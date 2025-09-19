    Rovnaký scenár sa opakoval aj do tretice. Magnier zavŕšil víťazný hetrik, Kubiš opäť len druhý

    Paul Magnier vyhral 3. etapu na Okolo Slovenska 2025.
    Paul Magnier vyhral 3. etapu na Okolo Slovenska 2025. (Autor: SZC/Ján Melicher)
    Sportnet, TASR|19. sep 2025 o 15:01
    Pódium doplnil Brit Matthew Walls.

    Okolo Slovenska 2025

    Výsledky 3. etapy (Kežmarok - Banská Bystrica, 191,7 km):

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    4:32:13 h

    2.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 0 s

    3.

    Matthews Walls

    Veľká Británia

    Groupama-FDJ Conti

    + 0 s

    4.

    Milan Menten

    Belgicko

    Lotto

    + 0 s

    5.

    Tilen Finkst

    Slovinsko

    Adria Mobil

    + 0 s

    6.

    Eliott Boulet

    Francúzsko

    Groupama-FDJ Conti

    + 0 s

    KOŠICE. Francúzsky cyklista Paul Magnier zaznamenal víťazný hetrik v piatkovej etape pretekov Okolo Slovenska. 

    Jazdec tímu Soudal Quick-Step bol na 191,7 km dlhej trate z Kežmarku do Banskej Bystrici opäť najrýchlejší v hromadnom špurte a nadviazal na triumfy z prvých dvoch etáp.

    Tretíkrát za sebou bol za ním na 2. mieste slovenský reprezentant Lukáš Kubiš zo stajne Unibet Tietema Rockets, pódium doplnil Brit Matthew Walls.

    Pretekárov čakala jednoznačne najdlhšia etapa v tohtoročnom programe s náročným profilom cez tie najhornatejšie úseky Slovenska.

    Fotogaléria z 3. etapy cyklistických pretekov Okolo Slovenska 2025
    Lukáš Kubiš počas 3. etapy Okolo Slovenska 2025.
    Thomas Gloag počas 3. etapy na Okolo Slovenska.
    Cyklisti počas 3. etapy na Okolo Slovenska 2025.
    Cyklisti počas 3. etapy na Okolo Slovenska 2025.
    Na trase čakalo štartové pole päť vrchárskych prémií a najmä výstup do Sedla Prašivá, ktorý meral 16,9 km so sklonom 3,7 %.

    Špeciálny prejazd čakal Lukáša Kubiša, druhý muž celkovej klasifikácie zažil presun svojou rodnou pôdou v Detvianskej Hute.

    Piatkové preteky mali slávnostný štart o 10.00 h v Kežmarku, ostrý štart prehol vo Vrbove.

    Rovnako ako v prvých dvoch etapách, aj v tretej patrili najväčších favoritov domáci Kubiš a priebežný líder poradia a víťaz úvodný dvoch etáp Francúz Magnier.

    Takmer 200-kilometrový úsek smerujúci do metropoly stredného Slovenska priniesol snahy o vytvorenie úniku, no všetky bez úspechu.

    Najvýraznejší brejk dňa sa vypracoval náskok 2:30 min, no výrazne stratil na najdlhšom stúpaní dňa Sedla Prašivá a stroskotal 45 km pred cieľovou páskou.

    Taktovku nad tempom následne prevzal Soudal Quick-Step a postupne všetko smerovalo k ďalšiemu hromadnému dojazdu hlavného balíka.

    Belgická stajňa výborne kontrolovala pozíciu Magniera v záverečných metroch, ktorý mal špurt ideálne rozbehnutý a Francúz to zúročil na maximum.

    Kubiš začal finišovať o čosi skôr, no Magnier ho dokázal udržať za sebou a s prehľadom zaknihoval víťazný hetrik.

    Zároveň si upevnil pozíciu lídra klasifikácie, v ktorej má na čele k dobru už 15 sekúnd na Kubiša.

    „Je to skvelé pre mňa aj pre celý tím, ktorý predviedol opäť skvelú prácu, najmä Josef Černý.

    Tak ako ako včera, v záverečných 500 metroch sme opäť špurtovali a som veľmi šťastný, že som zúročil prácu tímu. Podobne ako vlani Okolo Británie som vyhral trikrát za sebou. Verím, že zajtra to dokážem zopakovať opäť,“ uviedol víťaz etapy v rozhovore pre STVR.

    „Opäť musím vyzdvihnúť robotu Soudalu, odviedli to perfektne v závere. Ja som sa im to snažil poslať do poslednej zákruty, ale pochopiteľne si ma tam nepustili a postrážili si to.

    Snažil som sa špurt otvoriť skôr než on, ale dnes bol opäť najsilnejší a právom mu patrí víťazstvo,“ povedal Kubiš, ktorý si užil najmä prejazd spomínanou Detvianskou Hutou:

    „Musím povedať, že slzy som mal na krajíčku. Bolo to perfektné a som naozaj veľmi hrdý na svoju rodnú dedinu a celý región, ktorým sme išli. Je to veľká radosť tu trénovať, nedá sa to porovnať s Holandskom.“

    Celkové poradie po 3. etape

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick - Step

    11:43:12 h

    2.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 15 s

    3.

    Thomas Gloag

    Veľká Británia

    Visma Lease a Bike

    + 28 s

    4.

    Pawel Bernas

    Poľsko

    Mazowsze Serce Polski

    + 28 s

    5.

    Matthews Walls

    Veľká Británia

    Groupama-FDJ Conti

    + 29 s

    6.

    Milan Menten

    Belgicko

    Lotto

    + 29 s

    Okolo Slovenska 2025

    dnes 15:01
