VIDEO: Pohroma pre tím UAE Emirates. Na Gire prišiel po páde o tri veľké hviezdy

Britský cyklista Adam Yates utrpel po páde v sobotňajšej druhej etape Gira d'Italia otras mozgu a množstvo odrenín. Z pretekov tak musel odstúpiť, informoval jeho tím UAE Emirates na sociálnych sieťach.
Yates sa zaplietol do hromadného pádu asi 20 jazdcov zhruba 20 kilometrov pred cieľom, kam došiel zakrvavený so stratou 14 minút.
"Objavili sa u neho príznaky oneskoreného otrasu mozgu, takže do dnešnej tretej etapy nenastúpi," uviedol lekár tímu UAE Adrian Rotunno.
Okrem Yatesa opustili Giro po sobotňajšej kolízii aj ďalší dvaja jeho tímoví kolegovia - Austrálčan Jay Vine a Španiel Marc Soler.
"Vine utrpel otras mozgu a má zlomený lakeť. Soler má zlomenú panvu. Ani jeden však nemusí ísť na operáciu, "uviedol Rotunno.
Pre Yatesa je to prvé odstúpenie z pretekov Grand Tour. Pri všetkých 16 štartoch došiel až do cieľa a sedemkrát v konečnom poradí skončil v top 10. Jeho najlepším výsledkom je tretia priečka z Tour de France 2023.