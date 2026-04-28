Šok na úkor Sabalenkovej. V Madride vypadla po tom, čo nevyužila päť mečbalov

    Aryna Sabalenková. (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. apr 2026 o 23:19
    Bieloruská tenistka Aryna Sabalenková vypadla na antukovom turnaji WTA 1000 v Madride vo štvrťfinále dvojhry.

    Svetová jednotka prekvapujúco nestačila na 30. nasadenú Američanku Hailey Baptisteovú, ktorej podľahla v utorok po trojsetovej dráme 6:2, 2:6 a 6:7 (6).

    Sabalenková nevyužila za stavu 5:4 v desiatom geme tretieho setu päť mečbalov a v tajbrejku nepremenila ďalší za stavu 6:5.

    Baptisteová v závere duel otočila a v semifinále narazí na Rusku Mirru Andrejevovú. Deviatka „pavúka“ zdolala 24. nasadenú Kanaďanku Leylah Fernandezovú 7:6 (1), 6:3.

    WTA Madrid 2026

    Dvojhra - štvrťfinále:

    Mirra Andrejevová (Rus.-9) - Leylah Fernandezová (Kan.-24) 7:6 (1), 6:3

    Hailey Baptisteová (USA-30) - Arina Sobolenková (Biel.-1) 2:6, 6:2, 7:6 (6)

