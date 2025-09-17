Kubiš bojoval o výhru až do konca. Šancu mu nedal vybúšný Francúz

Okolo Slovenska 2025
Výsledky 1. etapy (Bardejov - Bardejov, 141,2 km):
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick - Step
3:14:00 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 0 s
3.
Joppe Heremans
Belgicko
VolkerWessels Cycling Team
+ 0 s
4.
Oscar Nilsson-Julien
Francúzsko
Equipe continentale Groupama-FDJ
+ 0 s
5.
Stijn Daemen
Holandsko
VolkerWessels Cycling Team
+ 0 s
6.
Liam van Bylen
Belgicko
Lotto
+ 0 s
BARDEJOV. Francúzsky cyklista Paul Magnier sa stal víťazom 1. etapy na Okolo Slovenska 2025.
Na 141,2 km dlhej trati, ktorá mala štart i cieľ v Bardejove, predstihol v špurte slovenského reprezentanta Lukáša Kubiša zo stajne Unibet Tietema Rockets.
Tretiu priečku obsadil Belgičan Joppe Heremans z tímu VolkerWessels. S pelotónom špurtovali v rovnakom čase ako víťaz ešte traja Slováci - Tomáš Sivok z Pierre Baguette na 30. mieste, Lukáš Panáček z Dukly Banská Bystrica na 34. a Matúš Štoček z Elkov - Kasper na 53. priečke.
Etapa mala prevažne rovinatý priebeh s troma miernymi stúpaniami v Kožanoch, na sedlo Grob a v Kurove.
Jediná rýchlostná prémia bola v Stropkove. Očakával sa špurt pelotónu a Magnier v ňom potvrdil pozíciu hlavného favorita.
VIDEO: Záver 1. etapy na Okolo Slovenska 2025
„Prišli sme sem so silným tímom a ja som veľmi šťastný, že sa mi tu podarilo triumfovať. Tím odviedol skvelú prácu, v závere prišlo množstvo útokov, no dokázali sme situáciu kontrolovať.
Vedeli sme, že musím byť v dobrej pozícii pred záverečnou zákrutou, po ktorej prišiel posledný úsek pred cieľom na dlažobných kockách a presne to sa nám podarilo,“ povedal pre STVR Magnier, ktorý dosiahol siedme víťazstvo v sezóne.
VIDEO: Lukáš Kubiš
„Tesne to ušlo. Chalani urobili v závere dobrú robotu, doviezli ma presne za lídra Quick-Stepu. V úplnom závere som sa k nemu približoval, no nestačilo to. Magnier dnes suverénne zvíťazil, gratulujem mu,“ uviedol Kubiš.
Celkové poradie po 1. etape
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick - Step
3:14:00 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 4 s
3.
Joppe Heremans
Belgicko
VolkerWessels Cycling Team
+ 6 s
4.
Oscar Nilsson-Julien
Francúzsko
Equipe continentale Groupama-FDJ
+ 7 s
5.
Stijn Daemen
Holandsko
VolkerWessels Cycling Team
+ 8 s
6.
Liam van Bylen
Belgicko
Lotto
+ 10 s