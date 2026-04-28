Tento týždeň mi zmenil život, vraví Chladoňovej rivalka. Verí, že je to iba začiatok

Ešte pred dva a pol rokom mala úplne iné športové ciele. Španielka Paula Blasiová bola bežkyňou na stredne dlhé trate a nádejnou triatlonistkou.
Zranenie bedra v príprave na národný šampionát v duatlone 2024 (kombinácia behu a cyklistiky, pozn.) však nasmerovalo jej kariéru iným smerom.
Najskôr bicyklovala iba v rámci rekonvalescencie, no dnes je profesionálkou, ktorá sa stala kométou tohtoročných ardenských klasík.
V priebehu ôsmich dní skončila 23-ročná Katalánka trikrát v top 5, pričom na Amstel Gold Race dosiahla veľmi cenný triumf. "Je to úžasné. Som nadšená myšlienkou, že toto je iba začiatok," hovorí.
Verili jej od prvého dňa
Cyklistický vzostup Blasiovej je priam raketový. Keďže po spomenutom zranení nemohla behávať, sústredila sa výlučne na cyklistiku a už po druhých pretekoch vedela, že sa k triatlonu nevráti.
Stala sa súčasťou miestneho klubu Massi-Baix Ter a o tri mesiace neskôr už pretekala s najlepšími cyklistkami sveta na podujatí Okolo Katalánska.
Svoj talent následne naplno ukázala na mládežníckej Tour de France. V celkovom poradí obsadila štvrté miesto a bolo jasné, že neujde pozornosti veľkých tímov. Napokon po nej siahol UAE Team ADQ.
"Paulin príbeh je skutočne pozoruhodný. V jej potenciál sme verili od prvého dňa, pretože je silná a ambiciózna atlétka s víťaznou mentalitou.
Sme presvedčení, že s našou podporou bude rásť a ukáže plný rozsah svojho talentu," vravela vlani prezidentka tímu Melissa Moncadová.
Blasiová je odolná v kopcoch, no tiež dostatočne dynamická na to, aby mala vysoké ambície aj na klasikách. Okrem Amstelu bola tretia na Valónskom šípe a piata na Liége - Bastogne - Liége.
Byť v top 5 monumentálnej klasiky by ešte pred dvoma týždňami určite brala, no po sérii kvalitných výsledkov bola nešťastná z "iba" 5. miesta.
"Bola som blízko k tomu, aby som sa s Annou van der Breggenovou dotiahla k trojici dievčat vpredu a bojovala o druhé miesto. Chýbalo mi dvadsať metrov, čo ma dosť štve," uviedla Španielka.
Mladšia verzia Garcíovej
Paula Blasiová je známa aj slovenským fanúšikom, keďže na vlaňajších MS v Kigali a tiež ME vo Francúzsku, bola súperkou Viktórie Chladoňovej.
Kým na africkom kontinente bola v kategórii U23 úspešnejšia o skoro štyri roky mladšia Slovenka, na ME sa z víťazstva tešila Španielka.
Blasiová pomerne nenápadne zaútočila tesne pred cieľom a využila to, že ďalšie dve súperky nechceli s Chladoňovou spolupracovať.
Zlaté obdobie španielskej ženskej cyklistiky potvrdzujú aj úspešná juniorka Paula Ortizová či 42-ročná veteránka Mavi Garcíová, ktorá jazdí v rovnakých farbách ako jej možná nástupkyňa Blasiová.
"Veľmi dobre si rozumieme a sme si podobné. Paula je ako ja, ale o skoro 20 rokov mladšia. Napriek tomu spolu trávime veľa času. Zdieľam s ňou všetko, aby sa učila čo najrýchlejšie," hovorí Garcíová.
Blasiová je usilovná cyklistka a užíva si aj dlhšie tréningy. Často je to práve Garcíová, ktorá ju musí brzdiť a prízvukovať jej dôležitosť regenerácie.
Čaká ju debut na Vuelte
Mladá Španielka nie je jediná, ktorá sa stala profesionálnou cyklistkou až po dvadsiatke. Tým najlepším príkladom je Demi Volleringová.
Aktuálne najlepšia cyklistka sveta začínala s rýchlokorčuľovaním, ktorému sa venovala na národnej úrovni. Na Amstel Gold Race ju Blasiová zdolala, ale ďalšie prestížne víťazstvá si Holanďanka nenechala vziať.
Ešte donedávna by Blasiová cielila na účasť na olympijských hrách, teraz otvorene hovorí o tom, že sníva o účasti na Tour de France.
"Je talentovaná s veľkou výdržou, víťaznou mentalitou a pokorou. Treba jej dať čas a ak všetko pôjde tak, ako má, bude to cyklistka, ktorá bude robiť rozdiely," naznačuje Garcíová potenciál svojej krajanky.
"Vždy som túžila po výsledkoch. Samozrejme, rada jazdím pre tím, ale keď sa mi naskytne príležitosť, vždy sa snažím o to najlepšie. Myslím si, že tento týždeň mi úplne zmenil život," dodala mladá cyklistka.
Do súťažného diania by sa mala Katalánka vrátiť už začiatkom mája, keďže figuruje v nominácii tímu UAE ADQ na španielsku Vueltu.