Dostal ranu, ktorú nezniesol. Calzona tvrdí, že ich tréningy tajne natáčali iní Slováci

Francesco Calzona po odchode zo slovenskej reprezentácie ostro reagoval na oficiálnu komunikáciu Slovenského futbalového zväzu.
Taliansky tréner odmietol tvrdenia, že rokovania stroskotali preto, že mu nestačila ponuka dvojročnej zmluvy.
Podľa jeho slov bol skutočný problém úplne inde – v chýbajúcej vízii rozvoja slovenského futbalu, najmä mládežníckych kategórií.
„To nie je pravda. Prekvapuje ma, že to hovorca Juraj Čurný oznámil týmto spôsobom. Na stretnutí ani nebol prítomný,“ vyhlásil Calzona pre Denník Šport.
Dodal, že po rokovaní sa s viceprezidentom SFZ Karolom Belaníkom dohodli, aké stanovisko zaznie smerom k médiám.
„Hneď, ako som odišiel zo stretnutia, začali mi písať správy, aby som zmenil svoje stanovisko, ale odmietol som to a požadoval som, aby dohodu rešpektovali. SFZ však komunikoval inak, takže si myslím, že je správne veci objasniť,“ uviedol bývalý reprezentačný kouč.
Podľa jeho slov môže priebeh rokovania potvrdiť aj Marek Hamšík, ktorý bol pri stretnutí prítomný.
Calzona tvrdí, že mu bola ponúknutá dvojročná zmluva bez systémových záväzkov smerom k rozvoju mládežníckeho futbalu. To považoval za zásadný problém.
„Karol Belaník mi ponúkol dvojročnú zmluvu bez záväzkov na zlepšenie fungovania mládežníckeho futbalu, pretože asociácia má ekonomické ťažkosti. Odmietol som to, pretože je správny čas na zmenu organizácie, keďže slovenský mládežnícky sektor prechádza ťažkým obdobím,“ vysvetlil.
Podľa Calzonu bolo potrebné presunúť viac financií smerom k mládeži, aj za cenu obmedzenia rozpočtu seniorskej reprezentácie.
„Naše národné tímy vo veku 15 až 19 rokov potrebujú viac tréningových kempov a zápasov. Neodmietol som ponuku pre dĺžku kontraktu, ale pre chýbajúcu jasnú filozofiu rozvoja,“ zdôraznil.
Zároveň priznal sklamanie zo správania funkcionárov po rokovaní. „Mrzí ma, že Karol Belaník povedal niečo iné, ako sme sa dohodli. Nebol profesionálny a neprejavil mi žiadnu úctu,“ povedal.
Na otázku, prečo podľa neho SFZ zmenil komunikáciu, odpovedal otvorene. „Myslím si, že sa v SFZ báli, že z tejto mediálnej situácie dobre nevyjdú.“
Zároveň poprel špekulácie talianskych médií, podľa ktorých mal byť jeho koniec rozhodnutý už skôr. „Odišiel som až po poslednom stretnutí,“ doplnil.
Calzona tvrdí, že zo Slovenska neodchádza zatrpknutý. „Nie, som pokojný. Urobil som, čo som považoval za správne. Mohol som podpísať dvojročnú zmluvu bez obáv o budúcnosť, ale to nie je v mojej povahe,“ vyhlásil.
Prezidenta SFZ Jána Kováčika zároveň z celej situácie vyňal. „Nie som z neho sklamaný, v tejto záležitosti nezohral žiadnu úlohu.“
Najostrejšie slová však prišli pri otázke na vzťahy vo vnútri zväzu. Calzona obvinil realizačný tím reprezentácie do 21 rokov pod vedením Jaroslava Kentoša z tajného sledovania tréningov A-tímu.
„Najväčšie sklamanie bolo zistenie, že tím trénera Kentoša tajne natáčal naše tréningy za zatvorenými dverami v Senci v dňoch, keď sme pripravovali útočné a obranné plány. Bola to rana, ktorú som nemohol zniesť,“ uviedol.
Podľa bývalého kouča národného tímu sa navyše nikdy nedočkal ospravedlnenia. „Mali byť prví asistenti áčka, ale namiesto toho sa ukázali ako úbohí ľudia,“ dodal Calzona.
Jeho slová tak naznačujú, že za rozchodom nebol len spor o novú zmluvu, ale aj hlbšie nezhody o fungovaní slovenského futbalu a napäté vzťahy vo vnútri zväzu.