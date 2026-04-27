Vírus aj vážne zranenie stopli hviezdy Gira. Prioritou je uzdravenie, zdôraznil Španiel

Španiel Mikel Landa a Portugalec Joao Almeida sa nepredstavia na blížiacich sa cyklistických pretekoch Giro d´Italia.
Oboch vyradili zdravotné problémy. Giro odštartuje 8. mája v Bulharsku a vyvrcholí koncom mája v Ríme.
Almeidu z profesionálneho tímu UAE Team Emirates - XRG stále trápia následky vírusového ochorenia.
V minulosti na Gire opakovane útočil na pódiové umiestnenia a v roku 2023 bol celkovo tretí, no jeho hlavným cieľom pre sezónu 2026 pravdepodobne zostane podpora Tadeja Pogačara na Tour de France a následná príprava na domácu Vueltu.
„Giro mám v srdci, ale potrebujem si oddýchnuť a zistiť, čo so mnou je,“ uviedol Almeida pre portugalské médiá.
Tridsaťšesťročný Landa zo stajne Soudal Quick-Step sa zotavuje po fraktúre panvy. Zranenie utrpel v apríli na pretekoch Okolo Baskicka po zrážke so sprievodným vozidlom.
Landa skončil na Gire na tretej pozícii v celkovej klasifikácii v rokoch 2015 a 2022. Získal aj dres pre najlepšieho vrchára v roku 2017.
„Je škoda vynechať Giro d’Italia, najmä preto, že som bol po minulom roku motivovaný vrátiť sa. Prioritou však teraz je opäť sa uzdraviť a obnoviť svoju kondíciu. Potom sa budem tešiť na nové výzvy,“ vysvetlil Landa.