný trón a získali prvý titul od roku 2022.

    „Môžem povedať, že toto je najlepšia fínska reprezentácia, akú som videl na MS. Bol to vyrovnaný tím a veľa hráčov z neho podalo skvelé výkony. Každá formácia si výborne plnila úlohy.

    ﻿Obrana bola ako zo železa, takisto brankár. Boli tam všetky prvky, ktoré potrebuje špičkový tím. Klobúk dolu pred hráčmi. Gratulujem, chlapci, užite si to,“ uviedol člen Siene slávy Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).

    VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko vo finále MS v hokeji 2026

    Vo svojom príspevku reagoval aj na výsledky ďalších dvoch medailistov MS 2026.

    „Švajčiarsko odvádza v hokeji výbornú prácu. Jeho hráči tvrdo bojujú a veľmi sa zlepšili. Finálový zápas sa mohol prikloniť na ktorúkoľvek stranu,“ konštatoval Selänne na adresu domácich reprezentantov, ktorí tretíkrát v sérii prehrali finále MS a naďalej čakajú na historický triumf.

    O historickom výsledku naopak mohli hovoriť Nóri, ktorí nečakane obsadili 3. miesto po víťazstve nad Kanadou v súboji o bronz. „Fantastická vec. Je to dobré pre hokej,“ poznamenal Teemu Selänne.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026 (finále)
    Hráči Fínska sa tešia zo zisku titulu po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.
    Hráč Fínska Konsta Helenius (94) a hráč Švajčiarska Janis Moser (86) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Hráč Fínska Mikael Granlund (64) a hráč Švajčiarska Dean Kukan (14) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Hráč Fínska Jesse Puljujärvi (vľavo) a hráč Švajčiarska Dominik Egli bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Sakari Manninen (65) a Dominik Egli (72) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Nico Hischier (13) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Mikko Lehtonen (4) challenges for the puck with Switzerland's Ken Jager (17) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) and Finland's Vili Saarijarvi (18) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Konsta Helenius in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) and Finland's Vili Saarijarvi (18) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Roman Josi (90) and Finland's Urho Vaakanainen (58) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Henri Jokiharju (10) challenges for the puck with Switzerland's Timo Meier (28) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Anton Lundell (15) in action against Switzerland's Christian Marti (54) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Saku Maenalanen (80) in action against Switzerland's Janis Moser (86) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Roman Josi (90) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Jesse Puljujarvi (13), Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni (63), Switzerland's Roman Josi (90) in action during overtime in the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Jesse Puljujarvi (13) tries to score past Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni (63) during overtime in the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Nico Hischier (13) challenges for the puck with Finland's Aatu Raty (34) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Aleksander Barkov (16) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)The Switzerland team standing on the pitch after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate with trophy after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráči Fínska pózujú so zlatými medailami po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráč Fínska Konsta Helenius (druhý sprava) sa teší z víťazného gólu, ktorý strelil v predĺžení finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráč Fínska Konsta Helenius sa teší z víťazného gólu v predĺžení finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Finland's Konsta Helenius celebrates after scoring his side's opening goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)The Switzerland players are dejected after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Janis Moser looks disappointed after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráči Fínska pózujú so zlatými medailami a trofejou po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Fínska pózujú so zlatými medailami a trofejou po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Finland players celebrate with trophy after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni looks disappointed after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)The Switzerland players are dejected after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráči Fínska pózujú s trofejou po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    1
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    4
    USA
    0
    Fínsko
    4
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    0
    Kanada
    2
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    0
    Fínsko
    1
    O 3. miesto
    Kanada
    2
    Nórsko
    3

    Fínsko má nového hrdinu aj člena Mount Rushmore. Na Švajčiarsko spadla kliatba
    Slovensko je najlepšie z nepostupujúcich tímov. Konečné poradie MS v hokeji 2026. Pozrite si poradie všetkých tímov na MS v hokeji 2026.
