Neuveriteľný príbeh na Okolo Slovenska. Súboj Francúza s Kubišom má rovnaký scenár

Okolo Slovenska 2025
Výsledky 4. etapy (Vráble - Sládkovičovo, 169,1 km):
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick-Step
3:30:16 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 0 s
3.
Milan Menten
Belgicko
Lotto
+ 0 s
4.
Niklas Behrens
Nemecko
Visma Lease a Bike
+ 0 s
5.
Andrea Peron
Taliansko
Team Novo Nordisk
+ 0 s
6.
Nicoló Arrigheti
Taliansko
Biesse - Carrera - Premac
+ 0 s
SLÁDKOVIČOVO. Francúzsky cyklista Paul Magnier vyhral 4. etapu na Okolo Slovenska 2025.
Na druhom mieste opäť skončil slovenský reprezentant Lukáš Kubiš. Tretí prišiel do cieľa Belgičan Milan Menten (Lotto).
Na cyklistov čakala rýchlostná etapa s celkovou dĺžkou 169,1 km so štartom vo Vrábloch a cieľom v Sládkovičove.
Od úvodu sa viacerí jazdci pokúšali dostať sa do úniku. Po 13 km sa na čele usadila pätica Jurík, Nilsson-Julien, Marsman, Žumer a Ottema.
Náskok unikajúcej skupiny postupne narastal, po 48 km bol dvojminútový. Po 64 km nasledovala v Nových Zámkoch prvá rýchlostná prémia, na ktorej Nilsson-Julien získal šesť bodov.
VIDEO: Posledný kilometer 4. etapy na Okolo Slovenska 2025
Jazdcom znepríjemňoval preteky silný vietor. Šesť bodov za druhú rýchlostnú prémiu v Kolárove získal Jurík.
Náskok úniku naďalej narastal a v polovici pretekov bol na hodnote 2:35 min. Časom postupne klesol na minútu.
Kubiš prišiel štvrtýkrát do cieľa na 2. mieste, vo všetkých prípadoch za Magnierom. "Už ani neviem, čo na to povedať. Sú to však domáce preteky, som na to hrdý.
Pretekať pred domácimi fanúšikmi je pre mňa špeciálne. Chcel som zvíťaziť najmä pre nich. Dnes sme predpokladali, že to bude jednoduchá etapa a tak aj bolo,“ uviedol Kubiš pre STVR.
Megnier priznal, že na slovenské preteky prišiel motivovaný: „Náš tím aj dnes spravil fantastickú prácu. Je úžasné znovu zvíťaziť. Dnes to bol rýchly deň, rýchla etapa s dokonalou kontrolou.
Po výsledkoch počas sezóny som prišiel na tieto preteky motivovaný víťaziť. Som rád, že sa mi to darí,“ konštatoval Magnier.
Nedeľňajšou etapou na trase Nová Dubnica - Kohútka s celkovou dĺžkou 124 km vyvrcholí 69. ročník Okolo Slovenska.
Celkové poradie po 4. etape
1.
Paul Magnier
Francúzsko
Soudal Quick - Step
15:13:18 h
2.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 19 s
3.
Milan Menten
Belgicko
Lotto
+ 35 s
4.
Oscar Nillson-Julien
Francúzsko
Groupama-FDJ
+ 35 s
5.
Thomas Gloag
Veľká Británia
Visma Lease a Bike
+ 38 s
6.
Pawel Bernas
Poľsko
Mazowsze Serce Polski
+ 38 s