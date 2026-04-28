ONLINE: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (finále play-off, 6. zápas)

Hokejisti HC Slovan Bratislava a HK Nitra dnes hrajú 6. zápas finále play-off Tipsport ligy.
V sérii hranej na 4 víťazný zápasy vyhráva Slovan 3:2.
ONLINE PRENOS: HC Slovan Bratislava - HK Nitra dnes LIVE (hokej, finále play-off, 6. zápas, Tipsport liga, utorok, NAŽIVO)
Tipsport liga play-off Finále 2025/2026
28.04.2026 o 18:30
6. kolo
Rozhodca: Krajčík, Štefik – Kacej, Stanzel – Lauff.
HC Slovan Bratislava: Andrisík (Kiviaho) – O'Connor, Bačik, Královič, Zeleňák, Turan, Maier, Ličko – R. Varga, T. Marcinko, Šimun – Pecararo, Elson, Dmowski – Bakoš, Peterek, Nijhoff – Petriska, Solenský, Jendek – Janča
Tréner: Brad Tapper
HK Nitra: Ferguson (Gadziev) – Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman – Paulovič, Krištof, Passolt – Lawrence, Chrenko, Jackson – Lacka, Čederle, Buček – Turanský, Hrnka, Okoličány – Bajtek
Tréner: Andrej Kmeč
Rozhodcovia: Krajčík, Štefik – Kacej, Stanzel – Lauff
HC Slovan Bratislava: Andrisík (Kiviaho) – O'Connor, Bačik, Královič, Zeleňák, Turan, Maier, Ličko – R. Varga, T. Marcinko, Šimun – Pecararo, Elson, Dmowski – Bakoš, Peterek, Nijhoff – Petriska, Solenský, Jendek – Janča
Tréner: Brad Tapper
HK Nitra: Ferguson (Gadziev) – Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman – Paulovič, Krištof, Passolt – Lawrence, Chrenko, Jackson – Lacka, Čederle, Buček – Turanský, Hrnka, Okoličány – Bajtek
Tréner: Andrej Kmeč
Rozhodcovia: Krajčík, Štefik – Kacej, Stanzel – Lauff
Hokejový Slovan Bratislava si napriek pôvodnému trojgólovému manku necelých päť minút pred koncom zápasu číslo päť myslel, že ho od zisku titulu delia desiatky sekúnd. Zverenci trénera Brada Tappera totiž v Nitre viedli po parádnej otočke 4:3. Gól Tomáša Marcinka ale rozhodcovia po skontrolovaní videozáznamu napokon neuznali a v záverečných 54 sekundách riadnej hracej doby rozhodla domáca Nitra o víťazstve 5:3. Hrdinom sa počas presilovej hry stal Jakub Lacka, poistku do prázdnej bránky pridal Matej Paulovič. Slovan je však naďalej vo výhodnejšej pozícii – séria sa opäť, už naposledy, sťahuje do Bratislavy, a naviac, Bratislavčania majú druhýkrát za sebou k dispozícii mečbal. Ak Nitru porazia, sú majstri. Motivácia oboch strán je teda jasná – Slovan chce ukončiť finálovú sériu a osláviť titul na domácom štadióne, Nitra si chce vynútiť zápas číslo sedem – samozrejme, na domácej pôde. Buď nás čaká vyvrcholenie extraligového ročníka, alebo vyrovnanie na 3:3 na víťazné zápasy.
Vítajte pri textovom online komentári šiesteho hokejového zápasu finálovej série play-off v rámci slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HC Slovan Bratislava a HK Nitra. Zápas sa začne o 18:30.