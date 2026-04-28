Pogačar v prológu nepotvrdil rolu favorita. Žltý dres si obliekol šprintér Ineosu

Okolo Romandie 2026
Výsledky prológu (Villars-sur-Glane - Villars-sur-Glane, 3,2 km):
1.
Dorian Godon
Francúzsko
Ineos Grenadiers
3:35 min
2.
Jakob Söderqvist
Švédsko
Lidl-Trek
+ 6 s
3.
Ivo Oliveira
Portugalsko
UAE Emirates - XRG
+ 6 s
4.
Mauro Schmid
Švajčiarsko
Jayco-AlUla
+ 7 s
5.
Axel Zingle
Francúzsko
Visma-Lease a Bike
+ 7 s
6.
Tadej Pogačar
Slovinsko
UAE Emirates - XRG
+ 7 s
Francúzsky cyklista Dorian Godon dosiahol 20. profesionálne víťazstvo, z toho štvrté v sezóne. V utorok vyhral prológ na pretekoch Okolo Romandie.
Jazdec tímu Ineos Grenadiers nedal na trati dlhej 3,2 km súperom šancu a v uliciach švajčiarskej obce Villars-sur-Glane triumfoval za 3:35 minúty.
Druhý Švéd Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) a tretí Ivo Oliveira (UAE Emirates - XRG) stratili v cieli zhodne po šesť sekúnd.
VIDEO: Zábery z prológu pretekov Okolo Romandie 2026
Papierový favorit Tadej Pogačar skončil šiesty, keď stratil ešte o sekundu viac. Z favoritov celkového poradia sa mu najviac priblížili jazdci tímu Red Bull - BORA - hansgrohe - Primož Roglič (+8 s) a Florian Lipowitz (+ 10 s).
Pre Pogačara je to premiéra na podujatí a tiež prvé etapové preteky v sezóne. Doposiaľ išiel len veľké klasiky, z ktorých vyhral Strade Bianche, Miláno - San Remo, Okolo Flámska a Liége - Bastogne - Liége.
Pretekári absolvujú okrem prológu celkovo päť etáp. Najbližšie na nich čaká v stredu 171,2 km so štartom aj cieľom v meste Martigny. Najťažším miestom bude 13 km dlhé stúpanie Ovronnaz s priemerom 10 %.