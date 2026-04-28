Slovanu nepomohlo ani 10-tisíc divákov. Majstrovské oslavy zmarila zlá efektivita

Tipsport liga - 6. zápas finále
Slovan Bratislava - Nitra 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)
Góly: 2. Marcinko (Bakoš, Varga), 52. Dmowski (Maier, Turan) - 6. Čederle (Krištof, Osburn), 39. Buček (Čederle, Lacka), 45. Vitaloš (Turanský), 57. Buček (Lacka, Čederle), 60. Passolt
Rozhodcovia: Krajčík, Štefik - Kacej, Stanzel
Vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 10 055 (vypredané).
Slovan: Janus - O'Connor, Bačik, Královič, Zeleňák, Turan, Maier, Ličko - Varga, Marcinko, Šimun - Pecararo, Elson, Dmowski - Bakoš, Peterk, Nijhoff - Petriska, Jendek, Solenský - Janča
Nitra: Ferguson - Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Kalman - Paulovič, Krištof, Passolt - Lawrence, Chrenko, Jackson - Lacka, Čederle, Buček - Turanský, Hrnka, Okoličány - Bajtek
/stav série: 3:3/
Hokejisti HK Nitra si vynútili siedmy zápas vo finále play off Tipsport ligy so Slovanom Bratislava, ktorý odohrajú vo štvrtok 30. apríla na domácom ľade.
V utorok na štadióne Ondreja Nepelu zvíťazili nad „belasými“ 5:2 a sériu vyrovnali na 3:3 na zápasy.
„Corgoni“ v nej prehrávali už 1:3. Dva góly hostí strelil Samuel Buček, v ich bránke žiaril Dylan Ferguson, ktorý mal 45 úspešných zákrokov.
Priebeh zápasu
I. tretina:
Úvod šiesteho duelu mal rýchly spád a oba tímy využili hneď svoje prvé presilovky.
Už v 2. minúte potrestal vylúčenie Bučeka zblízka kapitán „belasých“ Marcinko, o tri minúty neskôr išiel na trestnú Dmowski, no vydržal tam iba 44 sekúnd, keď ho poslal späť do hry Čederle.
Potom pokračoval atraktívny a rýchly hokej a hra sa presúvala zo strany na stranu.
II. tretina:
V úvode druhej časti sa hralo vyše štyri minúty bez prerušenia, potom prišla šarvátka pred bránkou hostí, pri ktorej rozdal na ľade údery aj Ferguson, rozhodcovia vylúčili po jednom hráčovi na každej strane a pokračovalo sa 5 na 5.
V ďalších minútach to bolo o boji slovanistov s brankárom hostí, ktorý predviedol niekoľko skvelých zákrokov a vyznamenal sa najmä v 34. minúte, keď ukázal semafor pri teči Vargu.
V 36. minúte išiel sám na bránku Pecararo, no jeho blafák skončil vedľa ľavej žŕdky.
Nitra sa v druhej časti najmä bránila a dostala sa len do dvoch väčších šancí, no tú druhú premenila na vedúci gól - 34 sekúnd pred klaksónom dorazil puk do siete Buček.
III. tretina:
Nitra sa priblížila k víťazstvu v 45. minúte, keď vypálil od modrej Vitaloš a jeho strela s prispením teču domáceho hráča skončila za Janusom.
Slovan sa po góle dlhšie nevedel dostať do tlaku, robil chyby v rozohrávke a často strácal puky.
Na dlhšie sa usadil v pásme až v 52. minúte a prišiel aj gól. Dmowski si našiel puk po skrumáži pred bránkou a na jeho dorážku bol prikrátky aj Ferguson - 3:2.
Slovan v závere tlačil, no tri minúty pred koncom stratil puk v strednom pásme, získal ho Lacka, ktorý si šikovne obhodil Maiera, posunul Bučekovi a ten upravil na 4:2 pre hostí.
Domáci odvolali Janusa, ale vyrovnať sa im už nepodarilo. V poslednej minúte pridal piaty gól do prázdnej bránky Passolt a tak o majstrovi v sezóne 2025/26 rozhodne až siedmy duel v Nitre.
Hlasy po zápase
Andrej Kmeč, hlavný tréner Nitry: „Dnes rozhodlo tímové odhodlanie. Každý jeden chalan tomu veril. Hlavne tí, čo hrali, ale aj tí, čo tu boli s nami a nehrali. Disciplinovaný, systémovo dobrý a obetavý výkon nás doviedol k siedmemu zápasu. Všetci hráči si navzájom pomáhajú a bez kolektívu by to nešlo.“
Tomáš Marcinko, kapitán Slovana: „Hrali sme rýchlo a snažili sme sa posúvať puky dopredu, ale stali sa chyby a tie rozhodujú takéto zápasy. My sa z toho poučíme, čaká nás zápas číslo sedem, tam bude rozhodovať už aj ten najmenší detail a dúfam, že budeme pripravení. Dnes sme si to predstavovali inak, ale je to šport a vyšlo to takto. Verím, že v poslednom zápase budeme lepší.“
Tomáš Královič, obranca Slovana: „Vysoko sme ich prestrieľali, ale musíme premieňať šance. Oni dali 30 sekúnd pred koncom druhej tretiny gól a tam sa to zlomilo. Vyhrávali sme 3:1, mohli sme to ukončiť.“
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana Bratislava: „Nevyužili sme šance a nezvládli sme to. Nitra si zas počkala na tie svoje. Hrala výborný hokej, ktorý by sa mal hrať na ľade súpera. Teraz sú vo výhode, pretože budú hrať doma. Aspoň jedna využitá presilovka v druhej tretine by nám pomohla, no máme siedmy zápas, kde sa môže ešte stať hocičo.“
Samuel Buček, strelec dvoch gólov Nitry, ktorý pre trest vynechal piaty duel: „V piatom zápase som sa triasol na tribúne ako čivava, ale bol som aj v šatni za chalanmi a som rád, že to zvládli. Dnes to vyšlo na mňa, bol som hladný a dodalo mi to takú play off emóciu, ktorá akoby mi chýbala v zápasoch predtým. Dnes som to pretavil aj do gólov a som rád, že sme vyhrali. Siedmy zápas sa začína od 0:0 a dáme do toho všetko.“
Marko Stacha, obranca Nitry: „Bol to taký zlomový moment, keď sme cítili, že musíme. Naši sme vnútornú silu a musíme pokračovať v tom, čo sme v posledných dvoch zápasoch robili.“