VIDEO: Predčasné finále v Paríži. Jeden z najlepších zápasov Ligy majstrov priniesol deväť gólov

Liga majstrov - 1. zápas semifinále
Paríž St. Germain - Bayern Mníchov 5:4 (3:2)
Góly: 24. a 56. Kvaracchelija, 45.+5 a 58. Dembele (prvý z 11 m), 33. Neves - 17. Kane, 41. Olise, 65. Upamecano, 68. Diaz
Rozhodcovia: Schärer (Švajč.) - Nevado, Ayuso (obaja Šp.)
ŽK: Marquinhos, Ruiz, Hakimi
Paríž Saint-Germain: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (84. Hernandez) - Zaire-Emery (64. Ruiz), Vitinha, Neves - Doue (70. Barcola), Dembele, Kvaracchelija (84. Mayulu)
Bayern Mníchov: Neuer - Stanišič, Upamecano, Tah, Davies (46. Laimer) - Kimmich, Pavlovič (90.+3 Jackson) - Olise, Musiala (79. Goretzka), Diaz - Kane
Futbalisti Paríža Saint-Germain zvíťazili nad Bayernom Mníchov 5:4 v utorkovom prvom zápase semifinále Ligy majstrov.
V najgólovejšom semifinálovom stretnutí v histórii milionárskej súťaže boli v Parku princov dvojgóloví ofenzívni ťahúni úradujúceho európskeho šampióna Chviča Kvaraccchelija a Ousmane Dembele.
Odveta je na programe v stredu 6. mája v Mníchove.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Prvý polčas bol reklamou na futbal. Priniesol päť gólov a ďalšie vyložené príležitosti na oboch stranách, ktoré zostali nevyužité.
Ako prví skórovali Kompanyho zverenci, keď po faule Pacha na Diaza v pokutovom území Kane v 17. minúte premenil penaltu do protipohybu Safonova.
VIDEO: Zostrih zápasu Paríž St. Germain - Bayern Mníchov v 1. semifinále
Parížania však zakrátko otočili skóre. V 24. minúte po prieniku ľavým krídlom vyrovnal na 1:1 zvnútra šestnástky Kvaracchelija a v 33. minúte po rohovom kope poslal domácich do vedenia hlavou Neves.
VIDEO: Olise a jeho gól
Aktívny Olise na opačnej strane vyrovnal v 41. minúte, keď medzi štyrmi hráčmi PSG vnikol do pokutového územia a rozvlnil sieť.
Enriqueho zverenci si však ešte do prestávky prinavrátili vedenie. Po ruke Daviesa v pokutovom území skóroval k tyči po ľavici Neuera Dembele.
VIDEO: Dva góly Parížu St. Germain
II. polčas:
Ani po zmene strán nebola núdza o góly a prestrelka pokračovala. Hakimiho prihrávka z pravého krídla v 56. minúte prešla šestnástkou až vľavo ku Kvaracchelijovi, ktorý z prvej pridal svoj druhý presný zásah v dueli.
O niekoľko desiatok sekúnd neskôr už bol dvojgólový aj Dembele, ktorý skóroval z ľavej strany pokutového územia od bližšej tyče a zvýšil na 5:2.
Aj Bavori však dali dva góly v rozmedzí pár minút. Po štandardke sa hlavou presadil Upamecano a Diaz po dlhom pase Kanea pred bránou znížil na 4:5 z pohľadu hostí.
Desiaty gól zápasu takmer pridal v 87. minúte striedajúci Mayulu, no loptu zastavilo brvno Neuerovej brány.
Bayern ešte v nadstavenom čase tlačil, no hráči PSG už tesný náskok pred odvetou ubránili.
VIDEO: Gól Luisa Diaza na 5:4