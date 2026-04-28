VIDEO: Zostrih zápasu HC Slovan Bratislava - HK Nitra v 6. finále Tipsport ligy

Šiesty finálový duel Tipsport ligy medzi HC Slovan Bratislava a HK Nitra priniesol strhujúce hokejové divadlo, ktoré oddialilo korunováciu nového majstra.
Hoci mal bratislavský Slovan na domácom ľade k dispozícii druhý majstrovský mečbal, Nitra potvrdila svoju húževnatosť a po víťazstve 5:2 vyrovnala stav série na 3:3. O držiteľovi titulu sa tak rozhodne v poslednom možnom siedmom zápase pod Zoborom.
Stretnutie začalo lepšie pre domácich „belasých“. Skóre otvoril v úvodnej tretine kapitán Slovana Tomáš Marcinko, ktorý v presilovej hre nekompromisne zužitkoval prihrávku pred bránku.
Nitra však dokázala na nepriaznivý vývoj rýchlo zareagovať takisto v početnej výhode. Po ukážkovej prihrávke Michala Krištofa vyrovnal strelou z prvej Sebastián Čederle.
V druhej tretine dominovali najmä obaja brankári, Jaroslav Janus a Dylan Ferguson, ktorý sa blysol viacerými dôležitými zákrokmi, vrátane efektného „semaforu“ po teči Vargu.
Keď sa už zdalo, že tímy pôjdu do kabín za nerozhodného stavu, 34 sekúnd pred koncom tretiny udrel Samuel Buček.
Ten sa najlepšie zorientoval v medzikruží po dôraznej práci Čederleho a poslal Nitru do vedenia 2:1.
V záverečnej časti hry Nitra odskočila na rozdiel dvoch gólov. Obranca Martin Vitaloš vyslal strelu z prvej, ktorá si aj s prispením teču brániaceho hráča našla cestu do siete – pre Vitaloša to bol premiérový gól v tohtoročnom play-off.
Slovan sa vrátil do zápasu osem a pol minúty pred koncom, keď tlak okolo bránky využil Ryan Dmowski a znížil na 2:3.
Záverečná dráma však patrila Nitranom. O upokojenie v ich radoch sa postaral svojím druhým gólom v zápase Samuel Buček, ktorému ideálne nahral Jakub Lacka po fantastickej individuálnej akcii, v ktorej sa zbavil dvoch protihráčov.
Bodku za stretnutím dal do prázdnej bránky Josh Passolt, ktorý predtým sám zablokoval strelu súpera a založil rozhodujúci protiútok.