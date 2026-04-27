Zväz potvrdil očakávané. Calzona oficiálne skončil vo funkcii trénera Slovenska

Taliansky tréner Francesco Calzona už oficiálne nie je trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie.
Informáciu oficiálne potvrdil Slovenský futbalový zväz.
Calzona prevzal mužstvo v lete 2022. Jeho rukopis sa naplno prejavil v kvalifikácii na EURO 2024, kde Slovensko dosiahlo bilanciu 7 výhier, 1 remízy a 2 prehier a zabezpečilo si postup na šampionát.
Vrcholom jeho doterajšieho pôsobenia bol samotný turnaj v Nemecku. Slovensko pod jeho vedením šokovalo víťazstvom nad Belgickom (1:0), následne však prehralo s Ukrajinou a remizovalo s Rumunskom.
V osemfinále bolo mimoriadne blízko k senzácii proti Anglicku, no inkasovaný gól v závere a prehra po predĺžení znamenali koniec.
"Slovenský futbalový zväz a Francesco Calzona sa na dnešnom stretnutí nedohodli na podmienkach ďalšej spolupráce. SFZ mu ponúkol zmluvu na dvojročný cyklus, ktorý odmietol. Jeho predstava bola na dlhšie obdobie," vyhlásil hovorca SFZ Juraj Čurný.
"Rokovania o ďalšej spolupráci boli ukončené," dodal Čurný.
O výbere nového trénera rozhodne špeciálna komisia v zložení: viceprezident SFZ pre štátnu reprezentáciu Karol Belaník, viceprezident SFZ pre profesionálny futbal Ivan Kozák, člen výkonného výboru za trénerov Ján Kocian a technický riaditeľ SFZ Oto Brunegraf.
Koniec trénera národného tímu bol rozpačitý. Bez mediálneho výstupu.
Krátko po stretnutí odišiel tréner Calzona a na chodbe sa stretol s novinármi. Jeho výstup však neprišiel. Reagoval iba hovorca SFZ.
Posledný tréner národného tímu SR poberal mzdu vo výške 70-tisíc eur mesačne. Na otázku, či má SFZ voči Calzonovi nejaké podlžnosti, Čurný reagoval:
„Pokiaľ ja viem, všetky záväzky do februára sú uhradené a tie marcové budú uhradené v najbližšom období,“ dodal Čurný.
Po stroskotaní rokovaní s Francescom Calzonom pokračuje Slovenský futbalový zväz v hľadaní nového reprezentačného trénera.
Úlohou je nájsť reprezentačného trénera
Podľa hovorcu Čurného má výberová komisia pripravené ďalšie alternatívy, no konkrétne mená zatiaľ zverejňovať nebude. „Jej úlohou je nájsť reprezentačného trénera a tomu je podriadené všetko,“ zdôraznil.
Čurný zároveň odmietol, že by sa zväz dostal do kritickej časovej tiesne pred júnovým asociačným termínom. Pripomenul, že podobné situácie riešili aj iné krajiny a existujú štandardné postupy vrátane dočasného poverenia trénera.
„Bolo by dobré mať trénera už v júni, aby začal svoju robotu, lebo na jeseň nás čaká veľmi náročná Liga národov,“ uviedol.
Jednou z možností by podľa neho mohol byť aj kouč reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš, hoci priamo jeho meno nepotvrdil.
„Keď reprezentácia nemá trénera, jednou z možností je angažovanie trénera ad interim. V tomto prípade má SFZ trénera dvadsaťjednotky, ktorý v júni nemá žiadny termín,“ vysvetlil.
Nesúlad nastal pri dĺžke zmluvného vzťahu
K dôvodom neúspešných rokovaní s Calzonom sa Čurný vyjadril opatrne, keďže pri nich osobne nebol. Podľa informácií od členov komisie však zohrala rozhodujúcu úlohu dĺžka zmluvy. „Zásadný nesúlad nastal pri dĺžke zmluvného vzťahu,“ povedal. Finančné otázky podľa jeho slov neboli hlavným problémom.
Zároveň potvrdil, že návrat talianskeho kouča už nie je aktuálny. „Dnešným dňom boli rokovania s Francescom Calzonom ukončené,“ vyhlásil.
Komisia má podľa neho pripravený okruh kandidátov a bude postupovať podľa plánu, ktorý si nastavila ešte pred záverečnými rokovaniami s doterajším trénerom.
Na otázky o možnom nástupcovi v podobe Mareka Hamšíka reagoval zdržanlivo. „To je špekulácia, k tomu sa nebudem vyjadrovať,“ dodal Čurný.
Slovenskú reprezentáciu čakajú po skončení klubových sezón dva prípravné zápasy. Najskôr 1. júna v Dunajskej Strede privíta Maltu, 5. júna si v Košiciach zmeria sily s Čiernou Horou.
Od septembra do novembra ju v 3. skupine C-divízie Ligy národov čakajú konfrontácie s Moldavskom, Faerskými ostrovmi a Kazachstanom.