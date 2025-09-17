    Kubiš bojoval o výhru až do konca. Šancu mu nedal vybúšný Francúz

    Paul Magnier sa raduje z víťazstva v 1. etape Okolo Slovenska. Na druhom mieste skončil slovenský reprezentant Lukáš Kubiš.
    Paul Magnier sa raduje z víťazstva v 1. etape Okolo Slovenska. Na druhom mieste skončil slovenský reprezentant Lukáš Kubiš. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|17. sep 2025 o 16:48
    Slovák sa musí zmieriť len s druhým miestom.

    Okolo Slovenska 2025

    Výsledky 1. etapy (Bardejov - Bardejov, 141,2 km):

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick - Step

    3:14:00 h

    2.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 0 s

    3.

    Joppe Heremans

    Belgicko

    VolkerWessels Cycling Team

    + 0 s

    4.

    Oscar Nilsson-Julien

    Francúzsko

    Equipe continentale Groupama-FDJ

    + 0 s

    5.

    Stijn Daemen

    Holandsko

    VolkerWessels Cycling Team

    + 0 s

    6.

    Liam van Bylen

    Belgicko

    Lotto

    + 0 s

    BARDEJOV. Francúzsky cyklista Paul Magnier sa stal víťazom 1. etapy na Okolo Slovenska 2025.

    Na 141,2 km dlhej trati, ktorá mala štart i cieľ v Bardejove, predstihol v špurte slovenského reprezentanta Lukáša Kubiša zo stajne Unibet Tietema Rockets.

    Tretiu priečku obsadil Belgičan Joppe Heremans z tímu VolkerWessels. S pelotónom špurtovali v rovnakom čase ako víťaz ešte traja Slováci - Tomáš Sivok z Pierre Baguette na 30. mieste, Lukáš Panáček z Dukly Banská Bystrica na 34. a Matúš Štoček z Elkov - Kasper na 53. priečke.

    Fotogaléria z 1. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025
    Na snímke slovenský cyklistikcký tím Dukla Banská Bystrica máva divákom pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
    Na snímke taliansky pretekár Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla) reaguje pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
    Na snímke britský pretekár, olympijský víťaz z Paríža v omniu v dráhovej cyklistike Matthew Walls (Groupama-FDJ) máva divákom pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
    Na snímke pretekári odštartovali 1. etapu 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.
    Na snímke pretekári portugalského cyklistického tímu Unibet Tietema Rockets mávajú divákom pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Na snímke nemecký pretekár Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla) máva divákom pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Na snímke slovenský pretekár Martin Svrček (Soudal Quick-Step) reaguje pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Na snímke slovenský pretekár Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets máva divákom pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Na snímke belgický pretekár Milan Menten (Lotto) pózuje divákom pred štartom 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Cyklisti z Team Visma počas 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Cyklisti na čele peletónu počas 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Únik etapy, zľava Lukasz Owsian (Mazowsze Serce Polski), Michal Schlegel (Elkov-Kasper) a Stijn Daemen (VolkerWessels) počas 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets v drese najlepšieho Slováka po 1. etape 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step v žltom drese po 1. etape 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Lukáš Kubiš z tímu Unibet Tietema Rockets obsadil druhé miesto v 1. etape 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska. Paul Magnier (vľavo) z tímu Soudal Quick-Step sa raduje z víťazstva v 1. etape 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step sa raduje z víťazstva v 1. etape 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step špurtuje do cieľa 1. etapy 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.Paul Magnier z tímu Soudal Quick-Step sa raduje z víťazstva v 1. etape 69. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska.

    Etapa mala prevažne rovinatý priebeh s troma miernymi stúpaniami v Kožanoch, na sedlo Grob a v Kurove.

    Jediná rýchlostná prémia bola v Stropkove. Očakával sa špurt pelotónu a Magnier v ňom potvrdil pozíciu hlavného favorita.

    VIDEO: Záver 1. etapy na Okolo Slovenska 2025

    „Prišli sme sem so silným tímom a ja som veľmi šťastný, že sa mi tu podarilo triumfovať. Tím odviedol skvelú prácu, v závere prišlo množstvo útokov, no dokázali sme situáciu kontrolovať.

    Vedeli sme, že musím byť v dobrej pozícii pred záverečnou zákrutou, po ktorej prišiel posledný úsek pred cieľom na dlažobných kockách a presne to sa nám podarilo,“ povedal pre STVR Magnier, ktorý dosiahol siedme víťazstvo v sezóne.

    VIDEO: Lukáš Kubiš

    „Tesne to ušlo. Chalani urobili v závere dobrú robotu, doviezli ma presne za lídra Quick-Stepu. V úplnom závere som sa k nemu približoval, no nestačilo to. Magnier dnes suverénne zvíťazil, gratulujem mu,“ uviedol Kubiš.

    Celkové poradie po 1. etape

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick - Step

    3:14:00 h

    2.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 4 s

    3.

    Joppe Heremans

    Belgicko

    VolkerWessels Cycling Team

    + 6 s

    4.

    Oscar Nilsson-Julien

    Francúzsko

    Equipe continentale Groupama-FDJ

    + 7 s

    5.

    Stijn Daemen

    Holandsko

    VolkerWessels Cycling Team

    + 8 s

    6.

    Liam van Bylen

    Belgicko

    Lotto

    + 10 s

