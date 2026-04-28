Calzona poslal extra odkaz dvom Slovákom: Všetko sa začalo jedným telefonátom

Francesco Calzona sa so Slovenskom rozlúčil deň po svojom oficiálnom konci emotívnym odkazom na Instagrame.
Ešte v pondelok bol osobne na Slovensku, po rokovaniach so zväzom však pred médiá nepredstúpil a odišiel bez vyjadrenia. V utorok už z Talianska zverejnil rozsiahle posolstvo plné poďakovaní.
„Grazie Slovacchia. Spoločne sme dosiahli mimoriadne dôležité športové méty a napísali krásne stránky neuveriteľného príbehu,“ odkázal bývalý reprezentačný tréner v úvode.
Veľké slová adresoval vedeniu Slovenského futbalového zväzu aj prezidentovi Jánovi Kováčikovi. „Ako človek budem navždy vďačný Slovenskému futbalovému zväzu a prezidentovi Jánovi Kováčikovi.
Za to, že mi dali dôveru a vždy ju obnovovali. Skutkami až do posledného dňa ukazovali vôľu pokračovať v ceste, ktorá nám priniesla veľa radosti, no ja som cítil, že sa mala uzavrieť. Podaním ruky. Tak, ako sa všetko začalo.“
Calzona zároveň zdôraznil, že najviac hrdý je na futbal, aký Slovensko pod jeho vedením hralo.
„Ako tréner budem navždy hrdý na futbal, ktorý sme predvádzali. Proti každému súperovi sme sa nikdy nezradili a vždy sme sa snažili vyhrať. To bolo to, čo som chcel – a to, že sa nám to podarilo, je pre mňa najväčší výsledok.“
Osobitné poďakovanie smerovalo hráčom. „Ďakujem mojim chlapcom – lídrom aj mladším hráčom. Bol to dokonalý mix, v ktorom každý jednotlivec prispel k vytvoreniu výnimočnej skupiny a vždy odovzdal maximum.
Ľudské kvality ešte skôr než tie futbalové. Na každom tréningu, v každom zápase. Všetci spolu za jediným cieľom – dobrom reprezentácie.“
Spomenul aj svoj realizačný tím a zvlášť Mareka Hamšíka, ktorý zohral významnú úlohu pri jeho príchode k reprezentácii. „
Osobitná zmienka, samozrejme, patrí Marekovi. Všetko sa začalo jedným jeho telefonátom a na to nikdy nezabudnem. Bude robiť rozdiel aj naďalej, pretože veľký hráč zostáva veľkým hráčom navždy.“
Calzona nezabudol ani na ľudí v zákulisí – lekárov, kustódov, zamestnancov zväzu či pracovníkov marketingu a komunikácie, ktorí mu podľa jeho slov vždy dávali pocit podpory a dôležitosti.
Najsilnejšie slová však adresoval fanúšikom a celej krajine. „Najväčšie poďakovanie patrí slovenskému národu. Stačilo málo času, aby sme si porozumeli.
Ďakujem. Za to, že ste ma sprevádzali a podporovali pri spoznávaní vašej krajiny, až som sa do nej zamiloval. Ďakujem za to, že ste ma naučili vašej hrdosti.“
V závere odkazu pridal osobné posolstvo: „Ďakujem vám všetkým, že ste zo mňa urobili lepšieho človeka a lepšieho profesionála.“