Jej rodinu mali za bláznov, muži jej nechceli podať ruku. Vyvrátila všetky rodové stereotypy

Tento týždeň sa dostala do správ ako potenciálna nová prezidentka krajiny. Ponuku napokon odmietla, no široký okruh jej podporovateľov ukázal, že jej význam presahuje hranice športu.
Medzi ženami kraľovala 26 rokov, ale vždy vyhľadávala najväčšie výzvy a chcela patriť k najlepším aj v mužskej konkurencii.
Napokon sa jej podarilo preniknúť do najlepšej desiatky, paradoxne vtedy, keď trochu zmenila svoj tradičný prístup.
Maďarská šachová veľmajsterka Judit Polgár 15-ročná prekonala rekord Bobbyho Fischera, 17-ročná bola blízko k remíze s Garrim Kasparovom a 26-ročná ho napokon aj zdolala. Dnes oslavuje 50. narodeniny.
Každý deň pracovný deň
V socialistickom Maďarsku boli sestry Polgárové fenoménom. Zsuzsa, Zsófia a Judit vôbec nemali tradičné detstvo.
Ich otec, László Polgár, bol posadnutý životom géniov. O téme si prečítal vyše 400 kníh a usúdil, že géniom sa človek nenarodí, ale sa ním stáva.
Rozhodol sa teda použiť svoje tri dcéry na nevídaný experiment. Chcel z nich vychovať geniálne šachistky. Šach si vybral z jednoduchého dôvodu: nepotrebujete k tomu žiadne drahé vybavenie.
László Polgár zistil, že géniovia sa väčšinou začnú venovať konkrétnej oblasti už v piatich rokoch a dennodenne trénujú osem až desať hodín.
Odvtedy sa v ich rodine všetko točilo okolo šachu. Dievčatá nechodili do školy, trénovali prakticky bez prestávky.
Prvý tréner ich mal na starosti od deviatej do jednej, druhý od druhej popoludní do piatej a tretí od piatej do deviatej večer. Aj cez víkendy a sviatky.
„U nás bol každý deň pracovný deň. Pre deti to bolo veľmi zábavné,“ vyhlásil László Polgár v dokumente o svojej najslávnejšej dcére s názvom Kráľovná šachu, ktorý je k dispozícii na Netflixe.
O jeho metódach pritom už vtedy prebiehala polemika. Do akej miery je prirodzené, aby mladé dievčatá trávili všetok svoj čas pri šachovnici a úplne rezignovali na normálny život?
Polgárovci však nedráždili len netradičnou výchovou. Otec od začiatku deklaroval, že jeho dcéry nechcú súťažiť so ženami, ale s najlepšími na svete, teda s mužmi.
Z čiernych oviec zlaté dievčatá
Šach je nesmierne konzervatívny šport, ktorý bol vždy doménou mužov. V šachu pritom výkon neovplyvňujú fyzické predpoklady, takže ženy a muži by mohli súťažiť spoločne.
„Ženy sú otrasné šachistky. Myslím si, že jednoducho nie sú dosť bystré,“ vyhlásil pohŕdavo Bobby Fischer, ktorý sa stal najmladším veľmajstrom na svete vo veku 15 rokov a 6 mesiacov.
Asi bol prekvapený, keď jeho rekord prekonala geniálna Maďarka, ktorá tento míľnik dosiahla o dva mesiace skôr.
Judit bola vždy najtalentovanejšia zo sestier Polgárových. Už v dvanástich bola najlepšou ženou na svete a tento primát jej patril 26 rokov.
Tri sestry spolu s Ildikó Mádlovou boli členkami víťazného ženského družstva na šachovej olympiáde v roku 1988 v Solúne. Pred odchodom málokto veril maďarskému tímu.
Polgárovci ledva dostali povolenie vycestovať, každý ich krok sledovala polícia. „Vyhrážali sa nám, že nás zavrú do blázinca alebo do väzenia a deti nám zoberú,“ spomínala mama Klára Polgár.
