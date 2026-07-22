Brankár Kapverd predčil aj držiteľa Zlatej rukavice. Haaland ovládol hlasovanie útočníkov

Brankár Kapverd Vozinha nadchol fanúšikov svojimi výkonmi na majstrovstvách sveta vo futbale natoľko, že ho v ankete organizovanej Medzinárodnou futbalovou federáciou (FIFA) zvolili do ideálnej jedenástky šampionátu.
Štyridsaťročný brankár výrazne prispel k postupu nováčika turnaja zo skupiny, v ktorej Kapverdy okrem iného uhrali bezgólovú remízu s neskoršími majstrami sveta zo Španielska.
V úvodnom kole vyraďovacej fázy vypadli s napokon neúspešnými obhajcami titulu z Argentíny až po predĺžení.
Vozinha ovládol hlasovanie v kategórii brankárov, keď získal 39,6 percenta hlasov fanúšikov.
Predstihol aj brankára španielskych majstrov sveta Unaia Simóna, ktorý podľa FIFA získal Zlatú rukavicu pre najlepšieho brankára šampionátu.
Medzi útočníkmi dominoval Erling Haaland, ktorý takisto významnou mierou prispel k nečakane úspešnému ťaženiu Nórska turnajom až do jeho premiérovej účasti vo štvrťfinále.
Kanonier Manchestru City získal medzi útočníkmi 27,5 percenta hlasov.
Ideálna jedenástka MS podľa fanúšikov:
Brankár: Vozinha (Kapverdy)
Obrancovia: Porro, Cucurella (obaja Španielsko), Lisandro Martínez (Argentína), Upamecano (Francúzsko)
Stredopoliari: Rodri (Španielsko), Olise (Francúzsko), Bellingham (Anglicko)
Útočníci: Messi (Argentína), Haaland (Nórsko), Mbappé (Francúzsko)