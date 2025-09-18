Magnier vyhral aj druhú etapu Okolo Slovenska. Kubiš v špurte na Francúza nestačil

Okolo Slovenska 2025
Výsledky 2. etapy (Svidník - Košice, 170,6 km):
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick - Step
doplníme
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 0 s
3.
Milan Menten
Belgicko
Lotto
+ 0 s
4.
Matthews Walls
V. Británia
Groupama-FDJ Conti
+ 0 s
5.
Nicoló Arrighetti
Taliansko
Biesse-Carrera Premac
+ 0 s
6.
Dries van Gestel
Belgicko
Soudal Quick-Step
+ 0 s
KOŠICE. Francúzsky cyklista Paul Magnier zvíťazil vo štvrtkovej 2. etape pretekov Okolo Slovenska.
Jazdec tímu Soudal Quick-Step sa na 170,6 km dlhej trase zo Svidníka do Košíc presadil v záverečnom hromadnom špurte a nadviazal na triumf z úvodnej etapy.
Rovnako ako v stredu finišoval na druhom mieste slovenský reprezentant Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Tietema Rockets, tretiu priečku obsadil Belgičan Milan Menten (Lotto).
Pretekárov čakali hneď po štarte dva kopce tretej kategórie. Na Hrabovčíku (1,3 km; 4,7 %) bral maximum bodov Martin Voltr (ATT Investments) a na sedle Grob (3,1 km; 5,2 %) získal vrchársku prémiu Timo de Jong (VolkerWessels).
Potom sa podarilo odpútať sextetu Voltr, Konrad Czabok (Mazowsze), Lucas van Gils (Lotto), Jasper Haest (VolkerWessels), Rik van der Wal (Diftar) a Slovák Matúš Štoček (Elkov-Kasper), ktoré vytvorilo únik dňa. Brejk si rýchlo vypracoval náskok 3:30 min.
Pelotón na čele s Vismou v druhej polovici trate zrýchlil a skresal náskok úniku na 2:20 min.
Na Banskom vrchu (8,7 km; 3,6 %) zaútočila holandská zostava s Bartom Lemmenom, ktorý sa spolu s Paulom Doublem (Jayco AlUla) odpútali z pelotónu. Na vrchole bral maximum bodov van Gils.
V zjazde sa na čele vyprofilovala pätica v zložení Czabok, Voltr, van Gils, Double a Lemmen, pred Veľkým Folkmárom (3,5 km; 6,0 %) z nej odpadli Voltr a Czabok. Na jeho vrchole sa opäť presadil van Gils.
VIDEO: Záverečný špurt 2. etapy
Vedúce trio malo v stúpaní na Jahodnú (2,7 km; 4,7 %) 30-sekundový náskok na pelotón, v ňom naďalej zostával Slovák Lukáš Kubiš i víťaz 1. etapy Paul Magnier.
Pred Jahodnou vypadol z čela aj van Gils, Belgičan však mal istý bodkovaný dres i cenu pre najbojovnejšieho pretekára dňa. Poslednú horskú prémiu získal Double.
Pelotón dostihol vedúcu dvojicu 14 km pred cieľom a etapa tak vyvrcholila hromadným špurtom v Košiciach.
V ňom preukázal svoje šprintérske kvality Magnier, ktorý zvíťazil opäť pred Kubišom.
Magnier dosiahol už ôsme tohtosezónne víťazstvo. „Je pekné vyhrať etapu v žltom drese. Tím pracoval počas celej etapy perfektne, chalani ma dostali na posledné metre, mne už zostávalo iba dokončiť prácu.
V stúpaniach to nebolo jednoduché, tím však všetko kontroloval, dával si pozor, aby tempo bolo vysoké a doviedol to do finišu. Som pyšný a hrdý na výkon celého tímu. Či dosiahnem víťazný hetrik v Banskej Bystrici?
Verím, že to zajtra zopakujeme a budeme sa opäť tešiť z víťazstva,“ povedal pre STVR 21-ročný Francúz, ktorý zvýšil náskok v celkovom poradí na Kubiša na osem sekúnd.
Slovenský reprezentant sa musel znovu uspokojiť s druhým miestom. „Čo k tomu dodať? Soudal odviedol skvelú robotu, ťahali celé preteky. Neskôr sa k nim naši chalani pridali, ale v závere som zostal sám, opäť za jazdcami Soudalu.
Nechali tam dieru, nepustili si ma tam, vedeli, čo robia. Napokon sú tie výsledky rovnaké ako včera,“ komentoval etapu Kubiš.
„Je to, samozrejme, sklamanie, opäť to ušlo o kúsok, taká je však cyklistika. Zajtra to bude veľmi špeciálna etapa. Veľmi sa teším na prejazd cez Detviansku Hutu, odkiaľ pochádzam.“
Celkové poradie po 2. etape
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick - Step
7:11:12 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 8 s
3.
Milan Menten
Belgicko
Lotto
+ 16 s
4.
Matúš Štoček
Slovensko
Elkov-Kasper
+ 17 s
5.
Oscar Nilsson-Julien
Francúzsko
Groupama-FDJ Conti
+ 17 s
6.
Stijn Daemen Stijn
Holandsko
VolkerWessels Cycling Team
+ 18 s