V zahraničí sa pritom zázračné deti ihneď stali stredobodom pozornosti. Deväťročná Judit sa napríklad dostala na titulnú stranu prestížnych novín New York Times, keď na súťaži vyhrala všetkých osem partií a získala tisíc dolárov pre víťaza.
Po triumfe na šachovej olympiáde, kde Judit zvíťazila medzi jednotlivkyňami a Maďarky v súťaži družstiev pripravili o prvenstvo dlhoročné šampiónky zo Sovietskeho zväzu, sa sestry odrazu stali miláčikmi národa aj doma.
„Odchádzali sme ako čierne ovce a vracali sme sa ako zlaté dievčatá,“ poznamenala v dokumente Zsuzsa Polgár.
Incident s Kasparovom
Svoj prvý veľký turnaj absolvovala Judit v roku 1994 v španielskom meste Linares. Prvý raz tam hrala s majstrom sveta, s najlepším hráčom doby a možno aj všetkých čias Garrim Kasparovom.
„Teraz sa dozvieme, aká silná je naozaj,“ citovali Kasparova dobové noviny.
„Neviem, čo tým myslel,“ vravela 17-ročná Judit v televíznom rozhovore viditeľne v rozpakoch.
Za šachovnicou však v rozpakoch nikdy nebola, hoci pred Kasparovom mala rešpekt. „Jednoducho máš pocit, že ťa chce zjesť zaživa,“ vysvetľovala v dokumente.
Judit bola agresívnou hráčkou, ktorá nemilosrdne útočila. Takto začala hrať aj s Kasparovom. Po čase jej však došli nápady a Kasparov začal byť lepší.
Vtom sa stalo niečo neuveriteľné. Kasparov urobil zlý ťah jazdcom, čím by sa už prakticky vyhratá partia stala znovu otvorenou.
Mladá Maďarka si to uvedomila v zlomku sekundy. Potom už len s hrôzou sledovala, ako Kasparov znovu chytil jazdca a presunul ho na iné pole.
Pravidlá šachu hovoria, že ak hráč už raz figúrku pustí, nesmie ju premiestniť inde.
VIDEO: Incident s Garrim Kasparovom v Linaresi
Judit pri stole nikdy nedávala najavo svoje emócie. Z jej tváre sa dala vyčítať jedine sústredenosť. V tej chvíli však aj ona neveriacky sledovala, čo to stvára medzinárodne uznávaná ikona tohto športu.
„Nikto nebol nablízku a mala som pocit, že som to videla len ja,“ opisovala situáciu s odstupom desaťročí Judit Polgár.
Pri stole stála kamera, ale nebol za ňou kameraman. Mladá hráčka predpokladala, že nebeží. Mala 17 rokov a oproti nej sedel najlepší hráč na svete, mocný muž. Komu by verili, ak by stálo jeho tvrdenie proti jej tvrdeniu? Neozvala sa.
Kasparov partiu už s prehľadom vyhral. Judit podpísala výsledok, čím stratila možnosť podať oficiálny protest. Poprosila však hlavného rozhodcu, aby zistil, či predsa neexistuje videozáznam z partie.
Španielsky televízny štáb už bol v Madride, keď zistili, že kameru zabudli vypnúť a majú nahratý aj inkriminovaný moment.
Záznam jasne potvrdzuje, že Kasparov figúrku pustil. Jeho nešportové správanie bolo už v ten večer v správach.
„Pokazila celý môj turnaj. Mala by sa naučiť správať,“ rozčuľoval sa ruský veľmajster, ktorý po incidente obsadil iba druhé miesto na turnaji.
Kasparov a Judit Polgár spolu nehovorili tri roky.
„Človek to ani necíti, keď na zlomok sekundy pustí tú figúrku. Prsty to proste necítia,“ vyhováral sa Kasparov v dokumente Kráľovná šachu.
