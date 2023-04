Craig Ramsay: Vraveli mi, aby som na Slovensko nechodil, ale ja som sa vrátil

Už mal za sebou bohatú hráčsku i trénerskú kariéru a užíval si dôchodok na slnečnej Floride, keď mu v lete 2017 zatelefonoval Miroslav Šatan s ponukou koučovať slovenskú hokejovú reprezentáciu. Priznal, že to bol pre neho šok.

Opäť ste na Slovensku, v plnom nasadení a kolotoči prípravy pred majstrovstvami sveta. Je to pre vás stále rovnaká rutina alebo znova a znova máte zimomriavky a cítite vzrušenie z toho, čo na vás čaká – šampionát v Rige?

Takže som nadšený zakaždým, keď vyjdem na ľad a nezáleží na tom, či je to tréning alebo zápas. Vždy je to vzrušujúce.

Je to zachytené na kamere?

Našťastie nie je ... Pri nástupe na ľad mám takú rutinu, vždy, keď vykorčuľujem si zoberiem puk a vystrelím na mantinel, nech viem, ako sa odrazí.

Zvykneme takto mať viacero cvičení, kde trénujeme odrazy puky od mantinelu či plexiskla. Každý štadión je iný, každý mantinel je iný. Vždy ich preto zvyknem odskúšať.

Toto je váš šiesty rok v pozícii trénera Slovenska. Vráťme sa v čase, leto 2017. Napadlo vám vtedy, keď ste podpisovali zmluvu, hoc i len jedným percentom, že dnes budete stále trénerom Slovenska?

V žiadnom prípade. Keď som sa prvýkrát rozprával s Mirom (Šatanom) diskutovali sme sa o výpomoci, nastavení zmeny pre slovenský hokej, aby ľudia mali o hokej opäť záujem, aby sme začlenili mladých hráčov do tímu. Súhlasil som, ale na rok, možno dva. Nikdy by mi nenapadlo, že tu budem šesť rokov.

Progres bol však zrejmý, sledoval som zlepšovanie a rast hráčov. No a to, ako hráme dnes. Vieme konkurovať najlepším tímom sveta. Áno, mali sme na tejto ceste aj zlé momenty. Zlyhania, najmä v záveroch zápasov.

Keď sa obzriem za domácim šampionátom v Košiciach, dva duely sme prehrali v závere. S Kanadou 2,8 sekundy pred koncom, s Nemeckom 28 sekúnd...

Je to niečo, na čo nechcete myslieť, ale vynorí sa to... Takisto štvrťfinálový zápas proti Fínsku na poslednom šampionáte. Mali sme ten zápas vyhrať. Aj preto si to celé chcem opäť zopakovať.

