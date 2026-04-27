Mladík sa držal aj videl rozmazane. Musím vyhrávať, kým nás nezničí, hovorí Pogačar

Tohtoročná cyklistická jar patrila Tadejovi Pogačarovi. Hoci štartoval len v piatich pretekoch, zakaždým ponúkol fanúšikom výnimočný zážitok.
Štyrikrát zvíťazil, do zbierky pridal ďalšie tri monumenty, ale nič nedostal zadarmo. Ak chcel uspieť, musel si siahnuť na dno svojich síl.
Na Miláno - San Remo šprintoval proti Tomovi Pidcockovi, na Okolo Flámska zlomil Mathieu van der Poela až v poslednom prejazde cez Oude Kwaremont a zdatného súpera mal aj na Liége - Bastogne - Liége.
V drese majstra sveta zviedol súboj s mladíkom, ktorý si v budúcnosti zrejme tiež oblečie dúhový dres. Iba 19-ročný Paul Seixas potvrdil nesmierny talent a vďaka nemu sa preteky neskončili už 35 km pred cieľom.
"Núti nás byť ešte lepšími. Myslím, že som nikdy nevidel silnejšieho jazdca ako je on," zložil mu poklonu majiteľ už 13 monumentálnych triumfov.
VIDEO: Zábery z pretekov Liége - Bastogne - Liége 2026
Ani meter na Redoute
Úvod nedeľných pretekov bol priam šokujúci. Krátko po štarte pád rozdelil balík a vpredu sa ocitla približne 50-členná skupina aj s Remcom Evenepoelom.
Tím UAE Emirates však nespanikáril ani keď sa odstup medzi skupinou a pelotónom zvýšil na štyri minúty. Vpredu sa ideálne nespolupracovalo a kto si zapol preteky neskôr, po chaose nebolo ani stopy.
Napokon išlo všetko podľa zaužívaného scenára. Pred kľúčovým stúpaním Côte de La Redoute (1,6 km a sklon 9,1 %) vystupňovali tempo tímoví kolegovia Tadeja Pogačara a pripravili mu pôdu na očakávaný útok.
"Išli naozaj tvrdo. Hneď som vedel, že ak príde útok, nebudem hrať významnú rolu. V tej chvíli som mal príliš unavené nohy," priznal Evenepoel.
Kým dvojnásobný víťaz tohto podujatia strácal, Seixas bol nalepený na Pogačarovi. Zviedli parádny súboj, jeden z najkrajších v celej sezóne.
Francúzi odrátavali metre, ktoré chýbali na vrchol La Redoute. Ich krajana to poriadne bolelo, ale napokon bol na vrchole kopca spolu s Pogačarom.
"Môj tím sa postaral o to, aby som mal ideálnu pozíciu. Tempo v stúpaní bolo šialené. Bol som vyčerpaný. V tej chvíli som videl rozmazane," povedal po pretekoch jazdec tímu Decathlon CMA CGM.
Záhadná pokuta zmizla
La Redoute zvládli za tri minúty a 45 sekúnd, čím pokorili predošlý rekord o 13 sekúnd. Belgická televízia Sporza uviedla, že Seixas prežil rany bičom.
Rodák z Lyonu sa po chvíli oklepal z neuveriteľného výkonu a hoci mali s Pogačarom obrovský náskok, neváhal mu striedať pri ťahaní tempa.
Slovinec priznal, že si vtedy myslel, že sa bude o víťazstvo šprintovať. Napokon však Seixasa zlomil v poslednom stúpaní na ceste do Liége.
"Vo finále bol proste lepší. Keď znova zaútočil, nemal som dostatok síl. Každopádne, dal som do toho všetko a skončiť druhý pri mojom debute je uspokojivý pocit," vyjadril sa 19-ročný Francúz.
Pre Pogačara to bolo už 112. víťazstvo v kariére, čím sa znovu priblížil aj k zápisom Petra Sagana a Jacquesa Anquetila, ktorí sa tešili 121-krát.
"Možno nejazdím veľa pretekov, ale vzhľadom na očakávania, tlak a vysokú úroveň týchto klasík, som musel byť neustále tou najlepšou verziou seba samého. Preto som veľa a tvrdo trénoval," hovorí Pogačar.
Po pretekoch sa písalo aj o pokute 5000 švajčiarskych frankov, ktorú mal dostať za nesprávne umiestnenie reklamy na drese majstra sveta.
Nič presnejšie k tomu Medzinárodná cyklistická únia (UCI) neuviedla, no v neskoršej aktualizácii správy pokuta zmizla. Opäť bez vysvetlenia.
Ohromený Pogačar
Súťažný program Tadeja Pogačara pokračuje už tento týždeň, keď sa od utorka do nedele pôjdu preteky Okolo Romandie. Slovinský fenomén na nich ešte nikdy neštartoval, čo je jeho hlavná motivácia.
Etapové preteky absolvuje po deviatich mesiacoch. Naposledy sa aj vďaka štyrom etapovým vavrínom tešil z víťazstva na Tour de France 2025.
Ďalšie kroky Seixasa zatiaľ nie sú známe, pričom sa vo veľkom špekuluje o debute na Tour de France. Rozhodnúť sa má v najbližších dňoch.
Na etapových pretekoch ešte proti Pogačarovi a spol. nikdy nebojoval, no aj líder tímu UAE Emirates si uvedomuje potenciál francúzskeho tínedžera.
"Bol som ohromený tým, aký je dobrý. Debut na Liége - Bastogne - Liége zvládol fantasticky a celkovo má za sebou skvelý štart do sezóny.
Obvykle ste v najlepšej fyzickej forme medzi 26. až 29. rokom, takže môžeme od neho očakávať veľa. Ja sa musím snažiť vyhrávať čo najviac, kým príde moment, keď nás Paul všetkých zničí," povedal Pogačar.
Ten stále môže pomýšľať aj na rekord Eddyho Merckxa v počte monumentálnych víťazstiev. Po tejto jari sa náskok Belgičana stenčil z deviatich na šesť.