    ONLINE: 4. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (zvlnená - 138 km)

    ONLINE: 4. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE.
    ONLINE: 4. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    Sportnet|12. máj 2026 o 11:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos zo 4. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026.

    Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe štvrtú etapu. Tá sa začne v talianskom meste Catanzaro a bude finišovať v Consenze.

    Prvá etapa na Apeninskom polostrove zavedie pelotón na juh krajiny do provincie Kalábria. Hlavnou otázkou bude, či šprintéri prežijú ťažké stúpanie.

    Kde sledovať Giro d'Italia?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Najprudšie úseky majú 11-percentný sklon a šprintéri, ktorí v stúpaní stratia kontakt s balíkom, budú mať asi 40 km na návrat do pelotónu.

    Cyklistiku sledujte s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Giro d'Italia 2026 - 4. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)

    Giro d’Italia  2025
    12.05.2026 o 14:00
    4. etapa: Catanzaro – Cosenza
    Plánovaný
    Prenos
    Celkové pořadí Gira po 3. etapě
    1. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) 13:10:05
    2. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) +0:04
    3. Egan Bernal (Netcompany INEOS) +0:04
    4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +0:06
    5. Giulio Ciccone (Lidl – Trek) +0:06
    6. Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) +0:10
    7. Martin Tjotta (Uno-X Mobility) +0:10
    8. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) +0:10
    9. Enric Mas (Movistar Team) +0:10
    10. Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarché) +0:10
    ...
    13. Jan Hirt (NSN Cycling Team) +0:10
    62. Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) +1:38
    121. Matyáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +7:14
    130. Tomáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +7:14
    Dnešní etapa je čtvrtá nejkratší z celého ročníku. Po rovině nebo v mírném stoupání pojedou závodníci 98,8 kilometrů, což je 71% z celkové délky dnešní etapy.
    Závodníci dne začínají v Catanzaru, odkud se vydají na trasu dlouhou 138,6 kilometru do Cosenzy. První důležitý milník je na osmdesátém kilometru, kde je nachystán sprint v San Lucidu. Od sprinterské prémie začne peloton stoupat na Cozzo Tunno (prémie druhé kategorie). Výjezd na Cozzo Tunno je dlouhý 14,4 km s průměrným sklonem 5,9%. Vrchol stoupání je 42,4 kilometru před cílem. Následuje sjezd a dvanáct kilometrů před cílem Red Bull sprint o časovou bonifikaci.
    Hezké úterní odpoledne všem cyklistickým fanouškům. Po jednodenní pauze pokračuje Giro d’Italia čtvrtou etapou, která už bude na italském území.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:00.

    Giro d'Italia 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    ONLINE: 4. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE.online
    ONLINE: 4. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE.online
    ONLINE: 4. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (zvlnená - 138 km)
    dnes 11:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»ONLINE: 4. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (zvlnená - 138 km)