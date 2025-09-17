Kubiš je nadšený z trate a chce víťaziť. Jeho tím mal veľkú smolu už pred pretekmi

BARDEJOV. Kariéru bývalého slovenského cyklistu Michaela Kolářa si športová verejnosť spája najmä s pôsobením v tímoch okolo Petra Sagana.
V Tinkoffe a následne v Bore-Hansgrohe strávil necelých päť sezón, predstavil sa na monumentálnych klasikách a raz bol nominovaný aj na Vueltu.
Azda najpamätnejší výkon podal na MS 2016, keď aj v posledných kilometroch pracoval pre Sagana a výrazne mu pomohol k druhému dúhovému dresu.
O niečo menej známy je jeho zápis na pretekoch Okolo Slovenska.
Hoci od jeho triumfu pri Slovenskom národnom divadle v Bratislave ubehlo už viac ako desať rokov, naďalej je posledným domácim cyklistom, ktorý vyhral etapu na čoraz prestížnejšom podujatí.
V covidovom ročníku 2021 sa nepodarilo zlomiť toto čakanie Petrovi Saganovi, ktorý bol trikrát druhý, raz tretí a napokon si vybojoval žltý dres.
Pred začiatkom 69. ročníka sa veľké nádeje vkladajú do Lukáša Kubiša, ktorý prežíva životnú sezónu a vo viacerých etapách bude patriť k favoritom.
VIDEO: Etapové víťazstvo Michaela Kolářa na Okolo Slovenska 2015
Tím na neho netlačí
Kubiš sa po prestupe do Unibet Tietema Rockets stal lídrom francúzskeho tímu, ktorý má pro licenciu a jeho veľkým snom je účasť na Tour de France.
Účastník dvoch olympiád má v aktuálnej sezóne na konte už 22 umiestnení v top 10, získal takmer tisíc UCI bodov (876) a dosiahol dve víťazstvá.
Ovládol klasiku Cholet Agglo Tour a tiež obhájil titul slovenského majstra, pričom v Bánovciach nad Bebravou ho prišiel osobne podporiť aj jeden z trojice majiteľov ambiciózneho tímu Bas Tietema.
Profil tohtoročnej edície by mu mal vyhovovať a dlhoročný športový riaditeľ pretekov Ľudovít Lučanič ho považuje za jedného z favoritov.
"Verím, že bude bojovať o celkové víťazstvo. Trať mu vyhovuje, no určite sa budú chcieť vytiahnuť aj viacerí mladí jazdci. Myslím si, že sa o víťazovi rozhodne až na Kohútke," povedal na tlačovej konferencii.
Samotný Kubiš priznal, že ho tohtoročná trasa mimoriadne potešila. Je presne taká, akú má rád, no ohľadom ambícií v celkovom poradí je opatrnejší.
"Ja som určený na šprinty a klasikárske etapy. V tíme máme aj Francúza Adriena Maireho, ktorý môže pomýšľať na žltý dres. Som rád, že tím na mňa netlačí, ale snaží sa sňať zo mňa to výsledkové bremeno.
Budem mať dosť šancí ukázať sa a uvidíme, ako to bude pred záverečnou etapou. Ak už nebudem v hre o celkové poradie, budem čo najviac pomáhať Adrienovi, ktorý je výbušnejším vrchárom," povedal Kubiš.
Kubiš: Som hrdý a vďačný
Veľkú motiváciu uspieť bude mať najmä v tretej etape, keďže sa bude prechádzať aj rýchlostnou prémiou v jeho rodnej obci Detvianska Huta.
"Lukáš nám robí svojimi výkonmi obrovskú radosť a preto som si dovolil zaradiť aj jeho rodnú obec. Aj takto mu chceme poďakovať," povedal Stanislav Holec.
Kubiš si spomína aj na moment, keď mu dlhoročný zostavovateľ trate pretekov Okolo Slovenska povedal o jeho zámere ísť cez Detviansku Hutu.
"Pamätám si, že sme spolu volali, gratuloval mi k výsledkom a potom povedal, že pôjdeme aj cez tvoju obec. Najskôr som sa ho spýtal, či žartuje.
Napokon som veľmi hrdý a vďačný za to, pretože to nie je bežné. Pamätám si, keď som ako malý chlapec utekal domov z hudobnej školy, aby som videl cyklistov prechádzať. Chcem si to hlavne užiť," vraví slovenský majster.
V dedine sa očakáva vynikajúca divácka atmosféra a pripravujú sa transparenty pre aktuálne najlepšieho slovenského cyklistu. Ak má niekto nadviazať na Kolářov triumf, najväčšiu šancu má Kubiš.
"Domáce preteky znamenajú pre mňa veľa, vždy je to niečo špeciálne. Takéto víťazstvo by som bez váhania radil medzi tie popredné," doplnil.
Súperom bude mladý Francúz
Kým na trati 69. ročníka pretekov Okolo Slovenska budú štartovať sedemčlenné tímy, Unibet Tietema Rockets nastúpi v oklieštenej zostave.
Jeden z pôvodne nominovaných jazdcov ochorel a ďalší sa zranil pri páde počas posledného tréningu - doslova pred nakladaním bicykla do auta.
Čo sa týka súperov Kubiša v dojazdoch etáp, najviac sa skloňuje meno iba 21-ročného Paula Magniera, ktorý získal už 11 profesionálnych víťazstiev.
Zatiaľ posledné pridal francúzsky šprintér tímu Soudal Quick-Step v nedeľu, keď v šprinte klasiky GP de Fourmies zdolal Pavla Bittnera.
"Počas celej sezóny dokazuje, že je veľmi rýchly. Ako pretekári sa dobre poznáme, keďže sme už veľakrát súperili. Bude to zážitok," hovorí Kubiš.
Bardejov hostil úvod aj v roku 2019. Vtedy najskôr na Radničnom námestí vyhral šprint Alexander Kristoff, no ešte v ten deň o žltý dres prišiel, keďže v 7,4 km dlhej časovke ukázal svoje majstrovstvo Stefan Küng.
Tentokrát na pelotón čaká 141 km, tri horské prémie a záver etapy bude podobne ako pred šiestimi rokmi v lokalite zapísanej do dedičstva UNESCO.
"Dojazd je do mierneho kopca. Bude dôležité mať dobrú pozíciu pred záverečnou zákrutou. Navyše, v tento deň je najjednoduchšie získať žltý dres," dodal s úsmevom 25-ročný cyklista Lukáš Kubiš.