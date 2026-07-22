Po konflikte vo finále MS Gavi vyhlásil: Nemyslím si, že by mal dostať dištanc

Španielsky futbalista Gavi si neželá, aby Argentínčan Leandro Paredes dostal dištanc za účasť v konflikte po skončení nedeľného finále MS. Španielsko v ňom zvíťazilo nad Argentínou 1:0 a získalo titul.
Paredes, jeho spoluhráč Nahuel Molina a asistent argentínskeho trénera Roberto Ayala sa zapojili do šarvátky niekoľko sekúnd po záverečnom hvizde na štadióne v East Rutherforde.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) potvrdila, že Paredes nedostal na ihrisku červenú kartu.
Jej disciplinárna komisia však poverila prokurátora vyšetrovaním možného porušenia disciplinárneho poriadku.
„Nemyslím si, že by mal Paredes dostať dištanc. Chápem, že to nie je dobrý obraz pre deti, ale myslím si, že aj toto patrí k futbalu, ktorý je trochu fyzickejší a agresívnejší. Najlogickejšie by bolo vylúčiť ho počas zápasu a tým by sa to skončilo.
V konečnom dôsledku si myslím, že to všetko patrí k futbalu a musí to tak byť,“ povedal Gavi pre reláciu El Partidazo de COPE.
Paredes chytil Erica Garciu pod krkom a následne zhodil Gaviho na trávnik. Molina podľa záberov udrel kapitána Španielska Rodriho a Ayala zasiahol päsťou do tváre Daniho Olma.
Argentína dohrávala finále bez vylúčeného Enza Fernandeza, ktorý dostal v nadstavenom čase druhého polčasu druhú žltú kartu za nebezpečný zákrok na Paua Cubarsiho. Informovala o tom agentúra DPA.