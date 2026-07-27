Taliansko má nových favoritov na trénera. Koniec nádejí pre Pirla: Už nie som kandidátom

Andrea Pirlo.
Andrea Pirlo. (Autor: TASR/AP)
ČTK|27. júl 2026 o 11:32
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Pirlovi skomplikovali situáciu obchodné väzby na ruskú stávkovú spoločnosť Fonbet.

Andrea Pirlo sa nestane novým trénerom talianskej futbalovej reprezentácie. Štyridsaťsedemročný kouč dubajského klubu United FC, ktorý bol považovaný za hlavného favorita na prevzatie národného tímu po Gennarovi Gattusovi, v pondelok na Instagrame uviedol, že zväz rokovania ukončil.

Pirlovi skomplikovali situáciu obchodné väzby na ruskú stávkovú spoločnosť Fonbet.

„Včera v noci som sa dozvedel, že už nie som kandidátom na post hlavného trénera talianskej reprezentácie,“ napísal majster sveta z roku 2006.

„Profesionálna spolupráca (s Fonbetom), ktorá bola predmetom nedávnej kontroverzie, vznikla v rámci mojej činnosti v Spojených arabských emirátoch a má výlučne komerčný a športový charakter,“ uviedol Pirlo.

Kritiku však vyvolala aj jeho májová účasť na „Dni futbalu“ v Moskve.

Za kandidátov na post trénera teraz médiá považujú Roberta Manciniho a Antonia Conteho.

Gattuso skončil po neúspechu v baráži o postup na majstrovstvá sveta. Štvornásobní majstri sveta chýbali na záverečnom turnaji už tretíkrát po sebe. Ponuku už odmietli Pep Guardiola a Carlo Ancelotti.

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