Skóruje čímkoľvek, aj lakťom. Strelec: Prešiel som si ťažkým obdobím, no som späť vo forme

„Udržal si vysoký štandard, ktorý si v posledných týždňoch stanovil, a pridal ďalší gól," chválil Dávida Strelca web The Northern Echo.
Udelil mu známku 8/10 za výkon, pri ktorom strelil svoj siedmy tohtosezónny gól.
V dueli 45. kola anglickej Championship sa podieľal presným zásahom a asistenciou na výhre jeho Middlesbrough nad Watfordom 5:1.
„Som naozaj šťastný. Tím hral dobre, strelili sme päť gólov a zaslúžene sme vyhrali," zhodnotil stretnutie Strelec pre BBC Sport a dodal:
„Za seba poviem, že je dobrý pocit opäť skórovať. Prešiel som si ťažkým obdobím, počas ktorého ma sužovali zranenia, ale teraz sa cítim dobre a som v Boro spokojný."
Strelec: Som späť vo forme
V tejto sezóne vynechal pre zranenia dovedna deväť zápasov v druhej najvyššej anglickej súťaži.
„Zo začiatku to bolo náročné. Mal som problémy, vynechal som niekoľko zápasov. Ale trénerský tím a spoluhráči mi veľmi pomohli. Teraz som späť vo forme, kvalitne trénujem a chcem čo najviac pomáhať tímu," priznal slovenský útočník.
Podľa prestížneho BBC Sport bol štvrtý najlepšie hodnotený hráč duelu so známkou 7,4/10.
Portál Teesside Live však udelil Strelcovi za výkon proti Watfordu známku len 6/10.
„Dal gól za trochu šťastných okolností," napísal.
„Vo všeobecnosti nebol taký zapojený do hry, ako by si prial. Chýbala mu rýchlosť a priebojnosť, aby sa dostal k bránke, keď sa mu naskytla príležitosť pri protiútoku," ozrejmil.
Sportnet sa pozrel bližšie na to, či bol presný zásah Strelca skutočne len "šťastnou okolnosťou".
Pripravený signál
Gólová akcia Middlesbrough sa začala pri postupnom útoku. Dávid Strelec sa najskôr snažil o nábeh za obranu súpera, no Aidan Morris (18) sa rozhodol loptu poslať na kraj.
Od tej chvíle to vyzeralo ako nacvičený signál.
Keď sa dostal k prihrávke na pravom krídle Morgan Whittaker (11), Strelec sa pohybom posunul doprostred ihriska.
Tým uvoľnil Whittakerovi priestor v šestnástke. Ten najskôr poslal krátky pas na Calluma Brittaina (2), ktorý vďaka svojmu postaveniu prinútil ľavého wing-backa Watfordu, aby vystúpil zo svojej pozície, čím otvoril priestor pre Whittakera.
Brittain následne posunul loptu na Alexa Gilberta (14), ktorý ju prvým dotykom nasmeroval do šestnástky Watfordu na nabiehajúceho Whittakera.
Strelec sa snažil odpútať, respektíve udržať, svojho obrancu za chrbtom.
To sa mu podarilo a skvelým pohybom bez lopty sa dostal ku gólovému zakončeniu.
Gól strelí čímkoľvek, aj lakťom
Od momentu, keď mal loptu pri outovej čiare Morgan Whittaker, sa s ňou hráči Boro dokázali dostať do súperovej šestnástky pomocou piatich dotykov za necelých päť sekúnd.
Lopta sa pri zakončení ešte odrazila od Strelcovej hlavy, pričom viaceré špecializované portály to uvádzajú ako gólové zakončenie hlavou.
Slovák v drese Middlesbrough ukazuje, že dokáže skórovať akokoľvek. Dvakrát sa presadil hlavou, dvakrát pravou, dvakrát ľavou nohou a raz dokonca aj lakťom, a to v 36. kole proti QPR.
Pre Strelca to bol druhý gól z posledných troch stretnutí. Slovenský útočník sa stal jednotkou na hrote útoku Middlesbrough. Išlo o jeho siedmy zápas v rade v základnej zostave britského tímu.
V závere stretnutia, po ďalšej kombinácii na jeden dotyk, sa Strelec dostal k lopte počas prechodovej fázy pri stredovom kruhu na súperovej polovici.
Pravou nohou si ju spracoval, obrátil sa smerom k súperovej bráne a ľavou nohou vysunul vpred Tommyho Conwaya, ktorý skóroval na konečných 5:1.
Trénera ohromil fenomenálnym výkonom
Strelcov prínos pochválil po minulotýždňovom zápase s Ipswich Town aj kouč Middlesbrough Kim Hellberg:
„Prišiel približne po štyroch kolách od začiatku ročníka. Počas sezóny sa viackrát zranil, takže to nemal jednoduché. Jeho výkony sú ale kvalitné.
Všímam si jeho prácu aj na tréningoch. Ako útočník vyniká v mnohých veciach. Som za neho rád. Myslím si, že v tom bude pokračovať a bude pre nás veľkým hráčom a dôležitou súčasťou v posledných zápasoch.“
Hellberg je presvedčený, že sme ešte stále nevideli najlepšiu verziu Dávida Strelca. Tá môže prísť čoskoro, keďže problémy s adaptáciou a kondíciou má za sebou.
„Proti Ipswich Town podal fenomenálny výkon. V tom, ako prepájal hru a behal za obranu. Vedel si nájsť správne miesto na skórovanie. Ohromil ma," chválil ho tréner.
Iný slovanista presedel zápas na lavičke
Do stretnutia nezasiahol iný bývalý hráč Slovana Giorgi Čakvetadze, ktorý presedel duel na lavičke Watfordu. Išlo o prvý zápas od 10. januára, ktorý vynechal.
Čakvetadze patrí v tejto sezóne Championship k najlepším hráčom v zrýchleniach (1,16 v priemere na 90 minút, 2. v lige), progresívnych posunoch s loptou (4,55 v priemere na 90 minút, 3. v lige) či kľúčových prihrávkach (0,8 v priemere na 90 minút, 8. v lige). Má navyše famóznu 72-percentnú úspešnosť driblingov (2. najlepšie číslo na jeho pozícii).
Middlesbrough má stále šancu na priamy postup do Premier League. Ak však Ipswich Town v utorkovej dohrávke 40. kola vyhrá nad Southamptonom, bude isté, že tím Dávida Strelca sa predstaví "len" v play off.
„Bojujeme až do konca. Dnes to boli dôležité tri body. Teraz sa musíme sústrediť na posledný zápas a uvidíme, čo sa stane," zakončil Strelec pre BBC Sport.