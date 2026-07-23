Obec z východu sa svojich ambícií nevzdáva. Do kádra získala bývalého futbalistu Prešova

MŠK Tesla Stropkov patrí dlhodobo medzi mužstvá, ktoré v III. lige Východ pravidelne bojujú o popredné priečky tabuľky. Stropkovčania dokonca túto súťaž pred časom vyhrali, no postup do vyššej súťaže im unikol.
Dôvodom bolo, že v tom období pôsobili ako farma Tatrana Prešov, ktorý napokon nesplnil cieľ postúpiť z druhej ligy. V uplynulom ročníku obsadili Stropkovčania 3. miesto.
FK Slovan Kendice patrí medzi rovnako ambiciózne kluby, hoci pôsobí o súťaž nižšie. Snaha o postup bola v sezóne 2025/2026 zrejmá. Až do záverečných kôl zvádzal tím z Kendíc vyrovnaný súboj s Partizánom Bardejov o prvenstvo v súťaži a postup do III. ligy.
V konečnom účtovaní sa z postupu tešili Bardejovčania, no v Kendiciach sa svojich ambícií nevzdávajú. Potvrdzujú to aj posily, ktoré počas leta prichádzajú do mužstva.
Jednou z nich je, možno trochu prekvapivo, 30-ročný obranca DÁVID KERESTEŠ, ktorý po dva a pol roku opúšťa MŠK Tesla Stropkov. Skúsený futbalista bude v novej sezóne obliekať dres FK Slovan Kendice.
Vyštudovaný učiteľ telesnej výchovy má za sebou aj skúsenosti z najvyššej slovenskej súťaže.
Najvyššiu ligu si zahral v drese Tatrana Prešov, následne pôsobil v Partizáne Bardejov, FC Košice, opäť v Tatrane Prešov a napokon v MŠK Tesla Stropkov.
V najvyššej súťaži debutoval v roku 2016 v drese Tatrana Prešov proti Ružomberku. Počas svojej kariéry nazbieral bohaté skúsenosti z profesionálneho futbalu, ktoré bude chcieť zúročiť aj v novom pôsobisku.
Dávidovi Kerestešovi sme pri príležitosti prestupu položili niekoľko otázok.
Ako hodnotíte svoje pôsobenie v Stropkove?
V Stropkove som strávil približne dva a pol roka. Nastupoval som tam aj počas pôsobenia v Tatrane Prešov, keď bol klub jeho farmou. Som na seba stále náročný, takže moje výkony mohli byť ešte lepšie, rovnako ako výsledky celého mužstva.
Celé pôsobenie však hodnotím veľmi pozitívne. V kabíne sa stretla výborná partia, klub funguje na veľmi dobrej úrovni, dovolím si povedať až na úrovni druhej ligy. Aj preto sa moje rozhodnutie odísť nerodilo ľahko, no napokon som sa rozhodol pre zmenu.
Čo vás priviedlo k rozhodnutiu odísť zo Stropkova a prestúpiť do Kendíc?
Moje rozhodnutie nijako nesúviselo s fungovaním klubu. Ako som už spomenul, v Stropkove mi nič nechýbalo.
Po toľkých rokoch cestovania som však chcel byť bližšie k domovu a okoliu Prešova. S Kendicami sme boli v kontakte už dlhší čas, preto som sa rozhodol prijať ich ponuku.
Kendice sú ambiciózny klub, no najväčší vplyv na moje rozhodnutie mala partia, ktorá sa tam zišla.
S väčšinou hráčov sa veľmi dobre poznám, hrávali sme spolu a môžem povedať, že tam mám veľa kamarátov.
S akými cieľmi prichádzate do Kendíc?
Klub si pred novou sezónou určite stanoví svoje ciele a ja verím, že ich spoločnými silami dokážeme splniť.
Budem sa snažiť čo najlepšie pripraviť na sezónu. Dúfam, že sa mi vyhnú zranenia, budem zdravý a odohrám čo najviac zápasov, aby som mužstvu pomohol svojimi.
Prestup Dávida Keresteša je ďalším signálom, že FK Slovan Kendice myslí svoje ambície vážne. Skúsený obranca by mal byť nielen výraznou posilou na ihrisku, ale aj lídrom v kabíne. Či sa jeho príchod pretaví aj do úspešného boja o popredné priečky ukáže až nadchádzajúca sezóna.