Nepanikárila, útočila
Judit svojimi výsledkami, ale aj nebojácnou hrou neustále búrala rodové stereotypy. Väčšina mužov však prehru od ženy znášala veľmi ťažko.
„Niektorí mi ani nepodali ruku. Možno by sa ešte vyrovnali s tým, že ich porazilo dieťa, ale keď si ich začali doberať ostatní, tak stratili nervy,“ spomínala Judit Polgár v rozhovore pre Bazu Interviews.
Kasparov ju však postupne začal rešpektovať. „Ženy na útočnú hru spravidla reagujú panikou. Ona na moju agresívnu hru reagovala ešte väčšou agresivitou,“ vravel s uznaním o súperke.
V roku 2001 v ich jedenástom vzájomnom súboji Judit Polgár po prvý raz s Kasparovom neprehrala. Partia sa skončila remízou.
Judit už bola v tom čase vydatá za veterinára Gusztáva Fonta. Práve on ju presvedčil, že v šachu existuje aj remíza, nielen výhra alebo prehra.
Jej štýl sa trochu zmenil. Kým predtým za každú cenu hľadala cestu k výhre, po novom prijala aj remízu, ak nevidela reálnu možnosť zvíťaziť. Vďaka tomu stúpala v rebríčku a ako prvá žena prenikla do najlepšej desiatky.
Kasparov ju dokonca pozval k sebe do svojej prímorskej vily v Chorvátsku, aby spolu trénovali.
„Prekvapilo ma, že sa nevenoval šachu celý deň. Poobede sme hrali šach, ale doobeda sme chodili na pláž,“ spomínala Judit Polgár.
Pobyt jej prospel aj z psychologického hľadiska. „Z veľkého idolu sa zrazu stal muž z mäsa a kostí,“ poukázal na dôležitý aspekt spoločného sústredenia Juditin manžel Gusztáv Font.
V nasledujúcom roku Judit Polgár konečne zdolala Garriho Kasparova. Bolo to v stretnutí medzi Ruskom a zvyškom sveta v Kremli. Po jej víťazstve sa celý ruský tím zosypal a zvyšok sveta napokon zvíťazil.
Ťažko zmeniť tradície
Judit Polgár ukončila aktívnu kariéru v roku 2014. Už predtým sa venovala aj iným aktivitám: písala knihy, organizovala šachový festival a vypracovala koncept špeciálneho vzdelávacieho programu pre deti s názvom Šachový palác.
Práve preto jej prechod do civilného života nebol taký ťažký, ako to býva u väčšiny vrcholových športovcov.
„Musela som si však zvyknúť na to, že v živote je oveľa viac win-win situácií, ako v športe. Pre mňa bolo novinkou, že je celkom časté, že obe strany sú spokojné. V šachu nikdy nemôžu vyhrať obaja,“ vravela v rozhovore pre portál 24.hu.
Mrzí ju, že jej úspech stále berú vo svete šachu ako výnimku a prakticky nemá žiadnu nasledovníčku.
„Tradície len sotva zmeníte. A najmä ženy ich nechcú zmeniť,“ skonštatovala v rozhovore pre portál WMN.hu.
„Najlepšia hráčka je ledva v top 100 na svete, druhá najlepšia nie je ani medzi prvými tristo hráčmi. U žien je však druhá najlepšia na svete. Prečo by chcela hrať s mužmi, keď aj takto si dokáže zarobiť a môže sa cítiť ako top hráčka?“ vravela Judit Polgár.
V uplynulom období sa znovu stala stredobodom pozornosti, keď sa o nej začalo hovoriť ako o možnej novej prezidentke Maďarska. Ponuku od premiéra Pétera Magyara však odmietla.
„Vážim si gesto premiéra, že napriek významnej prevahe svojej strany v parlamente ponúkol túto pozíciu nezávislej kandidátke, ktorá nie je spätá so straníckou politikou. Necítim však v sebe dostatok síl, aby som prijala historickú zodpovednosť za spojenie rozdeleného národa,“ uviedla Judit Polgár na sociálnej sieti.