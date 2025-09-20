    Neuveriteľný príbeh na Okolo Slovenska. Súboj Francúza s Kubišom má rovnaký scenár

    Paul Magnier vyhral aj 4. etapu na Okolo Slovenska 2025. Lukáš Kubiš opäť druhý.
    Paul Magnier vyhral aj 4. etapu na Okolo Slovenska 2025. Lukáš Kubiš opäť druhý. (Autor: SZC/Ján Melicher)
    Sportnet, TASR|20. sep 2025 o 16:26
    Francúz vyhral zatiaľ všetky etapy na Okolo Slovenska.

    Okolo Slovenska 2025

    Výsledky 4. etapy (Vráble - Sládkovičovo, 169,1 km):

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick-Step

    3:30:16 h

    2.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 0 s

    3.

    Milan Menten

    Belgicko

    Lotto

    + 0 s

    4.

    Niklas Behrens

    Nemecko

    Visma Lease a Bike

    + 0 s

    5.

    Andrea Peron

    Taliansko

    Team Novo Nordisk

    + 0 s

    6.

    Nicoló Arrigheti

    Taliansko

    Biesse - Carrera - Premac

    + 0 s

    SLÁDKOVIČOVO. Francúzsky cyklista Paul Magnier vyhral 4. etapu na Okolo Slovenska 2025

    Na druhom mieste opäť skončil slovenský reprezentant Lukáš Kubiš. Tretí prišiel do cieľa Belgičan Milan Menten (Lotto).

    Na cyklistov čakala rýchlostná etapa s celkovou dĺžkou 169,1 km so štartom vo Vrábloch a cieľom v Sládkovičove.

    Od úvodu sa viacerí jazdci pokúšali dostať sa do úniku. Po 13 km sa na čele usadila pätica Jurík, Nilsson-Julien, Marsman, Žumer a Ottema.

    Náskok unikajúcej skupiny postupne narastal, po 48 km bol dvojminútový. Po 64 km nasledovala v Nových Zámkoch prvá rýchlostná prémia, na ktorej Nilsson-Julien získal šesť bodov.

    VIDEO: Posledný kilometer 4. etapy na Okolo Slovenska 2025

    Jazdcom znepríjemňoval preteky silný vietor. Šesť bodov za druhú rýchlostnú prémiu v Kolárove získal Jurík.

    Náskok úniku naďalej narastal a v polovici pretekov bol na hodnote 2:35 min. Časom postupne klesol na minútu.

    Kubiš prišiel štvrtýkrát do cieľa na 2. mieste, vo všetkých prípadoch za Magnierom. "Už ani neviem, čo na to povedať. Sú to však domáce preteky, som na to hrdý.

    Pretekať pred domácimi fanúšikmi je pre mňa špeciálne. Chcel som zvíťaziť najmä pre nich. Dnes sme predpokladali, že to bude jednoduchá etapa a tak aj bolo,“ uviedol Kubiš pre STVR.

    Megnier priznal, že na slovenské preteky prišiel motivovaný: „Náš tím aj dnes spravil fantastickú prácu. Je úžasné znovu zvíťaziť. Dnes to bol rýchly deň, rýchla etapa s dokonalou kontrolou.

    Po výsledkoch počas sezóny som prišiel na tieto preteky motivovaný víťaziť. Som rád, že sa mi to darí,“ konštatoval Magnier.

    Nedeľňajšou etapou na trase Nová Dubnica - Kohútka s celkovou dĺžkou 124 km vyvrcholí 69. ročník Okolo Slovenska.

    Celkové poradie po 4. etape

    1.

    Paul Magnier

    Francúzsko

    Soudal Quick - Step

    15:13:18 h

    2.

    Lukáš Kubiš

    Slovensko

    Unibet Tietema Rockets

    + 19 s

    3.

    Milan Menten

    Belgicko

    Lotto

    + 35 s

    4.

    Oscar Nillson-Julien

    Francúzsko

    Groupama-FDJ

    + 35 s

    5.

    Thomas Gloag

    Veľká Británia

    Visma Lease a Bike

    + 38 s

    6.

    Pawel Bernas

    Poľsko

    Mazowsze Serce Polski

    + 38 s

    Neuveriteľný príbeh na Okolo Slovenska. Súboj Francúza s Kubišom má rovnaký scenár
    dnes 16:26
