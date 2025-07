Kubiša prišiel podporiť aj majiteľ tímu. Má veľký potenciál, už dávno ma upútal, vraví

Nasledujúcich dvanásť mesiacov nosil tento dres na mnohých významných pretekoch a ani po roku sa ho nechcel vzdať. Keď ho v nedeľu na MSR obhájil, povedal, že práve dres so slovenskou trikolórou mu v pretekoch chýbal.

Pre Lukáša je to špeciálne podujatie, aj preto som pricestoval z Holandska. Veľmi chcel obhájiť víťazstvo z minulého roka a opäť nosiť slovenský dres.

Boli to veľmi pekné preteky. Počul som, že v predošlých rokoch boli veľké rozdiely, ale tentokrát boli od prvého okruhu vpredu silní pretekári, ktorí tvorili preteky a v závere vyhrali tí najsilnejší z Česka a Slovenska.

Ako by ste zhodnotili preteky, v ktorých zvíťazil líder vášho tímu?

Hoci nenapodobnil vlaňajšie double, ukázal sa vo veľmi dobrej forme.

Lukáš mal veľmi dobrý štart do sezóny, no keďže je prvým rokom na tejto úrovni, tak neskôr prišli aj ťažšie momenty. Aj preto sme mu dopriali viac času na Slovensku, kde sa pripravoval na MSR a je skvelé, že sa to vyplatilo.

Považovali ste slovenský šampionát za dôležitý cieľ v sezóne?

Určite áno. Lukáš sa veľmi tešil a chcel naďalej jazdiť na svojom špeciálnom bicykli a v národnom drese. Dúfali sme, že sa mu to podarí a osobne si myslím, že je veľmi cool nosiť majstrovský dres a to v ktorejkoľvek krajine.