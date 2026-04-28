VIDEO: Predčasné finále v Paríži. Jeden z najlepších zápasov Ligy majstrov priniesol deväť gólov

Khvicha Kvaratskhelia oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|28. apr 2026 o 22:57
Paríž viedol už aj o tri góly.

Liga majstrov - 1. zápas semifinále

Paríž St. Germain - Bayern Mníchov 5:4 (3:2)

Góly: 24. a 56. Kvaracchelija, 45.+5 a 58. Dembele (prvý z 11 m), 33. Neves - 17. Kane, 41. Olise, 65. Upamecano, 68. Diaz

Rozhodcovia: Schärer (Švajč.) - Nevado, Ayuso (obaja Šp.)

ŽK: Marquinhos, Ruiz, Hakimi

Paríž Saint-Germain: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (84. Hernandez) - Zaire-Emery (64. Ruiz), Vitinha, Neves - Doue (70. Barcola), Dembele, Kvaracchelija (84. Mayulu)

Bayern Mníchov: Neuer - Stanišič, Upamecano, Tah, Davies (46. Laimer) - Kimmich, Pavlovič (90.+3 Jackson) - Olise, Musiala (79. Goretzka), Diaz - Kane

Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili nad Bayernom Mníchov 5:4 v utorkovom prvom zápase semifinále Ligy majstrov.

V najgólovejšom semifinálovom stretnutí v histórii milionárskej súťaže boli v Parku princov dvojgóloví ofenzívni ťahúni úradujúceho európskeho šampióna Chviča Kvaraccchelija a Ousmane Dembele.

Odveta je na programe v stredu 6. mája v Mníchove.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Prvý polčas bol reklamou na futbal. Priniesol päť gólov a ďalšie vyložené príležitosti na oboch stranách, ktoré zostali nevyužité.

Ako prví skórovali Kompanyho zverenci, keď po faule Pacha na Diaza v pokutovom území Kane v 17. minúte premenil penaltu do protipohybu Safonova.

Parížania však zakrátko otočili skóre. V 24. minúte po prieniku ľavým krídlom vyrovnal na 1:1 zvnútra šestnástky Kvaracchelija a v 33. minúte po rohovom kope poslal domácich do vedenia hlavou Neves.

Aktívny Olise na opačnej strane vyrovnal v 41. minúte, keď medzi štyrmi hráčmi PSG vnikol do pokutového územia a rozvlnil sieť.

Enriqueho zverenci si však ešte do prestávky prinavrátili vedenie. Po ruke Daviesa v pokutovom území skóroval k tyči po ľavici Neuera Dembele.

II. polčas:

Ani po zmene strán nebola núdza o góly a prestrelka pokračovala. Hakimiho prihrávka z pravého krídla v 56. minúte prešla šestnástkou až vľavo ku Kvaracchelijovi, ktorý z prvej pridal svoj druhý presný zásah v dueli.

O niekoľko desiatok sekúnd neskôr už bol dvojgólový aj Dembele, ktorý skóroval z ľavej strany pokutového územia od bližšej tyče a zvýšil na 5:2.

Aj Bavori však dali dva góly v rozmedzí pár minút. Po štandardke sa hlavou presadil Upamecano a Diaz po dlhom pase Kanea pred bránou znížil na 4:5 z pohľadu hostí.

Desiaty gól zápasu takmer pridal v 87. minúte striedajúci Mayulu, no loptu zastavilo brvno Neuerovej brány.

Bayern ešte v nadstavenom čase tlačil, no hráči PSG už tesný náskok pred odvetou ubránili.

