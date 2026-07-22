Ukazuje fantastické veci, žasol expert. Spartak potiahli tínedžer a dlhoročné eso

„Mužstvo má kvalitu a potenciál. Cieľ v Európe je dostať sa čo najďalej," vravel na predsezónnej tlačovej konferencii športový riaditeľ Spartaka Trnava Martin Škrtel.
O týždeň neskôr sa jeho tím predstavil v prvom súťažnom zápase sezóny. V druhom predkole Konferenčnej ligy čelil bulharskému vicemajstrovi z vlaňajšieho ročníka CSKA 1948 Sofia (0:0).
Duel, na ktorý sa zverenci trénera Antonia Muňoza naladili fantastickou výhrou v príprave nad tureckým Besiktasom (3:2).
„Toto víťazstvo sa ráta. Je to turecký veľkoklub. Povzbudilo to celý tím," tvrdil trnavský kapitán Erik Sabo.
VIDEO: Tréner Spartaka A. Muňoz hodnotí zápas s CSKA 1948 Sofia
Práve on bol zrejme najlepším hráčom v nerozhodnom dueli so Sofiou. „Suverénne najlepší hráč na ihrisku.
Prekoná ho iba ten, kto dá gól," povedal v závere zápasu v televíznom prenose futbalový expert STVR Peter Ďuriš.
Do odvety všetko otvorené
Gól síce neprišiel, ale Spartak nesklamal. „Budeme sa snažiť hrať náš futbal. Kombinačne, držať loptu," vravel pred duelom Sabo, pričom práve o to sa Trnava snažila.
Bola ofenzívne aktívna, čo podčiarkuje pomer streleckých pokusov 14-11.
„Odviedli sme dobrú prácu, chceli sme vyhrať. Vytvorili sme si dobré príležitosti, trafili sme žrď.
Do odvety zostáva všetko otvorené," zhodnotil stretnutie pre STVR tréner Spartaka Antonio Muňoz.
Na svoj prvý strelecký pokus na bránu súpera Trnavčania čakali až do 90. minúty. Dovtedy poslali sedem striel mimo priestoru brány, z toho jednu do žrde a päť bolo zblokovaných.
Talent ukázal fantastické veci
Prvý presný pokus medzi tri žrde bulharskej brány vymyslel po krásnej individuálnej akcii len osemnásťročný Dávid Bukovský, ktorý vyzvŕtal s loptou na kopačke obrancu Sofie.
„Kvalita vs sebavedomie. Ukazuje fantastické veci," chválil ho v televíznom prenose expert Peter Ďuriš. „Hrá plný hladu, dravosti a sebavedomia," doplnil komentátor STVR Ľuboš Hlavena.
„Buko odviedol po príchode na trávnik fantastickú prácu," pochválil ho aj tréner Muňoz. Po jeho striedaní bola trnavská ofenzíva aktívnejšia.
Slovenský reprezentant do 19 rokov, ktorý je súčasťou Trnavy od svojich deviatich rokov, nastúpil do tretieho súťažného stretnutia v trnavskom drese.
Zmluvu so Spartakom má do leta 2027, pričom v tomto ročníku o ňom ešte budeme určite počuť.
Jednu či dve šance mali využiť
Bukovský prišiel na trávnik v 77. minúte, keď z hry odišiel najskúsenejší hráč Spartaka Martin Mikovič.
Vo veku 35 rokov bol z krajných priestorov nebezpečný. Problémy robil súperovi najmä centrovanými loptami.
Postaral sa o vytvorenie najväčšej príležitosti Spartaka. V 61. minúte adresoval center na hlavu Luku Khorkheliho, ktorý zo šiestich metrov spred brány poslal loptu do žrde.
O štyri minúty neskôr tvoril Mikovič ďalšie nebezpečie, no po jeho prihrávke sa na zadnej žrdi nedostal k zakončeniu Philip Azango.
„Taktický zápas, súper mal šance po našich prihrávkach, ale my sme mali jednu či dve šance využiť," zhodnotil pre STVR Mikovič a dodal: „Išlo by sa nám ľahšie do odvety, kde to bude päťdesiat na päťdesiat."
S hráčmi z druhej ligy do Európy
V základnej zostave Trnavy sa predstavila trojica letných posíl. Stopér Melos Bajrami, stredopoliar Roman Begala a útočník Tijmen Wildeboer.
Až traja hráči v základnej zostave Trnavy ešte prednedávnom pravidelne nastupovali v druhej slovenskej lige.
Begala dve sezóny dozadu v drese Petržalky, v rovnakom čase brankár Martin Vantruba s Malženicami, ktorých dres vlani obliekal krídelník Filip Trello.
„Zápas mal grády. Škoda, že sme ho nedotiahli do víťazného konca, ale všetko máme vo svojich rukách. Takticky sme boli perfektne pripravení," zhodnotil tímový výkon Begala.
Najlacnejší káder desaťročia
Trhová hodnota kompletnej súpisky CSKA 1948 Sofia je podľa portálu Transfermarkt zhruba osemnásť miliónov eur. Trnavská má hodnotu len 6,8 eur milióna.
Podľa špecializovaného portálu má Spartak najlacnejšiu súpisku za posledných desať rokov. Naposledy mala cenovku menej než sedem miliónov v sezóne 2016/2017 (5,8 milióna eur).
VIDEO: Hráči Spartaka Mikovič a Sabo hodnotia zápas
Nemá ani jedného miliónového hráča, zatiaľ čo u bulharského vicemajstra by sme ich nespočítali ani na jednej ruke. Za posledné tri sezóny bol klub vo viac ako miliónovom pluse na trhu.
Spartak Trnava nastúpi do odvety 2. predkola Konferenčnej ligy v utorok (28. júla) v bulharskej Sofii o 19.30h.