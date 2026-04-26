Chladoňovej práca vyšla nazmar. Ženský šport si zaslúži viac, tvrdí najlepšia cyklistka

Liége - Bastogne - Liége 2026
Monumentálna klasika žien (Bastogne - Liége, 156 km):
1.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
4:10:22 h
2.
Puck Pieterseová
Holandsko
Fenix-Premier Tech
+ 1:29 min
3.
Katarzyna Niewiadomá
Poľsko
Canyon//SRAM
+ 1:29 min
4.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 1:29 min
5.
Paula Blasiová
Španielsko
UAE Team ADQ
+ 1:48 min
6.
Isabella Holmgrenová
Kanada
Lidl-Trek
+ 1:48 min
45.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 12:57 min
Holanďanka Demi Volleringová potvrdila pozíciu favoritky a stala sa nielen víťazkou, ale aj rekordérkou monumentálnej klasiky Liége - Bastogne - Liége.
Cyklistka tímu FDJ United - SUEZ úspešne zaútočila v stúpaní Côte de la Redoute (1,6 km a sklon 8,9 %) a následne predviedla 34 km dlhé víťazné sólo.
Na belgickej klasike dosiahla svoj tretí triumf, čo sa nikomu pred ňou nepodarilo. Dvakrát vyhrali aj Annemiek van Vleutenová a Anna van der Breggenová, ktorá bola istý čas Volleringovej športovou riaditeľkou.
VIDEO: Zábery z pretekov žien Liége - Bastogne - Liége 2026
"Je to úžasné. Veľmi som chcela opäť vyhrať tieto preteky, na ktoré mám krásne spomienky. Jazdili sme tu ešte na klubovej úrovni, keď neexistovala ženská verzia týchto pretekov.
Snívala som o nich a keď sa tak konečne udialo, stala som sa profesionálkou a teraz som tretíkrát vyhrala. Som hrdá a myslím si, že ženský šport si zaslúži viac.
Útok na Redoute bol plánovaný, išla som naplno a nechcela mať v cieli žiadne výčitky. Do cieľa to bolo ďaleko, ale zvládla som to," uviedla Holanďanka.
Úradujúca majsterka Európy dosiahla 62. profesionálne víťazstvo a potvrdila dominanciu francúzskeho tímu na tohtoročných jarných klasikách.
Volleringová vyhrala aj Valónsky šíp, Omloop a Okolo Flámska, klasiku Strade Bianche ovládla Elise Chabbeyová, monument Paríž - Roubaix si ukoristila Franziska Kochová a na Brabantskom šípe sa tešila Célia Geryová.
Vollerinová štartovala na Liége - Bastogne - Liége osemkrát a iba raz nedosiahla pódium. Okrem troch výhier má na konte aj štyri bronzové priečky a v roku 2020 obsadila s výraznou stratou 11. miesto.
Za ňou bojovala v nedeľu o pódium trojčlenná skupina, z ktorej vyšla nepopulárna štvrtá pozícia pre van der Breggenovú. V šprinte skončila druhá Puck Pieterseová a tretia bola Poľka Kasia Niewiadomá.
Slovenka Viktória Chladoňová nemala počas tejto jari výsledkové ambície a plnila tímové úlohy. V prvej polovici nedeľných pretekov odviedla penzum práce, no tím Visma-Lease a Bike opäť neuspel.
Jeho líderka Pauline Ferrand-Prevotová stratila kontakt na Redoute a nebojovala ani len o pódium. Víťazku Tour de France klasifikovali len na 22. priečke, Chladoňová finišovala na 45. mieste so stratou skoro 13 minút.
Najbližšie bola Visma k víťazstvu na monumente Paríž - Roubaix, keď ho však dvojici Ferrand-Prevotová a Marianne Vosová prekvapivo vyfúkla Kochová.
Chladoňová absolvovala počas ôsmich dní tri ardénske klasiky, pričom najlepšie umiestnenie dosiahla na Amstel Gold Race (42.). Okrem toho ešte finišovala na Valónskom šípe na 72. pozícii.