ONLINE: 4. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (zvlnená - 138 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe štvrtú etapu. Tá sa začne v talianskom meste Catanzaro a bude finišovať v Consenze.
Prvá etapa na Apeninskom polostrove zavedie pelotón na juh krajiny do provincie Kalábria. Hlavnou otázkou bude, či šprintéri prežijú ťažké stúpanie.
Najprudšie úseky majú 11-percentný sklon a šprintéri, ktorí v stúpaní stratia kontakt s balíkom, budú mať asi 40 km na návrat do pelotónu.
12.05.2026 o 14:00
4. etapa: Catanzaro – Cosenza
Celkové pořadí Gira po 3. etapě
1. Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) 13:10:05
2. Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) +0:04
3. Egan Bernal (Netcompany INEOS) +0:04
4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +0:06
5. Giulio Ciccone (Lidl – Trek) +0:06
6. Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG) +0:10
7. Martin Tjotta (Uno-X Mobility) +0:10
8. Johannes Kulset (Uno-X Mobility) +0:10
9. Enric Mas (Movistar Team) +0:10
10. Lennert van Eetvelt (Lotto Intermarché) +0:10
...
13. Jan Hirt (NSN Cycling Team) +0:10
62. Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) +1:38
121. Matyáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +7:14
130. Tomáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +7:14
Dnešní etapa je čtvrtá nejkratší z celého ročníku. Po rovině nebo v mírném stoupání pojedou závodníci 98,8 kilometrů, což je 71% z celkové délky dnešní etapy.
Závodníci dne začínají v Catanzaru, odkud se vydají na trasu dlouhou 138,6 kilometru do Cosenzy. První důležitý milník je na osmdesátém kilometru, kde je nachystán sprint v San Lucidu. Od sprinterské prémie začne peloton stoupat na Cozzo Tunno (prémie druhé kategorie). Výjezd na Cozzo Tunno je dlouhý 14,4 km s průměrným sklonem 5,9%. Vrchol stoupání je 42,4 kilometru před cílem. Následuje sjezd a dvanáct kilometrů před cílem Red Bull sprint o časovou bonifikaci.
Hezké úterní odpoledne všem cyklistickým fanouškům. Po jednodenní pauze pokračuje Giro d’Italia čtvrtou etapou, která už bude na italském území.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 14:00.