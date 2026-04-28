    Pogačar v prológu nepotvrdil rolu favorita. Žltý dres si obliekol šprintér Ineosu

    Francúzsky cyklista Dorian Godon sa stal víťazom prológu pretekov Okolo Romandie 2026. (Autor: TASR/ Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|28. apr 2026 o 18:06
    Pre Slovinca je to premiéra na podujatí.

    Okolo Romandie 2026

    Výsledky prológu (Villars-sur-Glane - Villars-sur-Glane, 3,2 km):

    1.

    Dorian Godon

    Francúzsko

    Ineos Grenadiers

    3:35 min

    2.

    Jakob Söderqvist

    Švédsko

    Lidl-Trek

    + 6 s

    3.

    Ivo Oliveira

    Portugalsko

    UAE Emirates - XRG

    + 6 s

    4.

    Mauro Schmid

    Švajčiarsko

    Jayco-AlUla

    + 7 s

    5.

    Axel Zingle

    Francúzsko

    Visma-Lease a Bike

    + 7 s

    6.

    Tadej Pogačar

    Slovinsko

    UAE Emirates - XRG

    + 7 s

    Francúzsky cyklista Dorian Godon dosiahol 20. profesionálne víťazstvo, z toho štvrté v sezóne. V utorok vyhral prológ na pretekoch Okolo Romandie.

    Jazdec tímu Ineos Grenadiers nedal na trati dlhej 3,2 km súperom šancu a v uliciach švajčiarskej obce Villars-sur-Glane triumfoval za 3:35 minúty.

    Druhý Švéd Jakob Söderqvist (Lidl-Trek) a tretí Ivo Oliveira (UAE Emirates - XRG) stratili v cieli zhodne po šesť sekúnd.

    VIDEO: Zábery z prológu pretekov Okolo Romandie 2026

    Papierový favorit Tadej Pogačar skončil šiesty, keď stratil ešte o sekundu viac. Z favoritov celkového poradia sa mu najviac priblížili jazdci tímu Red Bull - BORA - hansgrohe - Primož Roglič (+8 s) a Florian Lipowitz (+ 10 s).

    Pre Pogačara je to premiéra na podujatí a tiež prvé etapové preteky v sezóne. Doposiaľ išiel len veľké klasiky, z ktorých vyhral Strade Bianche, Miláno - San Remo, Okolo Flámska a Liége - Bastogne - Liége.

    Pretekári absolvujú okrem prológu celkovo päť etáp. Najbližšie na nich čaká v stredu 171,2 km so štartom aj cieľom v meste Martigny. Najťažším miestom bude 13 km dlhé stúpanie Ovronnaz s priemerom 10 %.

    Cyklistika

