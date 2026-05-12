Vingegaard prišiel o dôležitého pomocníka v horách. Má veľké bolesti, vraví kolega

Holanďan Wilco Kelderman (Visma-Lease a Bike) je už ôsmym cyklistom, ktorý musel predčasne odstúpiť zo 109. ročníka Gira d'Italia.
Skúsený pretekár, pre ktorého to bola už dvadsiata Grand Tour v kariére, doplatil na hromadný pád v druhej etape do mesta Veliko Tarnovo.
Na mokrej vozovke sa, podobne ako mnohí ďalší, neudržal na bicykli v zjazde niečo vyše 20 km pred cieľom. Na viacerých miestach, vrátane zadku, mal roztrhaný dres, no etapu dokončil so skoro 14-minútovou stratou.
Následne v poslednej etape na území Bulharska prišiel do cieľa v balíku a zdalo sa, že bude môcť pokračovať aj v Taliansku. Opak je však pravdou.
Športový riaditeľ tímu Visma Arthur van Dongen pre De Telegraaf povedal, že Kelderman mal bolesti na hrudníku, tesne pod kľúčnou kosťou.
"Má veľké bolesti. Našťastie zvládol tretiu etapu dobre, ale takýto pád si, samozrejme, vyberá svoju daň," dodal Bart Lemmen v podcaste NOS.
Ten sa spomenutému pádu vyhol, no priznal, že na šmykľavej vozovke to bolo ako jazdiť na ľade. Doplatil na to najmä tím UAE Emirates, ktorý prišiel o troch lídrov - Adama Yatesa, Jaya Vinea a Marca Solera.
"Vine utrpel otras mozgu a má zlomený lakeť. Soler má zlomenú panvu. Ani jeden však nemusí ísť na operáciu," uviedol lekár tímu UAE Emirates.
VIDEO: Zostrih z 2. etapy pretekov Giro d'Italia 2026
Pre Yatesa to bolo prvé odstúpenie z pretekov Grand Tour.
Pri všetkých 16 štartoch došiel až do cieľa a sedemkrát v konečnom poradí skončil v top 10. Jeho najlepším výsledkom je tretia priečka z Tour de France 2023.
Odstúpením Keldermana prišiel Jonas Vingegaard o dôležitého pomocníka v horských etapách. Dánsky favorit sa tak bude spoliehať najmä na Američana Seppa Kussa a domáceho Taliana Davide Piganzoliho.
Okrem neho a trojice jazdcov UAE už v pretekoch nepokračujú ani Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling), Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), Ådne Holter (Uno-X Mobility) a Andrea Vendrame (Jayco AlUla).