Šek pre majstrov sveta trhá rekordy. FIFA odovzdala tímom astronomické odmeny

Víťazi futbalových majstrovstiev sveta Španieli zdvihli nad hlavy trofej, dostali zaslúžené zlaté medaily, ale aj novinku inšpirovanú z USA - prstene pre svetových šampiónov.
Okrem toho sa samozrejme môže "La Furia Roja" radovať aj z astronomickej odmeny za to, že turnajom prešla bez prehry, inkasovala iba jediný gól a zmietala každého súpera.
Z ôsmich zápasov v riadnom hracom čase remizovala iba dvakrát - v úvodnom zápase na MS proti Kapverdám a v poslednom vo finále proti Argentíne. Oba duely sa skončili bez gólov.
Španielsko za triumf na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zarobilo 51 miliónov dolárov, čo je v prepočte necelých 45 miliónov eur. Argentína si za druhé miesto pripísala na konto 34 miliónov dolárov, čo je necelých 30 miliónov eur.
Celkovo si Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) pripravila pre 48 zúčastnených národov odmeny vo výške až 871 miliónov dolárov, teda v prepočte približne 764 miliónov eur.
Táto suma zahŕňa aj viac ako 100 miliónov dolárov (87 680 000 eur), ktoré FIFA prihodila v apríli po tom, čo niektoré federácie z Európy lobovali za pomoc na pokrytie nákladov na turnaji, ktorý sa konal troch krajinách a vyžiadal si rozsiahle cestovné a ubytovacie náklady.
FIFA vyplácala peniaze v dvoch kategóriách - bonusy vo forme víťazstiev na základe toho, ako ďaleko sa tím dostal v turnaji a platby na pokrytie nákladov na tréning aj prípravu.
Všetkých 48 tímov dostalo za účasť na MS minimálne 12,5 milióna dolárov (cca 10 960 000 eur), vrátane 10 miliónov dolárov (8 768 000 eur) za úspešnú kvalifikáciu a účasť v základnej skupine.
Každý výber dostal aj 2,5 milióna dolárov (2 192 000 eur) na tréning a výdavky pred turnajom. Tietu čiastky boli dohodnuté ešte počas MS 2022, aby sa predišlo napätiu pred tohtoročným "mundialom", keď hráči tvrdili, že im národná federácia nevyplatila bonusy.
V porovnaní s predošlými MS zarobilo Španielsko o 9 miliónov dolárov viac ako Argentína pred štyrmi rokmi. Vtedy bola celková suma pre 32 účastníkov 440 miliónov dolárov (približne 385 818 400 eur).
Okrem vyplácaných súm a podľa predpisov je FIFA povinná preplatiť letenky v biznis triede pre každú federáciu na cestu na turnaj, plus stravovanie a ubytovanie pre 50-člennú delegáciu, ktorá zahŕňa aj hráčov.
Platby za hotel sa začínajú päť nocí pred prvým zápasom tímu a končia sa jednu noc po vypadnutí. Jednotlivé federácie si samé hradia výdaje ako poistenie za zranenia, nehody, choroby či ubytovanie ďalších členov delegácie. Je na každej asociácii, ako naloží s peniazmi.
Čo sa týka víťaznej trofeje, originál sa neudeľuje natrvalo. Namiesto toho Španieli dostanú pozlátenú repliku, ktorú si môžu ponechať.
Ďalšie odmeny za umiestnenie na MS 2026
- 3. miesto (Anglicko): 30 miliónov dolárov (26 305 800 eur)
- 4. miesto (Francúzsko): 28 miliónov dolárov (24 552 080 eur)
- 5. - 8. miesto: po 20 miliónov dolárov (17 537 200 eur)
- 9. - 16. miesto: po 16 miliónov dolárov (14 029 760 eur)
- 17. až 32. miesto: po 12 miliónov dolárov (10 522 320 eur)
- 33. až 48. miesto: po 10 miliónov dolárov (8 768 000 eur)