Vírus aj vážne zranenie stopli hviezdy Gira. Prioritou je uzdravenie, zdôraznil Španiel

    Joao Almeida. (Autor: X/La Vuelta)
    TASR|27. apr 2026 o 19:37
    Španiel Mikel Landa a Portugalec Joao Almeida sa nepredstavia na blížiacich sa cyklistických pretekoch Giro d´Italia.

    Oboch vyradili zdravotné problémy. Giro odštartuje 8. mája v Bulharsku a vyvrcholí koncom mája v Ríme.

    Almeidu z profesionálneho tímu UAE Team Emirates - XRG stále trápia následky vírusového ochorenia.

    V minulosti na Gire opakovane útočil na pódiové umiestnenia a v roku 2023 bol celkovo tretí, no jeho hlavným cieľom pre sezónu 2026 pravdepodobne zostane podpora Tadeja Pogačara na Tour de France a následná príprava na domácu Vueltu.

    „Giro mám v srdci, ale potrebujem si oddýchnuť a zistiť, čo so mnou je,“ uviedol Almeida pre portugalské médiá.

    Tridsaťšesťročný Landa zo stajne Soudal Quick-Step sa zotavuje po fraktúre panvy. Zranenie utrpel v apríli na pretekoch Okolo Baskicka po zrážke so sprievodným vozidlom.

    Landa skončil na Gire na tretej pozícii v celkovej klasifikácii v rokoch 2015 a 2022. Získal aj dres pre najlepšieho vrchára v roku 2017.

    „Je škoda vynechať Giro d’Italia, najmä preto, že som bol po minulom roku motivovaný vrátiť sa. Prioritou však teraz je opäť sa uzdraviť a obnoviť svoju kondíciu. Potom sa budem tešiť na nové výzvy,“ vysvetlil Landa.

