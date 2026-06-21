Nedvěd stojí za trénerom Česka, ale priznáva: Výkony zostali pre mňa za očakávaniami

Generálny manažér futbalových reprezentácií Pavel Nedvěd pripustil, že výkony českého tímu na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v Amerike sú zatiaľ za jeho očakávaniami.
Bývalý stredopoliar sa však na tlačovej konferencii zastal trénera Miroslava Koubka, ktorý čelí kritike za hodnotenie zápasu s Juhoafrickou republikou.
Nedvěd trénerovi verí a je presvedčený, že nájde správnu taktiku na záverečný duel skupiny s Mexikom.
Uvedomuje si, že mužstvo bude potrebovať na víťazstvo a postup do vyraďovacej fázy podať oveľa lepší výkon než doteraz.
Český tím v dvoch zápasoch v skupine získal len bod – na úvod prehral 1:2 s Kóreou a následne remizoval 1:1 s Juhoafričanmi.
Kritika bola nekompromisná, prijímame ju
„Sledujem noviny, názory. Kritika bola nekompromisná, prijímame ju. Myslím si, že bola aj zaslúžená. Ale myslím si, že ma zatiaľ na turnaji prekvapilo len málo vecí.
Počítal som s týmto priebehom, pretože si myslím, že viete, akým spôsobom sme sa na majstrovstvá sveta prebojovali.
Baráž pre nás bola kľúčová,“ povedal na základni tímu pri Dallase Nedvěd na tlačovej konferencii, ktorú zverejnila ČT sport.
Výkony zostali pre mňa za očakávaniami
„Priebeh je taký, aký je. Trochu som s tým počítal, ťažkosti sme predpokladali. Nemáme žiadne alibi, pripravili sme sa na to svedomito.
Ale myslím si, že zatiaľ tie výkony zostali pre mňa za očakávaniami. Na druhej strane som si želal, aby sme v poslednom zápase mali šancu o niečo hrať.
Napríklad Turci sa dostali do situácie, že po dvoch zápasoch už o nič nehrajú. My sme si zachovali šancu hrať o postup na jednom z najkrajších štadiónov proti fantastickému tímu.
Želal by som si, aby sme po prehre a remíze urobili fanúšikom trochu väčšiu radosť,“ doplnil Nedvěd.
Reprezentanti proti Juhoafričanom po rýchlom góle veľa bránili, držali loptu len 38 percent času, Koubek však hodnotil výkon pomerne pozitívne.
Nemám rád pozápasové rozhovory trénerov
„Trénerovo vyhlásenie malo veľký ohlas. Ja nemám veľmi rád pozápasové rozhovory trénerov, pretože v nich hrajú rolu emócie.
Vlastne ani nemáš úplne ujasnený pohľad na celý zápas. Nechcem trénera nejako ospravedlňovať, ale chcem vysvetliť to, čo mám od neho. Sadli sme si spolu.
On myslel pozitívne fázy zápasu, ktoré sa tam vyskytli. Napríklad prvých 15 minút, prvé minúty druhého polčasu, možno dokonca aj počet šancí,“ poznamenal Nedvěd.
„Myslím si, že z mojej strany sa to celkovo až tak pozitívne hodnotiť nedá. Viedli sme, keby sme zápas vyhrali, mohli sme byť bližšie k postupu, je to pre nás veľká škoda. To si hovoríme už druhýkrát.
Dvakrát na turnaji sme boli vo vedení, ale nedokázali sme to dotiahnuť. Na svetovom šampionáte sa chyby neodpúšťajú,“ uviedol 53-ročný bývalý reprezentačný kapitán, ktorý je v súčasnej funkcii rok.
Z mužstva stále cíti dobrého tímového ducha. „Poviem jeden príklad. Máme zraneného hráča Jurasa (Davida Juráska), ktorý už bohužiaľ hrať nebude, a aj tak zostane s tímom.
Ten tím v sebe má oheň. Samozrejme, čo sa týka niektorých individuálnych výkonov, zatiaľ sme za očakávaniami.
Zatiaľ nechcem byť konkrétny a kritický, myslím si, že v tomto momente by to nebolo správne. Každopádne všetci majú trénerovu dôveru a sú pripravení odovzdať maximum,“ povedal Nedvěd.
Nemyslí si, že je tím v náročných podmienkach šampionátu pretrénovaný, ako po zápase možno naznačoval kapitán Ladislav Krejčí.
Mali sme nejakú víziu, konzultácie s doktormi
„Hovorili sme s ním, čo tým vlastne myslel. Tie isté otázky si možno kladieme aj my, aby sme našli správnu cestu, ako to dotiahnuť do konca.
Mali sme nejakú víziu, konzultácie s doktormi, atletickými trénermi. Proste sme nechceli zanedbať vôbec nič,“ povedal Nedvěd.
Tím k zápasom lieta, navyše sa vyrovnáva aj so zmenami nadmorskej výšky. „Samozrejme program bol pre nás veľmi náročný. Viem si predstaviť, aké to bolo pre hráčov.
Cestovanie, mediálne aktivity, fotenia. Na druhej strane na turnajoch je to bežné. Tréner aj hráči sú na takomto turnaji prvýkrát, stretávajú sa s tým prvýkrát v živote. Myslím si, že na ďalšom turnaji budeme lepší,“ uviedol Nedvěd.
Jediné dáta, v ktorých zaostávame, sú šprintérske
Mužstvo podľa neho nie je prehnane unavené. „Ten pocit môžete mať, keď sa na to pozeráte zvonku.
Keď vidím hráčov v polčase, po zápase, únava tam je, ale nie je to nič, čo by mi robilo starosti. Keď sa pozriete na dáta, nabehali sme o šesť kilometrov viac ako Juhoafričania.
Jediné dáta, v ktorých zaostávame, sú šprintérske. V tom zaostávame. Klimatické podmienky sú tu naozaj náročné, naši chlapci aj všetky tímy idú na doraz. A to ešte nevieme, čo nás čaká v Mexiku,“ dodal Nedvěd.
Zápas s domácim tímom, ktorý už má istý postup do vyraďovacej fázy, sa odohrá v mexickej metropole vo výške približne 2200 metrov.
Budeme musieť mať najlepší deň
„Kľúčová bude maximálna momentálna forma. Nebojím sa toho, že tréner neprečíta Mexičanov, neurobí taktiku, ktorá nám bude sedieť. Určite trafí aj zostavu.
Budeme musieť mať najlepší deň, pretože Mexičania sú veľmi vyspelý tím so skúseným trénerom.
Kým žijeme, hrá sa do poslednej sekundy. Samozrejme budeme musieť predviesť oveľa lepší výkon, než sme ukázali v prvých dvoch zápasoch,“ dodal Nedvěd.